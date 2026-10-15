חמישה ימים לפני פתיחת העונה הסדירה, משחקי ההכנה ב־NBA נמשכו הלילה (בין רביעי לחמישי) עם ערב עמוס. יאניס אנדטוקומבו היה רחוק אסיסט מטריפל־דאבל בניצחון מיאמי על ברוקלין, ג׳יילן דורן סיפק הופעה התקפית כמעט מושלמת בניצחון דטרויט במינסוטה, וגם ויקטור וומבניאמה וג׳ייסון טייטום הובילו את קבוצותיהם לניצחונות.

מיאמי – ברוקלין 128:144

יאניס עשה כמעט הכול ב-24 דקות: 20 נקודות ב־8 מ־10 מהשדה, 15 ריבאונדים, תשעה אסיסטים ושלוש חסימות. ההיט ניצחו במשחק התקפי במיוחד ושלחו את ברוקלין לפתיחת העונה עם הפסד במשחק ההכנה האחרון שלה. אנדרו וויגינס הוסיף 19 נקודות, ו־14 נוספות הגיעו מטים הארדוויי ג׳וניור.

ברוקלין התקשתה בפתיחה, אך הצליחה לחזור למשחק ואף עלתה ליתרון במהלך הרבע השלישי. מיאמי השיבה בריצה, ובהמשך המחליפים שלה פתחו פער שהנטס כבר לא סגרו. מייקל פורטר ג׳וניור הוביל את המפסידה עם 27 נקודות וארבע שלשות, יגור דיומין הוסיף 17, ומייקל בראון ג׳וניור קלע 15 בהופעת הבכורה שלו בקדם העונה. דני וולף שיחק עשר דקות, החטיא את הזריקה היחידה שלו וסיים ללא נקודות ועם שני ריבאונדים. בן שרף לא שותף.

להט. יאניס נגד ברוקלין ( צילום: AP Photo/Rebecca Blackwell )





מינסוטה – דטרויט 128:106

דורן לא נזקק להרבה זמן כדי להזכיר מה הוא מסוגל לתת לדטרויט. הסנטר קלע 24 נקודות ב־15 דקות בלבד, עם 8 מ־9 מהשדה ו־8 מ־8 מהעונשין, והוביל את הפיסטונס לניצחון חוץ משכנע. ההחטאה היחידה שלו הגיעה בניסיון לשלוש.

מינסוטה עוד הובילה בהפרש דו־ספרתי ברבע הראשון, אבל בהמשך דטרויט השתלטה על המשחק, ניצחה 30:64 בנקודות בצבע וקלעה ב־57 אחוז מהשדה. קייד קנינגהאם הוסיף 14 נקודות ותשעה אסיסטים, ודאנקן רובינסון תרם 15 נקודות עם 4 מ־5 לשלוש. אנתוני אדוארדס הוביל את המארחת עם 20 נקודות, אך הסתפק ב־5 מ־15 מהשדה.

סן אנטוניו – פיניקס 103:123

וומבניאמה הוביל את הספרס עם 19 נקודות, ארבע חסימות ו־9 מ־14 מהשדה ב־23 דקות. סטפון קאסל הוסיף 18 נקודות, מהן 14 מקו העונשין, וקרטר בראיינט תרם 16 מהספסל עם ארבע שלשות.

פיניקס, שהעניקה מנוחה בין היתר לדווין בוקר ולג׳יילן גרין, הובילה בנקודה בתום הרבע הראשון, אבל סן אנטוניו ניצחה 26:38 ברבע השני והמשיכה להגדיל את הפער. ריאן דאן קלע 15 נקודות ללא החטאה מהשדה, וג׳מארי בויה הוסיף 15 ושמונה אסיסטים. לוק קנארד יצא במהלך הרבע השני בשל פגיעה בברך שמאל ולא חזר.

בוסטון – שארלוט 93:114

הסלטיקס עלו למאזן 0:3 בהכנה, אחרי שהכריעו את המשחק ברבע האחרון. טייטום הוביל עם 19 נקודות, שמונה ריבאונדים ושישה אסיסטים, בעוד דריק ווייט הוסיף 17 נקודות ופייטון פריצ׳רד חילק 11 אסיסטים.

שארלוט הצליחה לצמצם את הפער במהלך המשחק, אך 30 איבודים פגעו בסיכוייה להשלים מהפך. ברנדון מילר וטידג׳אן סאלון הובילו אותה עם 16 נקודות כל אחד.

מילווקי – שיקגו 125:104

הבולס ברחו ל־39:62 בהפסקה וניצלו ערב של 30 איבודים מצד מילווקי. מאטס בוזליס הוביל את שיקגו עם 19 נקודות, לאונרד מילר הוסיף 18 ונורמן פאוול קלע 16. מנגד, קאם ג׳ונס בלט עם 23 נקודות, בריידן בריז הוסיף 19 וקספראס יאקוצ׳יוניס תרם 18.

דאלאס – ניו אורלינס 101:97

ללא קיירי אירווינג וקופר פלאג, דאלאס התקשתה לייצר התקפה שוטפת וקלעה רק 10 מ־49 לשלוש. המחליפים החזירו אותה למשחק בדקות האחרונות, אבל ניסיון הקאמבק נעצר לפני שהצליחו למחוק את הפיגור.