האם דני אבדיה יעזוב את פורטלנד בתום חוזהו? לפי כתב ה-NBA של CBS, סם קווין, קיים "סיכוי גבוה מאוד" שהכוכב הישראלי יגיע לשוק השחקנים החופשיים בקיץ 2028.

"פורטלנד היא סוג של ספינה טובעת", אמר קווין בפודקאסט "Third Apron". "הם לא מעמידים את עצמם במצב שיאפשר להם לשמור את המקום הדרוש בתקרת השכר כדי לפתוח מחדש את החוזה של דני אבדיה ולהאריך אותו".

גלריה יעזוב? אבדיה ( צילום: Jenny Kane/AP )

אבדיה חתום עד לסיום עונת 2027/28 על חוזה לארבע שנים בשווי 55 מיליון דולר, שעליו חתם בוושינגטון ב-2023. מדובר כיום באחד החוזים המשתלמים ביותר ב-NBA מבחינת הקבוצה, בין היתר משום ששכרו יורד מדי שנה: בעונת 2026/27 הוא צפוי לקבל 13.1 מיליון דולר ובעונה שלאחר מכן 11.8 מיליון.

פורטלנד יכולה כמובן להשאיר את אבדיה עד תום החוזה, אך הקושי הוא להבטיח את הישארותו מעבר לכך. הארכת חוזה רגילה נגזרת מהשכר הנוכחי שלו, ולכן הסכום שהקבוצה תוכל להציע במסגרתה יהיה נמוך משמעותית משוויו של שחקן במעמדו. לאבדיה, שעשוי להיות מועמד לחוזה מקסימום, לא תהיה סיבה להסכים להצעה כזאת.

״אחד החוזים המשתלמים ב-NBA״ ( צילום: Eric Gay/AP )

כדי להעניק לו חוזה גדול יותר עוד לפני קיץ 2028, פורטלנד תצטרך לפתוח את ההסכם הקיים, להעלות משמעותית את שכרו בעונתו האחרונה ולצרף לכך הארכה ארוכת טווח. מהלך כזה מחייב מקום פנוי מתחת לתקרת השכר, ולפי קווין, ההתחייבויות הכספיות של הטרייל בלייזרס לשחקנים אחרים עלולות למנוע זאת.

גם אם לא תצליח להאריך את חוזהו מראש, פורטלנד עדיין תוכל להציע לאבדיה חוזה חדש בקיץ 2028 ואף לחרוג מתקרת השכר בזכות זכויות בירד. אלא שבשלב הזה הוא כבר יהיה שחקן חופשי בלתי מוגבל, יוכל לקבל הצעות מכל קבוצות הליגה ולבחור בעצמו היכן לשחק. במילים אחרות, פורטלנד אינה מנועה מלהשאיר אותו – אבל היא עלולה לאבד את האפשרות להבטיח זאת ולהסתכן בכך שיעזוב ללא תמורה.