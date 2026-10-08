נכון, עונת ה-NBA תצא רשמית לדרך בעוד כשבועיים, אבל הבוקר (רביעי) פורטלנד חיממה מנועים - כשגברה 118:123 על גולדן סטייט במשחק ההכנה הראשון של הקבוצה.
דני אבדיה שותף בשלושה רבעים והוליך את קלעי הבלייזרס עם 23 נקודות (9 מ-13 מהשדה, 3 מ-6 לשלוש). הוא הוסיף 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים ואיבד גם 2 כדורים ב-21 דקות.
הייתה זו הופעת הבכורה אצל הבלייזרס למאמן מייקה נורי ולג'ה מוראנט, שהגיע בטרייד מממפיס, אך מעל הכול סיפק רגע מרגש לקהל במודה סנטר: דמיאן לילארד לבש שוב את מדי הבלייזרס, לראשונה אחרי כמעט שלוש וחצי שנים. לילארד נראה חד כבר מהפתיחה וקלע שלוש שלשות ברבע הראשון. הוא סיים עם 15 נקודות ב-19 דקות, כולל 5 מ-11 מהשדה.
הבכורה של מוראנט בפורטלנד, לעומת זאת, הייתה די פושרת עם 9 נקודות ב-3 מ-9 מהשדה. ראוי לציין גם את רוב וויליאמס, שסיפק הופעה יפה עם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 חסימות ב-14 דקות בלבד
מהעבר השני, גולדן סטייט הגיעה למשחק בסגל חסר למדי. עד כמה חסר? בין השמות הבולטים שלא התלבשו: סטף קרי, דריימונד גרין, אל הורפורד, ברנדין פודז'ימסקי, דיאנטוני מלטון וגארי פייטון. מיילס קלי בלט אצל הווריורס עם 24 נקודות.
הבלייזרס נאלצו לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון, למרות הסגל החסר מאוד של היריבה. פורטלנד לא הצליחה לברוח בשלושת הרבעים הראשונים והיתרון הגדול ביותר במשחק עמד על 10 נקודות בלבד - עמור ברבע האחרון. כעת, הפנים של פורטלנד לעוד שני משחקי הכנה. ב-14 באוקטובר הם יפגשו את סקרמנטו, כעבור שלושה ימים יתמודדו פעם נוספת מול גולדן סטייט.
הקאמבק של הליברטון
כוכב אינדיאנה, טייריס הליברטון, חזר הלילה לפרקט אחרי יותר מ-16 חודשים, וסייע לקבוצתו לנצח 112:123 את מינסוטה במשחק ההכנה הראשון שלה. הליברטון קיבל 16 דקות וסיים עם 7 נקודות ב-3 מ-8 מהשדה, לצד 6 אסיסטים, חטיפה ושתי חסימות.
למרות החזרה המיוחלת, הרכז הודה כי קצב המשחק היה גבוה מדי עבורו. "זה המשחק הראשון, אבל אני חייב להאט קצת", אמר. "היו הרבה אדרנלין והתרגשות. הייתי פשוט מאושר להיות שם. זה יגיע עם הזמן. הדרך היחידה באמת לשחזר את התחושה הזאת היא לצבור דקות משחק מול שחקנים אחרים, וזה בדיוק מה שהיה כאן. אני מאוד שמח לחזור".
מילווקי גברה 126:128 על אוקלהומה סיטי, כשהבאקס מבצעים קאמבק גדול במחצית השנייה, עם 20:33 ברבע השלישי ו-24:31 ברביעי. מיילס טרנר הוביל את הבאקס עם 19 נקודות, הרוקי הספרדי של הת'אנדר אדאיי מארה בלט מהעבר השני עם 15 נקודות.