הרבע הראשון הסתיים ביתרון של האורחת (29:35), אך המקומיים הידקו את ההגנה והשתלטו על המשחק ברבע השני, ועלו ליתרון דו ספרתי במהלך הרבע השלישי. הפייסרס ניסו לחזור למשחק ברבע המכריע, אך ג'יילן בראון, טייריס מקסי ולברון ג'יימס היו גדולים עליהם. באשר לאחרון, הוא רשם עוד ציון דרך בקריירה המפוארת שלו.

הרבע הראשון הסתיים ביתרון של האורחת (29:35), אך המקומיים הידקו את ההגנה והשתלטו על המשחק ברבע השני, ועלו ליתרון דו ספרתי במהלך הרבע השלישי. הפייסרס ניסו לחזור למשחק ברבע המכריע, אך ג'יילן בראון, טייריס מקסי ולברון ג'יימס היו גדולים עליהם. באשר לאחרון, הוא רשם עוד ציון דרך בקריירה המפוארת שלו.

הרבע הראשון הסתיים ביתרון של האורחת (29:35), אך המקומיים הידקו את ההגנה והשתלטו על המשחק ברבע השני, ועלו ליתרון דו ספרתי במהלך הרבע השלישי. הפייסרס ניסו לחזור למשחק ברבע המכריע, אך ג'יילן בראון, טייריס מקסי ולברון ג'יימס היו גדולים עליהם. באשר לאחרון, הוא רשם עוד ציון דרך בקריירה המפוארת שלו.