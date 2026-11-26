המשבר בהפועל ת״א מעמיק, והביקורת על דימיטריס איטודיס הולכת וגוברת. האדומים הובסו אתמול (רביעי) 104:79 בידי אולימפיאקוס, ספגו הפסד חמישי בששת משחקיהם האחרונים ביורוליג וירדו למאזן של שבעה ניצחונות ושבעה הפסדים. במועדון מודאגים בעיקר מהדרך שבה התפרקה הקבוצה ברבע האחרון, מהשחקנים שנראו כמי שהרימו ידיים ועד למאמן שלא הצליח לעצור את הקריסה. "התפרקות מביכה", אמרו בהפועל, וגורם במועדון הוסיף על המאמן היווני: ״זה נראה שהוא איבד את חדר ההלבשה".

האדומים עוד היו במשחק בתום שלושה רבעים, אבל הפסידו את עשר הדקות האחרונות 32:13. אולימפיאקוס פתחה את הרבע בריצת 0:9, והתגובה של הפועל הייתה מדאיגה לא פחות מהתוצאה. השחקנים נראו מפורקים, שפת הגוף הייתה רעה ואיטודיס, שעוד קודם לכן צעק על שחקניו, התיישב על הספסל. הפועל שידרה השלמה עם ההפסד בשלב שבו עוד הייתה יכולה לנסות לחזור.

גלריה ואסיליה מיציץ' ( צילום: הפועל "IBI" ת"א )

אחת התמונות הבולטות של הערב הגיעה כבר בפסק זמן במחצית הראשונה. איטודיס פנה לדן אוטורו ואמר לו: "אתה לא רוצה להתאמץ? אני אשים במקומך שחקן אחר על המגרש. אין בעיה בכלל". לאחר מכן העיר לאיש ווינרייט שעבירת התוקף שביצע הייתה טיפשית. ווינרייט צחק מולו, והמאמן התעצבן והתיישב לצדו על הספסל. "אתה רוצה שאני לא אדבר? אז בסדר, אני אשב על הספסל", אמר לו, ובהמשך הוסיף: "אתם עושים לי פרצופים. אל תעשו לי פרצופים".

חילופי הדברים האלה מקבלים משמעות גדולה יותר על רקע חוסר הגיבוש בקבוצה וחוסר שביעות הרצון של שחקנים מרמת הכדורסל. הצעקות של איטודיס לא הובילו לתגובה שהפועל הייתה צריכה על הפרקט. האחריות למאמץ ולביצוע מוטלת גם על השחקנים, אבל המאמן צריך למצוא דרך להגיע אליהם. אתמול, ככל שהמשחק התקדם, הקבוצה שלו נראתה פחות מחוברת ופחות מסוגלת להתמודד עם הקשיים.

גם המספרים ממחישים את חוסר הסדר. הפועל סיימה עם 21 איבודי כדור, עשרה מהם של ואסיליה מיצ׳יץ׳ ואלייז׳ה בראיינט - חמישה לכל אחד. שני השחקנים שאמורים לנהל את ההתקפה ולהעניק לקבוצה ביטחון היו שותפים מרכזיים למשחק המפוזר. בראיינט גם ספג עבירה טכנית והגיע לארבע עבירות ברבע האחרון, כשהאדומים עוד חיפשו דרך לחזור. הטעויות והתסכול של השחקנים המנוסים הקשו עוד יותר על הניסיון לעצור את הבריחה.

איטודיס ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

הבעיות הופיעו הרבה לפני הקריסה בסיום. ברבע השני לבדו איבדה הפועל שבעה כדורים, מתוך עשרה במחצית הראשונה, ויתרון 34:40 הפך לפיגור 49:44 בהפסקה. את המחצית היא סיימה בספיגת שבע נקודות רצופות ללא מענה, ושוב אפשרה ליריבה להשתלט על המשחק דרך טעויות שלה.

גם הקו הקדמי סיפק מעט מאוד פתרונות התקפיים. זאק לידיי סיים עם שלוש נקודות בקצת פחות מ-15 דקות, אוטורו הוסיף ארבע וטאי אודיאסי שש. בסגל שנבנה כדי להעמיד לרשות איטודיס מגוון אפשרויות, זו תרומה רחוקה מלהספיק. כשהשחקנים המובילים מאבדים כדורים והגבוהים מתקשים להשפיע, להפועל אין משחק התקפי יציב להישען עליו ברגעים הקשים.

בהגנה המצב לא היה טוב יותר. כבר ברבע הראשון קלעה אולימפיאקוס 31 נקודות, כשקורי ג'וזף מדייק בכל ארבע הזריקות שלו לשלוש. הפועל הצליחה להישאר קרובה בזכות הקליעה שלה ובהמשך גם עלתה ליתרון, אבל ברבע האחרון נותרה ללא מענה בשני צדי הפרקט.

כעת יצאו האדומים לפגרת הנבחרות, שבמהלכה יקבלו השחקנים ארבעה ימי חופש, לפני המפגש עם מילאנו ב-3 בדצמבר. ההפסקה תאפשר להתרחק מעט מהמשחקים ומהעומס, אך הבעיות שנחשפו אתמול ידרשו טיפול גם בכדורסל וגם ביחסים בין המאמן לשחקנים.

לצד המשבר המקצועי, הפועל נערכת לשינוי משמעותי בשגרת הקבוצה. מיד לאחר התבוסה הודיע המועדון כי במהלך דצמבר יעבור בסיס הפעילות המקצועית מסופיה לתל אביב. השחקנים והצוות יחזרו להתגורר בישראל, האימונים וההכנות יתקיימו בארץ, ומכאן תצא הקבוצה למשחקי היורוליג.

מאחורי ההודעה עומד אתגר לוגיסטי מורכב, שהמועדון יצטרך להשלים תוך כדי העונה. בהפועל צריכים למצוא לשחקנים דירות ורכבים, ולמי שמגיעים עם ילדים גם מסגרות חינוך מתאימות. סידורים שנעשים בדרך כלל בחודשי הקיץ יצטרכו הפעם להסתיים בתוך שבועיים עד שלושה, במקביל למשחקים ולאימונים.

אמיר קופי ( צילום: הפועל "IBI" ת"א )

המעבר ישנה גם את ההתנהלות בסופיה. כיום לכל שחקן יש דירה בבירה הבולגרית, אך לאחר העברת בסיס הפעילות לישראל תשאיר שם הפועל מספר מינימלי של דירות לצורך אחסון ציוד. הקבוצה תגיע לסופיה יום לפני משחקי הבית ביורוליג ותלון במלון.

גם מבחינת החוזים נערכו במועדון לאפשרות הזאת. בניגוד לעונה שעברה, שבה לאוטורו ולבראיינט היה סעיף שאפשר להם שלא להגיע לישראל בשל המצב הביטחוני, בחוזים החדשים שנחתמו בקיץ האחרון הוסר הסעיף. לכן גם השניים יידרשו לעבור להתגורר בארץ. "כל השחקנים צריכים לגור בארץ", הבהירו במועדון.

המנהל המקצועי, ג׳ורג׳ חינאס, אמר: "לאחר תקופה ארוכה שבה בסיס הפעילות שלנו היה מחוץ לישראל, אנחנו שמחים לחזור הביתה, לתל אביב. עבדנו על מתווה שיאפשר לנו לקיים את שגרת האימונים וההכנות בישראל, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של המועדון ועמידה באתגרים הכרוכים בהשתתפות בשתי המסגרות".