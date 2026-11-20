גם כשהוא מושבת בגלל כאבים בכף רגלו השמאלית, דני אבדיה ממשיך לטפס בדירוגי ה-NBA. אתר "דה רינגר" פרסם היום (שישי) עדכון לרשימת 100 השחקנים הטובים בליגה, והישראלי רשם קפיצה מרשימה של תשעה מקומות - מהמקום ה-27 למקום ה-18. בכך הוא מקדים שורה של כוכבים בכירים, בהם קווין דוראנט, ג'יילן בראון, דווין בוקר וגם...לברון ג'יימס.

גם כשהוא מושבת בגלל כאבים בכף רגלו השמאלית, דני אבדיה ממשיך לטפס בדירוגי ה-NBA. אתר "דה רינגר" פרסם היום (שישי) עדכון לרשימת 100 השחקנים הטובים בליגה, והישראלי רשם קפיצה מרשימה של תשעה מקומות - מהמקום ה-27 למקום ה-18. בכך הוא מקדים שורה של כוכבים בכירים, בהם קווין דוראנט, ג'יילן בראון, דווין בוקר וגם...לברון ג'יימס.

גם כשהוא מושבת בגלל כאבים בכף רגלו השמאלית, דני אבדיה ממשיך לטפס בדירוגי ה-NBA. אתר "דה רינגר" פרסם היום (שישי) עדכון לרשימת 100 השחקנים הטובים בליגה, והישראלי רשם קפיצה מרשימה של תשעה מקומות - מהמקום ה-27 למקום ה-18. בכך הוא מקדים שורה של כוכבים בכירים, בהם קווין דוראנט, ג'יילן בראון, דווין בוקר וגם...לברון ג'יימס.

"הקפיצה אולי עדיין לא הסתיימה", נכתב בניתוח שפורסם לצד הדירוג. באתר החמיאו להתפתחות שעבר אבדיה מאז ימיו בוושינגטון, שם שימש בעיקר כשחקן הגנה וכאפשרות משנית בהתקפה, ועד למעמדו הנוכחי בפורטלנד: "הוא ביצע את אחת הקפיצות המשמעותיות ביותר, כשהפך למנוע התקפי מוביל".

"הקפיצה אולי עדיין לא הסתיימה", נכתב בניתוח שפורסם לצד הדירוג. באתר החמיאו להתפתחות שעבר אבדיה מאז ימיו בוושינגטון, שם שימש בעיקר כשחקן הגנה וכאפשרות משנית בהתקפה, ועד למעמדו הנוכחי בפורטלנד: "הוא ביצע את אחת הקפיצות המשמעותיות ביותר, כשהפך למנוע התקפי מוביל".

"הקפיצה אולי עדיין לא הסתיימה", נכתב בניתוח שפורסם לצד הדירוג. באתר החמיאו להתפתחות שעבר אבדיה מאז ימיו בוושינגטון, שם שימש בעיקר כשחקן הגנה וכאפשרות משנית בהתקפה, ועד למעמדו הנוכחי בפורטלנד: "הוא ביצע את אחת הקפיצות המשמעותיות ביותר, כשהפך למנוע התקפי מוביל".