קריסטפס פורזינגיס, שחקנה של גולדן סטייט, ניסה לשים סוף לשמועות סביב מצבו הבריאותי. הסנטר הלטבי, שמושבת בשל בעיה רפואית שטרם נחשפה, יצא נגד הגולשים ברשתות החברתיות שהפיצו שמועות על מצבו, ובהן טענות כי נדבק באיידס.

"אני מטופל על-ידי רופאים ומומחים כדי להבין איך לחזור לעצמי בהקדם האפשרי. למען האמת, אני מרגיש טוב יותר ויותר", כתב פורזינגיס בחשבון ה-X שלו. "אני פשוט צריך להיות סבלני, ואני מאמין שארגיש מצוין שוב בקרוב".

שם סוף לשמועות. פורזינגיס ( צילום: AP Photo/Charles Krupa )

הלטבי בן ה-30, שלא השתתף במחנה האימונים של הווריורס לקראת פתיחת העונה, הודה כי ההתמודדות עם בעיה רפואית שקשה לאבחן, לצד הפציעות הרבות שחווה לאורך הקריירה, הפכה למתסכלת במיוחד. "זה לא פשוט להתמודד עם בעיות בריאותיות שאי אפשר בדיוק להצביע עליהן, נוסף על הפציעות לאורך הקריירה. הכול הצטבר, אבל נעבור את זה. בריאות היא הכול. תודה לכולם על כל התמיכה", הוסיף.

אלא שהמסר שלו לא הסתיים בכך. פורזינגיס התייחס ישירות לספקולציות שהופצו ברשת וכתב: "אני מעריך את כל ה'רופאים' באינטרנט שמנסים לאבחן אותי ולעזור, אבל אני נמצא בידיים הטובות ביותר. אז כולם יכולים להירגע עכשיו - אין לי איידס".

I appreciate all the internet doctors trying to diagnose and help, but I'm in the best hands. So everyone can relax now 😄🙏🏼 and I don’t have hiv or aids. — Kristaps Porzingis (@kporzee) October 14, 2026

בגולדן סטייט היו מודעים לבעיה הבריאותית של פורזינגיס עוד לפני שהאריך את חוזהו במועדון בקיץ האחרון, תמורת 40 מיליון דולר. לפי הדיווח, מתוך 20 מיליון הדולרים שהוא אמור להרוויח בעונה הקרובה, רק שלושה מיליון מובטחים.