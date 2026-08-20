אחרי קריירה ארוכה ומרשימה ב-NBA, ג'יי קראודר יוצא לראשונה מארה"ב. הפורוורד האמריקאי בן ה-36 חתם היום (חמישי) בווילרבאן הצרפתית ויחל בעונה הקרובה פרק חדש בקריירה, כשהוא צפוי לשחק לראשונה ביורוליג.

קראודר נבחר במקום ה-34 בדראפט 2012 על ידי קליבלנד, ומאז ביסס את עצמו כשחקן רוטציה משמעותי בליגה הטובה בעולם, בעיקר בזכות יכולתו ההגנתית, הניסיון והיכולת לתרום גם מחוץ לכדור.

גלריה מגיע לאירופה. קראודר ( צילום: AP )

במהלך 14 עונות ב-NBA עבר קראודר בשורה ארוכה של קבוצות. הוא לבש את מדי דאלאס מאבריקס, בוסטון סלטיקס, יוטה ג'אז, קליבלנד קאבלירס, ממפיס גריזליס, מיאמי היט, פיניקס סאנס, מילווקי באקס וסקרמנטו קינגס.

בסך הכול רשם קראודר 812 הופעות בעונה הסדירה, שבהן העמיד ממוצעים של 9.3 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-1.6 אסיסטים למשחק. בנוסף, הוא צבר ניסיון משמעותי גם במעמדים הגדולים ביותר של ה-NBA, עם 115 הופעות בפלייאוף.

שיחק ב-9 קבוצות ב-NBA ( צילום: AP )

קראודר אף הגיע לשני גמרי NBA רצופים. בעונת 2019/20 היה חלק ממיאמי היט שהגיעה עד לסדרת הגמר, שם פגשה את לוס אנג'לס לייקרס. שנה לאחר מכן עשה זאת שוב, הפעם עם פיניקס סאנס, שהעפילה לגמר בעונת 2020/21.

לאחר שסיים את דרכו ב-NBA, קראודר המשיך בעונת 2025/26 בווקרוס דה באמון מפוארטו ריקו, וכעת החליט לקחת את הקריירה צעד נוסף ולהגיע לאירופה.