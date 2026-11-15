ניצחון שני ברציפות לפילדלפיה סיקסרס, שגברה הערב (ראשון) 124:131 בבית על אינדיאנה פייסרס. מדובר בניצחון שני ברציפות עבור החבורה של ניק נרס, וה-11 שלה העונה (3:11), והיא מתבססת במקום השני במזרח, כשהיא רחוקה ניצחון אחד מבוסטון שבפסגה.
הרבע הראשון הסתיים ביתרון של האורחת (29:35), אך המקומיים הידקו את ההגנה והשתלטו על המשחק ברבע השני, ועלו ליתרון דו ספרתי במהלך הרבע השלישי. הפייסרס ניסו לחזור למשחק ברבע המכריע, אך ג'יילן בראון, טייריס מקסי ולברון ג'יימס היו גדולים עליהם. באשר לאחרון, הוא רשם עוד ציון דרך בקריירה המפוארת שלו.
בעוד חודש וחצי יחגוג לברון ג'יימס את יום הולדתו ה-42, וגם בגילו המתקדם המלך ממשיך לשבור שיאים. הערב הוא סיפק דאבל דאבל של 15 נקודות ו-11 אסיסטים. בכך הוא העלה את מאזנו בקריירה ל-12,092 אסיסטים. הנתון הזה אפשר לו לחלוף על פני ג'ייסון קיד (12,091) ולהתמקם במקום השלישי בטבלת מוסרי האסיסטים הגדולים בכל הזמנים. בגיל 41 ובעונתו ה-24 בליגה, ג'יימס מדורג כעת רק אחרי ג'ון סטוקטון, שמוביל בפער עצום עם 15,806 אסיסטים, וכריס פול, שפרש עם 12,552.
המרחק של לברון מהמקום השני עומד על 460 אסיסטים, כך שהאפשרות שיעקוף את פול כבר במהלך העונה הנוכחית בהחלט קיימת. בעונה שעברה, במדי לוס אנג'לס לייקרס, הוא מסר 432 אסיסטים. בנוסף ל-11 האסיסטים שלו היו ללברון גם 7 ריבאונדים.
בראון הוליך את קלעי המנצחת עם 31 נקודות תוך כדי שהוא מדייק ב-12 מ-18 מהשדה. מקסי הוסיף 27 נקודות לפילי. בצד השני, 31 נקודות של סיאקם לא עזרו לאינדיאנה, שסופרת הפסד תשיעי העונה.