עוד בעונה שעברה דני אבדיה זכה להכרה לא רק כאחד השחקנים הבולטים בפורטלנד, אלא ב-NBA כולה. זה התבטא בבחירה שלו בפעם הראשונה לאולסטאר, בדירוגים השונים, כולל בפתיחת העונה הזו, ובשבועות האחרונים - גם במדד ה-MVP שמפורסם מדי שבוע באתר הרשמי של הליגה הטובה בעולם.

עוד בעונה שעברה דני אבדיה זכה להכרה לא רק כאחד השחקנים הבולטים בפורטלנד, אלא ב-NBA כולה. זה התבטא בבחירה שלו בפעם הראשונה לאולסטאר, בדירוגים השונים, כולל בפתיחת העונה הזו, ובשבועות האחרונים - גם במדד ה-MVP שמפורסם מדי שבוע באתר הרשמי של הליגה הטובה בעולם.

עוד בעונה שעברה דני אבדיה זכה להכרה לא רק כאחד השחקנים הבולטים בפורטלנד, אלא ב-NBA כולה. זה התבטא בבחירה שלו בפעם הראשונה לאולסטאר, בדירוגים השונים, כולל בפתיחת העונה הזו, ובשבועות האחרונים - גם במדד ה-MVP שמפורסם מדי שבוע באתר הרשמי של הליגה הטובה בעולם.

במדד ה-MVP שפרסמה הליגה השבוע, דורג אבדיה בפעם השנייה ברציפות במקום ה-12. רק כדי להמחיש עד כמה מדובר בהישג מכובד - מתחתיו ממוקמים כוכבים כמו אלוף ה-NBA בעונה החולפת עם ניו-יורק ניקס, קארל-אנתוני טאונס (מקום 13) וכוכב דנבר נאגטס, ג'מאל מארי (14). יאניס אנדטוקומבו נמצא מקום אחד בלבד מעליו.

במדד ה-MVP שפרסמה הליגה השבוע, דורג אבדיה בפעם השנייה ברציפות במקום ה-12. רק כדי להמחיש עד כמה מדובר בהישג מכובד - מתחתיו ממוקמים כוכבים כמו אלוף ה-NBA בעונה החולפת עם ניו-יורק ניקס, קארל-אנתוני טאונס (מקום 13) וכוכב דנבר נאגטס, ג'מאל מארי (14). יאניס אנדטוקומבו נמצא מקום אחד בלבד מעליו.

במדד ה-MVP שפרסמה הליגה השבוע, דורג אבדיה בפעם השנייה ברציפות במקום ה-12. רק כדי להמחיש עד כמה מדובר בהישג מכובד - מתחתיו ממוקמים כוכבים כמו אלוף ה-NBA בעונה החולפת עם ניו-יורק ניקס, קארל-אנתוני טאונס (מקום 13) וכוכב דנבר נאגטס, ג'מאל מארי (14). יאניס אנדטוקומבו נמצא מקום אחד בלבד מעליו.