ג'יימס הארדן כבר בן 37, נמצא בעונתו ה-18 ב-NBA, ומשחקו השתנה עם השנים. הוא כבר לא נדרש להיות מכונת הנקודות שהייתה ביוסטון, אלא מקדיש חלק משמעותי יותר מתפקידו ליצירת מצבים עבור חבריו. אלא שלפנות בוקר (שבת), בהופעה שהזכירה נשכחות, כוכב קליבלנד הוכיח שיכולת הקליעה שהפכה אותו לאחד השחקנים הגדולים בדורו עדיין נמצאת שם.

הארדן התפוצץ עם 51 נקודות בניצחון 119:128 על אינדיאנה, עקף את קובי בראיינט והתייצב לבדו במקום השלישי בתולדות הליגה במספר משחקי 50 נקודות ומעלה, עם 26 כאלה. רק מייקל ג'ורדן (31) ו-ווילט צ'מברליין (118) מקדימים אותו. אבל מעבר להישג ההיסטורי, מי שעמדו במרכז העניינים היו דווקא התגובות להופעה יוצאת הדופן.

רק ג'ורדן וצ'מברליין מקדימים אותו. ג'יימס הארדן ( צילום: Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"זה היה הארדן של פעם, מהימים ביוסטון", התלהב מאמן הקאבלירס קני אטקינסון. "באמת שלא יכולת לעשות שום דבר אם אתה המאמן היריב. במיוחד כשהוא מצליח לעבור אותך ככה. ברגע שהיריבות התחילו לנסות לקחת ממנו את הקליעה לאחור, הוא עבר אותן עם הטעיה אחת או שתיים והגיע עד הטבעת. פשוט אי אפשר לעצור את זה. זה היה וינטג' הארדן, מאוד הזכיר את הימים שלו ביוסטון".

אטקינסון הוסיף כי מדובר היה בהופעה שהגיעה בדיוק בזמן עבור קבוצתו: "ערבים כאלה הם כל כך מיוחדים. הקהל העריך את ההצגה הזאת. אנחנו לא נמצאים במצב שבו אנחנו עשרה ניצחונות מעל מאזן חיובי והכל הולך חלק. זו הייתה הופעה מכרעת, והיינו זקוקים לה".

גם דונובן מיטשל, חברו של הארדן לקבוצה, התייחס למשמעות של ערב כזה עבור שחקן ותיק, והדגיש שלא מדובר רק במספרים. "אני חושב שאני יכול לדבר בשם כל שחקן כדורסל, במיוחד כשאתה נמצא ברמה הזאת. לפעמים אתה פשוט צריך את זה. לפעמים אתה צריך להזכיר לעצמך שגם אם אתה משחק בעידן כל כך יוצא דופן, אתה עדיין בן אדם", אמר מיטשל. "אני שמח שהוא אמר את זה, כי זה מראה את הצד האנושי שלו שכולנו רואים".

HARDEN JUST UNLOCKED HOUSTON HARDEN. 50-PIECE. 😮‍💨 https://t.co/ObpYNAVBBM — SportsCenter (@SportsCenter) November 21, 2026

הארדן עצמו הודה שגם הוא היה זקוק לתזכורת הזאת. "זה תפקיד שונה עבורי. אחוז השימוש שלי בכדור לא גבוה במיוחד בכל משחק, יש לנו מישהו אחר שזה התפקיד שלו. אני אמור לקלוע כשצריך, אבל גם לחלק את הכדור", הסביר. "כשהמספר שלך נקרא, אתה צריך לצאת ולזרוק. אמרתי לעצמי: 'בסדר, אני עדיין יכול לעשות את זה'. ידעתי שאני מסוגל, אבל כשאתה לא עושה משהו באופן קבוע, אתה קצת מאבד את התחושה או מתחיל לתהות אם זה עדיין שם".

הכוכב, שזכה בתואר ה-MVP ב-2018 והעמיד שלוש עונות רצופות של 30 נקודות בממוצע למשחק במדי יוסטון, סיפר כי הרגיש כבר מהפתיחה שזה הולך להיות ערב מיוחד. "מה שהכי מרגש אותי הוא שגם בעונה ה-18 שלי אני עדיין לומד איך להיות שחקן משפיע. כשהיית צעיר, בן 23 או 24, פשוט רצת, קפצת גבוה וזזת מהר כדי לעבור שחקנים. עכשיו אתה כבר לא מהיר באותה מידה, אז אתה צריך להבין איך בכל זאת לעבור את היריב. זאת האבולוציה של ג'יימס הארדן, הניסיון למצוא את הדרך לעשות את זה. הערב הזה נתן לי זריקת ביטחון שאני עדיין יכול לעשות את זה ברמה הגבוהה ביותר".