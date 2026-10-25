ניקולה יוקיץ' סיפק עוד הופעה גדולה, הוביל את דנבר נאגטס לקאמבק מרשים מפיגור של 23 נקודות ולניצחון 135:141 בהארכה על ניו אורלינס פליקנס, אבל בסיום המשחק בחר להעביר מסר חריף דווקא לאוהדי קבוצתו. הסנטר הסרבי לא הסתיר את כעסו על אלה ששרקו בוז לשחקנים במהלך המחצית הראשונה במשחק הבית הראשון של העונה, והבהיר כי מבחינתו הם אינם רצויים ביציעים.

"שרקו לנו בוז במשחק הבית הראשון שלנו, ואני חושב שהאוהדים שעשו את זה לא צריכים לבוא יותר. שלא יבואו", אמר יוקיץ' במסיבת העיתונאים. "אם אתם עוקבים אחרינו, אתם יודעים שאנחנו אף פעם לא מוותרים וכבר חזרנו ממצבים הרבה יותר קשים. אז אם שואלים אותי, הם כבר לא רצויים כאן".

גלריה יצא נגד האוהדים ששרקו בוז. ניקולה יוקיץ' ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images/AFP )

על הפרקט, דנבר נראתה במשך דקות ארוכות בדרך להפסד ביתי מאכזב. ניו אורלינס פתחה היטב, קלעה ב-65.9% מהשדה במחצית הראשונה וברחה ליתרון 30:53 במהלך הרבע השני. להפסקה ירדו הנאגטס בפיגור 73:57, והאוהדים המקומיים הגיבו בשריקות בוז. אלא שהמארחת הצליחה להתאושש בהדרגה, גם כשנכנסה לרבע הרביעי בפיגור של 19 נקודות.

יוקיץ' וג'מאל מארי, שסיפק ערב אדיר משלו, היו המנוע המרכזי של הקאמבק. השניים קלעו יחד 22 מתוך 32 הנקודות של דנבר ברבע השלישי, והמשיכו להוביל את המרדף גם ברבע האחרון. שלשות של מארי ויוקיץ', לצד הטבעה לאחור של אהרון גורדון, סייעו לנאגטס למחוק את הפער ולהחזיר את עצמם למשחק.

למארי הייתה הזדמנות להעניק לדנבר את היתרון לקראת הסיום, אך 17 שניות לסוף הוא קלע שתיים משלוש זריקות עונשין והשווה את התוצאה. המשחק נכנס להארכה, ושם כבר השתלטו הנאגטס על העניינים. יוקיץ' קלע שמונה מתוך 35 הנקודות שלו בהארכה, וסיים עם 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים בדרך לטריפל-דאבל ה-199 שלו בעונה הסדירה ב-NBA. הוא מדורג שני בכל הזמנים בקטגוריה, אחרי ראסל ווסטברוק, שפרש עם 209 טריפל-דאבלים.

מארי היה הקלע המצטיין של דנבר עם 42 נקודות, בעוד הרוקי טרבון ברזייל תרם 17 נקודות, שבע מהן בהארכה. שלשת פינה שלו, דקה ו-25 שניות לסיום ההארכה, העלתה את הנאגטס ליתרון 129:133 וסייעה להם להשלים את המהפך.

הופעה גדולה. ג'מאל מארי ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images/AFP )

דנבר נאלצה להסתדר ללא קאם ג'ונסון, שסובל מפציעה בקרסול, ואלפא דיאלו, שנפגע בפרק כף היד, והמשיכה להיעדר גם משירותיהם של ג'וליאן סטרותר וספנסר ג'ונס.

בצד השני, טריי מרפי השלישי הוביל את ניו אורלינס עם 26 נקודות, דז'ונטה מארי הוסיף 22, ואילו דריק קווין וזאיון וויליאמסון קלעו 17 כל אחד. הפליקנס, תחת המאמן החדש ג'מאל מוזלי, עדיין מחפשים ניצחון ראשון העונה אחרי שלושה משחקים.