העונה שעברה הייתה נקודת מפנה עבור דני אבדיה. הישראלי נבחר לראשונה למשחק האולסטאר, הפך לאחד השחקנים החשובים ביותר של פורטלנד ונכנס לתפקיד רחב בהרבה מזה שהכיר בתחילת דרכו ב-NBA. כעת, דווקא אחרי שהבלייזרס גילו את התקרה הגבוהה שלו, עולה השאלה אם הקבוצה עושה מספיק כדי לבנות את הסגל סביב הכוכב הישראלי - ובעיקר, האם הגעתו של ג'ה מוראנט עלולה לשנות את הכיוון.

אבדיה הפך בעונה שעברה לשחקן ורסטילי במיוחד, כזה שמסוגל לייצר לעצמו ולאחרים, להוביל כדור ולהפעיל את ההתקפה מעמדת ה"פוינט פורוורד". ריבוי הפציעות בסגל אילץ את פורטלנד להישען עליו יותר, אך מה שנולד מתוך הכרח הפך במהרה לאחד היתרונות הגדולים של הקבוצה.

גלריה הבעיה של פורטלנד? מוראנט ( צילום: AP Photo/Brandon Dill )

בטור של הבלוגר ריס קונץ באתר "ריפ סיטי פרוג'קט" נכתב, בין השאר, כי "גם תחת צ'ונסי בילאפס, שאימן את הקבוצה בתחילת התהליך, הייתה נכונות לתת לאבדיה לטעות. איבודי הכדור היו חלק מהמחיר, אך בפורטלנד הבינו שהם גם חלק מההתפתחות של שחקן שמנסה להרחיב את המשחק שלו ולהפוך למנוע התקפי משמעותי יותר".

והתוצאה הייתה ברורה: הבלייזרס סיימו את העונה במאזן 40:42 והבטיחו את המקום השביעי, בדרך לפלייאוף. ללא היכולת של אבדיה ליזום את ההתקפה, ספק אם הקבוצה הצעירה הייתה מצליחה להגיע לשם. הגודל שלו בעמדה, יחד עם יכולת הכדרור, המסירה והחדירה, הפכו אותו לשחקן שקשה מאוד לשמור עליו".

עוד נטען כי ההימור של הג'נרל מנג'ר ג'ו קרונין, שהעביר את אבדיה מוושינגטון לפורטלנד, נראה היום מוצלח במיוחד. הבלייזרס הצליחו להוציא מהישראלי איכויות שלא באו לידי ביטוי באותה מידה בוושינגטון, והפכו אותו לאחד מעמודי התווך של הבנייה מחדש.

הכוכב הגדול של הבלייזרס. אבדיה ( צילום: Troy Wayrynen-Imagn Images )

אלא שכאן מגיע סימן השאלה הגדול. אם אבדיה הוא כבר עכשיו שחקן שהוביל קבוצה צעירה לפלייאוף, הצעד המתבקש היה להמשיך ולבנות סביבו. במקום זאת, פורטלנד בחרה להכניס למשוואה כוכב נוסף בדמות ג'ה מוראנט.

הטרייד עצמו לא נתפס בהכרח כמהלך מסוכן במובן הקלאסי. פורטלנד ויתרה על קריס מארי ועל ג'רמי גרנט, אך השאלה האמיתית היא מה יקרה בתוך הקבוצה. לכן קונץ תוהה: האם מוראנט יהיה תוספת שתקל על אבדיה, או שייהפך למוקד החדש של ההתקפה וייקח מהישראלי חלק מהתפקיד שקידם אותו בעונה שעברה?