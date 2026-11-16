בוסטון סיפקה הלילה (בין ראשון לשני) את אחד הרבעים החד-צדדיים בתולדות ה-NBA, בדרך לניצחון מוחץ 94:131 על דאלאס. הסלטיקס סיימו את 12 הדקות הראשונות ביתרון בלתי נתפס של 9:42 - פער של 33 נקודות, הגדול ביותר בתולדות המועדון בסיום רבע ראשון, והפרש הנקודות הגבוה ביותר ברבע ב-NBA מאז 1987.
לפי נתוני ESPN, מדובר בהפרש השלישי בגודלו של קבוצה ברבע אחד בעידן שעון הזריקות, שהחל בעונת 1954/55. הפעם האחרונה שבה נרשם פער גדול יותר הייתה ב-1987, כשלוס אנג'לס לייקרס הביסה את סקרמנטו קינגס 4:40 ברבע הראשון. לשם השוואה, ברבע הראשון מול בוסטון הצליחה דאלאס לקלוע שתיים בלבד מ-18 הזריקות הראשונות שלה מהשדה והחטיאה את כל שמונה הניסיונות מחוץ לקשת.
הסלטיקס לא הורידו את הרגל מהגז גם בהמשך, וירדו להפסקה ביתרון של 30 נקודות. ברבע השלישי ג'ייסון טייטום השתלט על המשחק עם 21 נקודות, כולל ארבע שלשות, וסיים עם 32 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים ב-30 דקות בלבד. בוסטון הוציאה את שחקני החמישייה בתחילת הרבע הרביעי, אך גם בלעדיהם הצליחה להגדיל את היתרון עד ל-41 נקודות בדרך לניצחון.
דריק ווייט הוסיף 16 נקודות וביילור שיירמן תרם 12 מהספסל. בוסטון קלעה ב-51 אחוזים מהשדה וכפתה על יריבתה 17 איבודי כדור. זה היה ניצחונה השישי ברציפות של הסלטיקס וה-11 שלה ב-12 המשחקים האחרונים, בדרך למאזן 2:11 מרשים (בפסגת המזרח).
מאמן בוסטון, ג'ו מאזולה, התייחס לפתיחה החריגה והסביר: "אני חושב שברבע הראשון זה היה שילוב של משחק טוב שלנו, כפיית זריקות שרצינו שהם ייקחו, וגם החטאות שלהם".
"ברור שכמה ימי מנוחה, כמה ימים להתכונן וקצת זמן להתאושש עזרו לנו. אני חושב שהשחקנים היו פשוט מאוד מרוכזים", הוסיף טייטום.
מנגד, דאלאס רשמה ערב עגום במיוחד. קופר פלאג סיים עם 17 נקודות וארבעה אסיסטים, אך קלע רק חמש מ-15 הזריקות שלו ואיבד שלושה כדורים. זאקרי ריזאשה הוביל את המאבריקס עם 18 נקודות מהספסל, וולטר קלייטון הוסיף 13. הקבוצה חסרה את קיירי ארווינג, שנעדר בשל פציעה בברכו השמאלית, שעברה ניתוח במרץ האחרון.
"לא הרגשתי שאיבדנו הרבה כדורים בתחילת המשחק. היו לנו כמה זריקות טובות, פשוט לא הצלחנו לקלוע אותן", אמר מאמן דאלאס, דאסטי מיי, בניסיון להסביר את פתיחת המשחק הקטסטרופלית. ההפסד היה השלישי ברציפות של המאבריקס, שירדו למאזן 7:7. למזלם, אחרי מסע חוץ קשה במיוחד, הם יזכו לשלושה ימי מנוחה לפני המפגש מול גולדן סטייט ביום רביעי.