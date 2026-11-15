פורטלנד ודני אבדיה המשיכו אתמול (בין שישי לשבת) את העונה הנהדרת שלהם עם 107:120 על סקרמנטו קינגס שמציב את הקבוצה במקום החמישי במערב (3:9). בנוסף, הטרייל בלייזרס שומרים על סיכוי להעפיל לרבע גמר גביע ה-NBA.

עבור הישראלי, זאת הייתה גם הופעה אישית ענקית כשקבע שיא עונתי עם 34 נקודות. השילוב הקטלני עם דמיאן לילארד (29) סיפק תנובה נהדרת של 63 נקודות עבור האורחים - מה שהופך את השניים לאחד הצמדים הקטלניים שיש ל-NBA להציע.

סיפק הופעת שיא. אבדיה ( צילום: AP Photo/Scott Marshall )

בעקבות היכולת הנהדרת של השניים, נשאל הרכז בן ה-36 על שיתוף הפעולה עם הישראלי. "לשחק איתו זו כנראה החוויה הכי מהנה שהייתה לי לצד כל שחקן אחר ששיתפתי איתו פעולה בכל הנוגע לצמד על המגאש", אמר לילארד. "פשוט נהדר שיש לצדי שחקן שאפשר לשחק איתו ושאתה סומך עליו ברמה כזו".

אבדיה עצמו לא נשאר חייב ואמר למגישת הספורט ברוק אולזנדאם על שיתוף הפעולה עם הכוכב, שחזר העונה למגרשים לאחר שנעדר למעלה משנה בעקבות פציעה בגיד אכילס: "אני מרגיש שהתקשורת בינינו היא המפתח. אני מרגיש שאנחנו ממש טובים מבחינת לדעת מה להגיד אחד לשני ובאיזה זמן, ויש לו חוכמת משחק ממש גבוהה".

Damian Lillard called playing alongside Deni Avdija his “most joyful” experience as a tandem in his career, praising his force, ability to draw defensive attention, and their trust. Dame says Avdija makes the game easier for him in Portland. via @TonyRayHarvey https://t.co/00YWzGBqJs — Blazers Nation (@BlazersNationCP) November 15, 2026

כאמור, אבדיה היה המצטיין בניצחון אתמול כשקלע יותר מכל שחקן אחר במגרש, עם 11 מ-13 מהשדה, כולל 3 מ-5 מעבר לקשת, ודייק בכל תשע זריקות העונשין שלו.