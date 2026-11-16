בוסטון סיפקה הלילה (בין ראשון לשני) את אחד הרבעים החד-צדדיים בתולדות ה-NBA, בדרך לניצחון מוחץ 94:131 על דאלאס. הסלטיקס סיימו את 12 הדקות הראשונות ביתרון בלתי נתפס של 9:42 - פער של 33 נקודות, הגדול ביותר בתולדות המועדון בסיום רבע ראשון, והפרש הנקודות הגבוה ביותר ברבע ב-NBA מאז 1987.

לפי נתוני ESPN, מדובר בהפרש השלישי בגודלו של קבוצה ברבע אחד בעידן שעון הזריקות, שהחל בעונת 1954/55. הפעם האחרונה שבה נרשם פער גדול יותר הייתה ב-1987, כשלוס אנג'לס לייקרס הביסה את סקרמנטו קינגס 4:40 ברבע הראשון. לשם השוואה, ברבע הראשון מול בוסטון הצליחה דאלאס לקלוע שתיים בלבד מ-18 הזריקות הראשונות שלה מהשדה והחטיאה את כל שמונה הניסיונות מחוץ לקשת.

גלריה הפנים אומרות הכל. שחקני דאלאס על הספסל ( צילום: Winslow Townson-Imagn Images )

הסלטיקס לא הורידו את הרגל מהגז גם בהמשך, וירדו להפסקה ביתרון של 30 נקודות. ברבע השלישי ג'ייסון טייטום השתלט על המשחק עם 21 נקודות, כולל ארבע שלשות, וסיים עם 32 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים ב-30 דקות בלבד. בוסטון הוציאה את שחקני החמישייה בתחילת הרבע הרביעי, אך גם בלעדיהם הצליחה להגדיל את היתרון עד ל-41 נקודות בדרך לניצחון.

דריק ווייט הוסיף 16 נקודות וביילור שיירמן תרם 12 מהספסל. בוסטון קלעה ב-51 אחוזים מהשדה וכפתה על יריבתה 17 איבודי כדור. זה היה ניצחונה השישי ברציפות של הסלטיקס וה-11 שלה ב-12 המשחקים האחרונים, בדרך למאזן 2:11 מרשים (בפסגת המזרח).

"לא הרגשתי שאיבדנו הרבה כדורים". מיי ( צילום: AP Photo/Mark Stockwell )

מאמן בוסטון, ג'ו מאזולה, התייחס לפתיחה החריגה והסביר: "אני חושב שברבע הראשון זה היה שילוב של משחק טוב שלנו, כפיית זריקות שרצינו שהם ייקחו, וגם החטאות שלהם".

"ברור שכמה ימי מנוחה, כמה ימים להתכונן וקצת זמן להתאושש עזרו לנו. אני חושב שהשחקנים היו פשוט מאוד מרוכזים", הוסיף טייטום.

משחק חלש. פלאג ( צילום: AP Photo/Mark Stockwell )

מנגד, דאלאס רשמה ערב עגום במיוחד. קופר פלאג סיים עם 17 נקודות וארבעה אסיסטים, אך קלע רק חמש מ-15 הזריקות שלו ואיבד שלושה כדורים. זאקרי ריזאשה הוביל את המאבריקס עם 18 נקודות מהספסל, וולטר קלייטון הוסיף 13. הקבוצה חסרה את קיירי ארווינג, שנעדר בשל פציעה בברכו השמאלית, שעברה ניתוח במרץ האחרון.