עוד בעונה שעברה דני אבדיה זכה להכרה לא רק כאחד השחקנים הבולטים בפורטלנד, אלא ב-NBA כולה. זה התבטא בבחירה שלו בפעם הראשונה לאולסטאר, בדירוגים השונים, כולל בפתיחת העונה הזו, ובשבועות האחרונים - גם במדד ה-MVP שמפורסם מדי שבוע באתר הרשמי של הליגה הטובה בעולם.
במדד ה-MVP שפרסמה הליגה השבוע, דורג אבדיה בפעם השנייה ברציפות במקום ה-12. רק כדי להמחיש עד כמה מדובר בהישג מכובד - מתחתיו ממוקמים כוכבים כמו אלוף ה-NBA בעונה החולפת עם ניו-יורק ניקס, קארל-אנתוני טאונס (מקום 13) וכוכב דנבר נאגטס, ג'מאל מארי (14). יאניס אנדטוקומבו נמצא מקום אחד בלבד מעליו.
אבדיה רושם פתיחת עונה אדירה ומוליך את פורטלנד למקום החמישי במערב, עם מאזן של שמונה ניצחונות לעומת שלושה הפסדים. השבוע הוא כיכב בשני הניצחונות על אוקלהומה סיטי ת'אנדר, עם 24 נקודות במשחק הראשון ו-28 בשני. הממוצעים שלו עד כה עומדים על 23 נקודות בממוצע למשחק, לצד 6.5 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים.
את הרשימה מוביל לוקה דונצ'יץ', שרושם פתיחת עונה מופלאה עם לוס אנג'לס לייקרס עם 38.6 נקודות למשחק, במקום השני מדורג ויקטור וומבניאמה מסן אנטוניו (30.3 נקודות ו-11.7 ריבאונדים למשחק), במקום השלישי ג'ייסון טייטום מבוסטון (26.3 נקודות) ואת החמישייה סוגרים שיי גילג'ס אלכסנדר (אוקלהומה סיטי ת'אנדר) וסטף קרי (גולדן סטייט ווריורס).