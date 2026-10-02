ויקטור וומבניאמה לא מתכוון להצטרף לכוכבי ה-NBA שמקדמים חברות הימורי ספורט. כוכב סן אנטוניו ספרס נשאל האם יהיה מוכן לשמש פרזנטור של אחת מחברות התחום, והבהיר באופן חד-משמעי: "ממש לא. לעולם לא אעשה את זה".

"למען האמת, אני חושב שזה מאוד עצוב לראות שחקנים מסוימים מקדמים את זה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה בלעדיי", אמר וומבניאמה.

גלריה לא בכל מחיר. וומבניאמה ( צילום: AP Photo/Darren Abate )

הצרפתי בן ה-22, שכבר הפך לאחד השמות הגדולים ב-NBA, מקפיד בשנים האחרונות לבחור בקפידה את החברות שאיתן הוא מזוהה ואת המסרים שהוא מעביר. הקיץ הוא הפך לפנים של "נייקי", הופיע בקמפיינים של לואי ויטון ונבחר לככב על עטיפת NBA 2K27.

בניגוד אליו, כוכבי NBA אחרים כבר חתמו על הסכמים עם חברות הפועלות בתחום. לברון ג'יימס הודיע על שיתוף פעולה עם Polymarket, שעל פי דיווחים מוערך בכ-15 מיליון דולר. גם יאניס אנדטוקומבו חשף כי חתם על הסכם עם Kalshi.

עקיצה מהכוכב. לברון ( צילום: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

וומבניאמה הסביר כי כסף כבר אינו השיקול המרכזי מבחינתו בבחירת עסקאות מסחריות. לדבריו, הוא מוכן לוותר על סכומים משמעותיים אם המוצר או החברה אינם עולים בקנה אחד עם הערכים שלו. "בעבר היה ממד של כסף. היום כבר לא", אמר. "גם אם אני אומר את זה, סירבתי להרבה מאוד הצעות, להרבה יותר כסף ממה שהרווחתי, עבור דברים שלא תאמו את הערכים שלי".

"עכשיו אני רוצה לקדם דברים שיש להם השפעה טובה וחיובית על העולם, חברות שאיתן אני יכול לחלוק מסרים וערכים", הוסיף