מה שהיה אמור להיות ערב פתיחת עונה חגיגי עבור לברון ג'יימס במדי פילדלפיה 76', הפך במהרה לסערה פוליטית וציבורית. רגעים ספורים לפני משחק הפתיחה מול ניו יורק ניקס, אתמול במדיסון סקוור גארדן, תועד הכוכב בן ה-41 כשהוא נראה מתרגל תנועת חבטת גולף ולאחר מכן את תנועת הזריקה שלו, בזמן שההמנון הלאומי האמריקאי התנגן באולם. הסרטון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, עורר תגובות זועמות והגיע גם לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

טראמפ לא חסך במילים ופרסם מתקפה חריפה נגד ג'יימס: "בזמן שההמנון הלאומי שלנו התנגן, לברון ג'יימס מזלזל במדינה שלנו! אמרתי כבר מההתחלה שהוא לא שווה כלום - חרפה מוחלטת. לברון ג'יימס צריך להתנצל בפני כל אותם לוחמים וגיבורים אמריקאים דגולים שנהרגו למען הדגל האמריקאי, ולמען כל מה שהמדינה שלנו מייצגת!".

גלריה בעין הסערה. ג'יימס ( צילום: AP Photo/Frank Franklin II )

התגובה של טראמפ

התגובות ברשת לא איחרו להגיע. לורה אינגרהאם, מגישת פוקס ניוז, הסתפקה בתגובה צינית קצרה: "קלאסה, כרגיל". מאט וואלאס, מאחד החשבונות ששיתפו את הסרטון, כתב: "זו לא מחאה. זו לא הצהרה. זה פשוט חוסר כבוד". גם קליי טראוויס, מייסד אתר OutKick, הצטרף לביקורת וכתב כי ג'יימס החליט לתרגל את חבטת הגולף שלו במהלך ההמנון, והוסיף כי הוא כבר "מחכה לפרישתו".

עם זאת, חשוב להדגיש כי הסרטון אינו מוכיח שג'יימס התכוון להפגין מחאה או לזלזל בהמנון. לפי הדיווחים, לא פורסמה תגובה של השחקן או של פילדלפיה בעקבות הסערה. הוויכוח ברשת נשען בעיקר על הפרשנות שהעניקו הצופים לתנועותיו, ולא על הצהרה מפורשת מצדו.

זועם. טראמפ ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

LeBron doing ANYTHING to disrespect the National Anthem https://t.co/TczsaaxoLg — House of Lowlights (@HouseLowlights) October 21, 2026

וזו לא הפעם הראשונה שבה שגרת ההכנה של ג'יימס לפני ההמנון מעוררת ביקורת. בדצמבר 2025, כששיחק בלייקרס, הוא ספג תגובות דומות לאחר שתועד לכאורה מבצע תנועות המזכירות חבטת גולף לפני משחק מול סקרמנטו קינגס. שדרן הרדיו קרייג קרטון הגיב אז: "אל תעשה את זה במהלך ההמנון הלאומי שלי".