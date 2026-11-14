אחרי צמד הניצחונות היוקרתי על אוקלהומה סיטי ת'אנדר, פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה המשיכו הלילה (בין שישי לשבת) את התקופה הנהדרת עם 107:120 בחוץ במסגרת גביע ה-NBA על סקרמנטו קינגס החלשה, במדיה משחק עמנואל שארפ הישראלי.
אבדיה סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו העונה עם שיא עונתי - 34 נקודות. הישראלי קלע 11 מ-13 מהשדה, 3 מ-5 מהשלוש, שמר על מאזן מושלם מהקו (9 מ-9), והוסיף 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-35 דקות. שארפ קלע 4 נקודות בשבע דקות עבור הקינגס, שטרם השיגו העונה ניצחון ביתי. עבור הטרייל בלייזרס ואבדיה, שמדורגים במקום החמישי במערב, זה הניצחון התשיעי לאחר 12 משחקים.
אבל הישראלי לא לבד ונהנה העונה משיתוף פעולה אדיר עם דמיאן לילארד, שסיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-2 ריבאונדים. יחד, קלעו אבדיה ולילארד לא פחות מ-63 נקודות כשהשניים מסתמנים כאחד הצמדים הקטלניים בליגה.
פורטלנד הגיעה למשחק הלילה אחרי שניצחה בשמונה מתוך 11 משחקיה האחרונים. מנגד, הקינגס הגיעו במגמה הפוכה - ניצחון אחד בלבד בעשרת המשחקים האחרונים. כבר במחצית הראשונה פתחה האורחת יתרון דו-ספרתי עליו הצליחה לשמור עד לסיום.
הניצחון של פורטלנד טמון בין היתר באחוזים הנהדרים של שחקניה מהשדה (48%), כאשר מחוץ לקשת הם חגגו עם 40% (מתוך 42 ניסיונות) ועל הקו סיימו עם 29 מ-31 זריקות. אצל המארחת בלט דיאנדרה האנטר שסיים עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ודומנטאס סבוניס שסיים עם דאבל-דאבל של 21 נקודות ו-12 ריבאונדים לצד 5 אסיסטים שלא הספיקו.
עכשיו, תזכה פורטלנד במנוחה נאה של שלושה ימים, לפני שתנסה להמשיך את המומנטום במשחק חוץ במיניסוטה (בין שני לשלישי, 03:00), שנמצאת בכושר מצוין עם חמישה ניצחונות רצופים ומאזן זהה לטרייל בלייזרס (3:9).
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