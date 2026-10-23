אחרי 141 משחקים רצופים, אחד הרצפים המרשימים בתולדות ה-NBA הגיע לסיומו. שיי גילג'ס-אלכסנדר, כוכבה של אוקלהומה סיטי וה-MVP המכהן של הליגה, קלע 17 נקודות "בלבד" בניצחון הלילה (בין חמישי לשישי) 84:96 על דנבר, ובכך נפרד משיא היסטורי של משחקים רצופים עם 20 נקודות לפחות.

הערב החריג במונחים של הכוכב הקנדי ניכר כבר במחצית הראשונה, שאותה סיים ללא סל שדה. שתי הנקודות היחידות שלו הגיעו מקו העונשין. את סל השדה הראשון קלע חצי דקה בתוך הרבע השלישי, בזריקה מחצי מרחק.

גלריה הרצף הסתיים. שיי ( צילום: AP Photo/Nate Billings )

SGA סיים את המשחק עם 6 מ-19 מהשדה, 3 מ-11 לשלוש ו-2 מ-2 מהקו. הוא ניסה להאריך את הרצף ברבע האחרון, שבו קלע 10 נקודות, אך הוחלף שתי דקות לבאזר, יחד עם שאר שחקני החמישייה, כשהמשחק כבר הוכרע. מה הוא חשב על זה? שאלה טובה.

כדי להבין את גודל ההישג של כוכב הת'אנדר, צריך לחזור ל-30 באוקטובר 2024. אז קלע גילג'ס-אלכסנדר 18 נקודות בניצחון 93:105 על סן אנטוניו. מאז, במשך כמעט שנתיים, הוא המטיר 20 נקודות ומעלה בכל משחק.

שתי נקודות בלבד במחצית הראשונה. שיי ( צילום: Joshua Gateley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בעונה שעברה שבר את שיא ה-NBA של ווילט צ'מברליין, כשקלע לפחות 20 נקודות במשחקו ה-127 ברציפות, ומאז האריך את הרצף עד ל-141 משחקים.

והיה, כאמור, גם משחק. דנבר עוד הוליכה 44:48 במחצית, אך הת'אנדר השתלטו על ההתמודדות בהמשך, ניצחו 36:52 במחצית השנייה וברחו בדרך לניצחון. הנאגטס סבלו מערב התקפי חלש במיוחד, עם 22 איבודי כדור ו-38% בלבד מהשדה. ארון גורדון הוליך את קלעי הקבוצה עם 20 נקודות, ניקולה יוקיץ' סיים עם 13 משלו. בנוסף, קאם ג'ונסון נפצע בקרסול ונאלץ לעזוב את המשחק במהלך המחצית הראשונה.