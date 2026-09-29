דני אבדיה הפך בתוך זמן קצר לאחד השחקנים המרכזיים בפרויקט הבנייה מחדש של פורטלנד טרייל בלייזרס, אבל דווקא אחרי עונת הפריצה שלו והבחירה לאולסטאר, במועדון לא ממהרים להעניק לו את המעמד ואת העדיפות שלדעת חלק מהתקשורת המקומית הוא ראוי להם.

בכתבה שפורסמה באתר Rip City Project, המסקר את הבלייזרס, נטען כי פורטלנד צריכה להתחיל להתייחס לאבדיה כאל הפנים של המועדון, ולפעול בנחישות כדי להבטיח את הישארותו לטווח ארוך. לפי הכתבה, הקבוצה לא העניקה לישראלי עדיפות מספקת במהלך הקיץ, הן בכל הנוגע לבניית הסגל סביבו והן בהיערכות להארכת חוזהו.

גלריה לא זוכה למעמד שלו הוא ראוי? דני אבדיה ( צילום: Steph Chambers/Getty Images/AFP )

הסוגיה המרכזית שעל הפרק היא עתידו של אבדיה, שזכאי לפתוח במשא ומתן על הארכת חוזהו בתחילת אוקטובר. הג'נרל מנג'ר של הקבוצה, ג'ו קרונין, התייחס לנושא ביום התקשורת של הבלייזרס ביום שני והבהיר כי המועדון מעוניין להשאיר את הישראלי לטווח ארוך, אך הודה כי מבנה החוזה הנוכחי שלו הופך את המשימה למורכבת.

"בהחלט. השקענו בכך מחשבה רבה", אמר קרונין. "הוא יהיה זכאי להארכת חוזה בקיץ הזה, ואני חושב שזה יהיה ב-2 באוקטובר, כלומר בעוד כשבועיים. בגלל המבנה של החוזה שלו, מדובר בסיפור מסובך. זו לא הארכת חוזה רגילה, ולכן סביר שנצטרך לבצע שינוי בחוזה הקיים ולהאריך אותו, מה שיחייב שימוש במקום פנוי בתקרת השכר".

קרונין הוסיף כי המועדון מנסה לתזמן את המהלך כך שיענה על הצרכים של שני הצדדים, והביע ביטחון בכך שניתן יהיה להגיע להסכם. "בדומה לסקוט הנדרסון, אני לא מודאג מהיכולת שלנו להגיע להסכם, ומקווה שנצליח לעשות זאת במהלך השנה או השנתיים הקרובות", אמר.

אלא שב-Rip City Project סבורים כי דווקא בכל הנוגע לאבדיה, גישה סבלנית מדי עלולה להתברר כטעות. לפי הכתבה, הישראלי הפך לכוכב הראשון שהבלייזרס הצליחו למצוא מאז עזיבתו של דמיאן לילארד, ולכן היה מצופה מהם לפעול כבר בקיץ כדי להבטיח את עתידו ולהתאים את הסגל לסגנון המשחק שלו.

ג'ו קרונין ( צילום: AP Photo/Jenny Kane )

אחת הטענות המרכזיות נוגעת לחוסר היכולת של פורטלנד לספק לאבדיה מספיק קליעה מבחוץ. הישראלי, שהוביל את הליגה במספר החדירות לסל למשחק, זקוק לשחקנים שיוכלו לנצל את תשומת הלב ההגנתית שהוא מושך ולייצר נקודות מחוץ לקשת. לפי הכתבה, הבלייזרס לא עשו מספיק כדי לפתור את הבעיה, שעלולה להמשיך להקשות על הקבוצה גם בעונה הקרובה.

גם ההתנהלות הכלכלית של המועדון מעוררת ביקורת. פורטלנד נפרדה מג'רמי גרנט, שהחזיק בחוזה לחמש שנים בשווי 160 מיליון דולר, אך במקום לנצל את המהלך כדי לפנות מקום בתקרת השכר לקראת שינוי והארכת החוזה של אבדיה, בחרה לקחת על עצמה התחייבויות כספיות נוספות ולצרף את ג'ה מוראנט.

בכתבה מציינים כי לקרונין יש זמן להסדיר את הסוגיה, וכי אין סכנה מיידית לכך שאבדיה יעזוב. עם זאת, העובדה שהמועדון לא נערך מראש להארכת חוזהו של השחקן שהפך לאחד מעמודי התווך של הפרויקט מעוררת תהיות.