לפני שדני אבדיה, ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד הובילו את פורטלנד לפתיחת עונה מרשימה, הישראלי רצה להבין כיצד השותפות הזאת תיראה על הפרקט. לפי כתבה של ג'ייסון קוויק ב"אתלטיק", צירופו של מוראנט בקיץ הוביל לשיחת טלפון בין אבדיה למאמן החדש מייקה נורי, שבה ביקש לברר מה יהיה מקומו בהתקפה לצד שני הרכזים הבכירים.

מאז, לפחות על פי ששת המשחקים הראשונים של העונה, השאלות קיבלו תשובות מעודדות. הבלייזרס מחזיקים בחמישה ניצחונות ובהפסד אחד, ניצחו בכל ארבעת משחקי החוץ שלהם, ואבדיה מוביל את הקבוצה בנקודות. ב"אתלטיק" אף דווח כי לילארד ומוראנט הבהירו לישראלי שהם רואים בו את השחקן המוביל של פורטלנד.

גלריה קיבל תשובות. אבדיה ( צילום: Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הדרך לשם עברה בשיחה שהתקיימה ב-30 ביוני, יממה אחרי צירופו של מוראנט ושבוע בלבד לאחר כניסתו של נורי לתפקיד. המאמן היה בדרום קרוליינה, לקראת ארוחת היכרות עם הרכז, כשאבדיה התקשר. "מייק, איך זה אמור לעבוד?", שאל אותו הישראלי, לפי נורי.

אבדיה, שנהנה בעונה הקודמת מאחריות התקפית גדולה, ביקש להבין כיצד יוכל להמשיך להתפתח כשהכדור יתחלק בין כל כך הרבה שחקנים מרכזיים. "לא חשבתי על זה בצורה שלילית, אבל כשמצטרפים לקבוצה שני רכזים דומיננטיים ברמת אולסטאר, זה מעלה כמה שאלות", הסביר.

נורי הציג לו את היתרונות שהוא רואה בהרכב החדש: נכונותו של מוראנט לחפש את חבריו ותשומת הלב ההגנתית שמושך לילארד אמורות לפנות לאבדיה מרחב לפעול. במקום שיצטרך לייצר בעצמו מהלך מול הגנה ערוכה, הוא יוכל לקבל את הכדור אחרי שההגנה כבר זזה, ולתקוף שומרים שמגיעים אליו באיחור.

הצליח לשלב בין כולם. נורי ( צילום: AP Photo/David Zalubowski )

בהמשך המחיש המאמן את הרעיונות גם על הלוח. אחד הדגשים היה הנעת הכדור לצד החלש, כדי להציב את אבדיה במצבים שבהם יוכל לנצל יתרון קיים. "אני מבטיח לך שאתה תהיה יעיל יותר. אולי לא יהיו לך כל כך הרבה נגיעות בכדור בתחילת המהלך, אבל אני אשים אותך בעמדות שבהן יהיה לך יתרון", סיפר נורי שאמר לו.

המסר התקבל היטב. "הוא פשוט היה מודע לחוזקות שלי ורצה שאמשיך את ההתקדמות שעשיתי בעונה שעברה. הוא אמר לי שזה חשוב לו מאוד", אמר אבדיה. "הרגשתי שהוא באמת יודע מה הכי טוב עבור הקבוצה".

הנתונים הראשונים תומכים בתוכנית של המאמן. אבדיה קולע 23.8 נקודות למשחק, לעומת 24.2 בעונה שעברה, וכמות הזריקות שלו כמעט זהה: 16.2 בממוצע לעומת 16.1. השינוי הבולט נמצא ביעילות: אחוזיו מהשדה עלו מ-46.2 ל-48.5, ובמקביל הוא צמצם את מספר האיבודים מ-3.8 ל-2.2 למשחק.