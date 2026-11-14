אחרי צמד הניצחונות היוקרתי על אוקלהומה סיטי ת'אנדר, פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה המשיכו הלילה (בין שישי לשבת) את התקופה הנהדרת עם 107:120 בחוץ במסגרת גביע ה-NBA על סקרמנטו קינגס החלשה, במדיה משחק עמנואל שארפ הישראלי.

אחרי צמד הניצחונות היוקרתי על אוקלהומה סיטי ת'אנדר, פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה המשיכו הלילה (בין שישי לשבת) את התקופה הנהדרת עם 107:120 בחוץ במסגרת גביע ה-NBA על סקרמנטו קינגס החלשה, במדיה משחק עמנואל שארפ הישראלי.

אחרי צמד הניצחונות היוקרתי על אוקלהומה סיטי ת'אנדר, פורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה המשיכו הלילה (בין שישי לשבת) את התקופה הנהדרת עם 107:120 בחוץ במסגרת גביע ה-NBA על סקרמנטו קינגס החלשה, במדיה משחק עמנואל שארפ הישראלי.

אבדיה סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו העונה עם שיא עונתי - 34 נקודות. הישראלי קלע 11 מ-13 מהשדה, 3 מ-5 מהשלוש, שמר על מאזן מושלם מהקו (9 מ-9), והוסיף 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-35 דקות. שארפ קלע 4 נקודות בשבע דקות עבור הקינגס, שטרם השיגו העונה ניצחון ביתי. עבור הטרייל בלייזרס ואבדיה, שמדורגים במקום החמישי במערב, זה הניצחון התשיעי לאחר 12 משחקים.

אבדיה סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו העונה עם שיא עונתי - 34 נקודות. הישראלי קלע 11 מ-13 מהשדה, 3 מ-5 מהשלוש, שמר על מאזן מושלם מהקו (9 מ-9), והוסיף 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-35 דקות. שארפ קלע 4 נקודות בשבע דקות עבור הקינגס, שטרם השיגו העונה ניצחון ביתי. עבור הטרייל בלייזרס ואבדיה, שמדורגים במקום החמישי במערב, זה הניצחון התשיעי לאחר 12 משחקים.

אבדיה סיפק את המשחק הטוב ביותר שלו העונה עם שיא עונתי - 34 נקודות. הישראלי קלע 11 מ-13 מהשדה, 3 מ-5 מהשלוש, שמר על מאזן מושלם מהקו (9 מ-9), והוסיף 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-35 דקות. שארפ קלע 4 נקודות בשבע דקות עבור הקינגס, שטרם השיגו העונה ניצחון ביתי. עבור הטרייל בלייזרס ואבדיה, שמדורגים במקום החמישי במערב, זה הניצחון התשיעי לאחר 12 משחקים.

אבל הישראלי לא לבד ונהנה העונה משיתוף פעולה אדיר עם דמיאן לילארד, שסיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-2 ריבאונדים. יחד, קלעו אבדיה ולילארד לא פחות מ-63 נקודות כשהשניים מסתמנים כאחד הצמדים הקטלניים בליגה.

אבל הישראלי לא לבד ונהנה העונה משיתוף פעולה אדיר עם דמיאן לילארד, שסיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-2 ריבאונדים. יחד, קלעו אבדיה ולילארד לא פחות מ-63 נקודות כשהשניים מסתמנים כאחד הצמדים הקטלניים בליגה.

אבל הישראלי לא לבד ונהנה העונה משיתוף פעולה אדיר עם דמיאן לילארד, שסיים את המשחק עם 29 נקודות, 6 אסיסטים ו-2 ריבאונדים. יחד, קלעו אבדיה ולילארד לא פחות מ-63 נקודות כשהשניים מסתמנים כאחד הצמדים הקטלניים בליגה.