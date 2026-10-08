הייתה זו הופעת הבכורה אצל הבלייזרס למאמן מייקה נורי ולג'ה מוראנט, שהגיע בטרייד מממפיס, אך מעל הכול סיפק רגע מרגש לקהל במודה סנטר: דמיאן לילארד לבש שוב את מדי הבלייזרס, לראשונה אחרי כמעט שלוש וחצי שנים. לילארד נראה חד כבר מהפתיחה וקלע שלוש שלשות ברבע הראשון. הוא סיים עם 15 נקודות ב-19 דקות, כולל 5 מ-11 מהשדה.

הייתה זו הופעת הבכורה אצל הבלייזרס למאמן מייקה נורי ולג'ה מוראנט, שהגיע בטרייד מממפיס, אך מעל הכול סיפק רגע מרגש לקהל במודה סנטר: דמיאן לילארד לבש שוב את מדי הבלייזרס, לראשונה אחרי כמעט שלוש וחצי שנים. לילארד נראה חד כבר מהפתיחה וקלע שלוש שלשות ברבע הראשון. הוא סיים עם 15 נקודות ב-19 דקות, כולל 5 מ-11 מהשדה.

הייתה זו הופעת הבכורה אצל הבלייזרס למאמן מייקה נורי ולג'ה מוראנט, שהגיע בטרייד מממפיס, אך מעל הכול סיפק רגע מרגש לקהל במודה סנטר: דמיאן לילארד לבש שוב את מדי הבלייזרס, לראשונה אחרי כמעט שלוש וחצי שנים. לילארד נראה חד כבר מהפתיחה וקלע שלוש שלשות ברבע הראשון. הוא סיים עם 15 נקודות ב-19 דקות, כולל 5 מ-11 מהשדה.

הבכורה של מוראנט בפורטלנד, לעומת זאת, הייתה די פושרת עם 9 נקודות ב-3 מ-9 מהשדה. ראוי לציין גם את רוב וויליאמס, שסיפק הופעה יפה עם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 חסימות ב-14 דקות בלבד

הבכורה של מוראנט בפורטלנד, לעומת זאת, הייתה די פושרת עם 9 נקודות ב-3 מ-9 מהשדה. ראוי לציין גם את רוב וויליאמס, שסיפק הופעה יפה עם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 חסימות ב-14 דקות בלבד

הבכורה של מוראנט בפורטלנד, לעומת זאת, הייתה די פושרת עם 9 נקודות ב-3 מ-9 מהשדה. ראוי לציין גם את רוב וויליאמס, שסיפק הופעה יפה עם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 חסימות ב-14 דקות בלבד

הבלייזרס נאלצו לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון, למרות הסגל החסר מאוד של היריבה. פורטלנד לא הצליחה לברוח בשלושת הרבעים הראשונים והיתרון הגדול ביותר במשחק עמד על 10 נקודות בלבד - עמור ברבע האחרון. כעת, הפנים של פורטלנד לעוד שני משחקי הכנה. ב-14 באוקטובר הם יפגשו את סקרמנטו, כעבור שלושה ימים יתמודדו פעם נוספת מול גולדן סטייט.

הבלייזרס נאלצו לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון, למרות הסגל החסר מאוד של היריבה. פורטלנד לא הצליחה לברוח בשלושת הרבעים הראשונים והיתרון הגדול ביותר במשחק עמד על 10 נקודות בלבד - עמור ברבע האחרון. כעת, הפנים של פורטלנד לעוד שני משחקי הכנה. ב-14 באוקטובר הם יפגשו את סקרמנטו, כעבור שלושה ימים יתמודדו פעם נוספת מול גולדן סטייט.

הבלייזרס נאלצו לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון, למרות הסגל החסר מאוד של היריבה. פורטלנד לא הצליחה לברוח בשלושת הרבעים הראשונים והיתרון הגדול ביותר במשחק עמד על 10 נקודות בלבד - עמור ברבע האחרון. כעת, הפנים של פורטלנד לעוד שני משחקי הכנה. ב-14 באוקטובר הם יפגשו את סקרמנטו, כעבור שלושה ימים יתמודדו פעם נוספת מול גולדן סטייט.