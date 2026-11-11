חזרו לחייך, ובסטייל. פורטלנד ודני אבדיה עצרו הבוקר (רביעי) את רצף שני ההפסדים שלהם עם ניצחון ביתי מרשים, 103:123 על אוקלהומה סיטי. הישראלי סיפק עוד הופעה מצוינת עם 24 נקודות, 6 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, ולצד דמיאן לילארד הוביל את הבלייזרס למאזן של שבעה ניצחונות ושלושה הפסדים.

אחרי ההפסדים ללוס אנג'לס לייקרס ולסן אנטוניו, פורטלנד הייתה זקוקה לתגובה - וקיבלה אותה מול אחת הקבוצות החזקות במערב. הת'אנדר הגיעו למודה סנטר עם ארבעה ניצחונות רצופים ומאזן 2:8, אך יצאו ממנו עם הפסדם השלישי העונה, בעוד המארחת חזרה למסלול.

גלריה אבדיה נגד אוקלהומה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

אבדיה, שסיים עם 15 נקודות בהפסד לספרס, שב להיות גורם מרכזי בהתקפה והציג תרומה מגוונת. לצד 24 הנקודות שלו, הישראלי גם חילק שמונה אסיסטים ואסף שישה כדורים חוזרים. לילארד הוביל את קלעי המנצחת עם 25 נקודות, לצד שלושה ריבאונדים ושלושה אסיסטים, והשניים סיפקו יחד 49 נקודות.

פורטלנד קיבלה תרומה חשובה גם משחקני המשנה. סידי סיסוקו בלט עם 17 נקודות, טומאני קמארה הוסיף 12 וג'רו הולידיי תרם 11 מהספסל. דונובן קלינגן סיים עם שבע נקודות, ובסך הכול חמישה שחקנים של הבלייזרס קלעו בספרות כפולות.

שיי גילג'ס אלכסנדר נגד פורטלנד ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )