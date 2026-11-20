גם כשהוא מושבת בגלל כאבים בכף רגלו השמאלית, דני אבדיה ממשיך לטפס בדירוגי ה-NBA. אתר "דה רינגר" פרסם היום (שישי) עדכון לרשימת 100 השחקנים הטובים בליגה, והישראלי רשם קפיצה מרשימה של תשעה מקומות - מהמקום ה-27 למקום ה-18. בכך הוא מקדים שורה של כוכבים בכירים, בהם קווין דוראנט, ג'יילן בראון, דווין בוקר וגם...לברון ג'יימס.
"הקפיצה אולי עדיין לא הסתיימה", נכתב בניתוח שפורסם לצד הדירוג. באתר החמיאו להתפתחות שעבר אבדיה מאז ימיו בוושינגטון, שם שימש בעיקר כשחקן הגנה וכאפשרות משנית בהתקפה, ועד למעמדו הנוכחי בפורטלנד: "הוא ביצע את אחת הקפיצות המשמעותיות ביותר, כשהפך למנוע התקפי מוביל".
ב"דה רינגר" התייחסו גם לחיבור שנוצר בין אבדיה לדמיאן לילארד ולתרומה של השניים למשחק ההתקפה של הבלייזרס. "הודות לחברות המתפתחת שלו עם לילארד, הוא ממוקד יותר מאי פעם", נכתב. "החוכמה של לילארד בניצול האיום מהקליעה שלו, לצד שיתוף הפעולה המהיר שנוצר עם דני, הפכו את פעולות העברת הכדור הפשוטות שלהם למהלכים שקשה מאוד לעצור".
במקום החדש שלו בדירוג נמצא אבדיה בחברה מרשימה במיוחד. הוא מדורג מיד אחרי קופר פלאג, שעלה 14 מקומות למקום ה-17 ורשם את הקפיצה הגדולה ביותר ברשימה, ומקדים את דוראנט (19), בראון (20), בוקר (21), אלפרן שנגון (22) וטייריס הליברטון (23). גם פרנץ ואגנר (24), פסקל סיאקם (25) ובאם אדבאיו (27) נמצאים מאחוריו.
בצמרת הדירוג ויקטור וומבניאמה שמר על המקום הראשון. לוקה דונצ'יץ' טיפס למקום השני על חשבון ניקולה יוקיץ', שירד לרביעי, בעוד שיי גילג'ס-אלכסנדר נותר שלישי. יאניס אנדטוקומבו מדורג חמישי, ואחריו ג'ייסון טייטום, ג'יילן ברונסון, קייד קנינגהאם, אנתוני אדוארדס וסטף קרי.
20 הראשונים בדירוג של "דה רינגר"
1. ויקטור וומבניאמה 2. לוקה דונצ'יץ' 3. שיי גילג'ס-אלכסנדר 4. ניקולה יוקיץ' 5. יאניס אנדטוקומבו 6. ג'ייסון טייטום 7. ג'יילן ברנסון 8. קייד קנינגהאם 9. אנתוני אדוארדס 10. סטף קרי 11. טייריס מקסי 12. קרל-אנתוני טאונס 13. דונובן מיצ'ל 14. סקוטי בארנס 15. ג'מאל מארי 16. קוואי לנארד 17. קופר פלאג 18. דני אבדיה 19. קווין דוראנט 20. ג'יילן בראון