הניצחון הגדול הלילה (בין שני לשלישי) של פורטלנד 111:128 בחוץ על פילדלפיה, שבו דני אבדיה סיפק עוד הופעת ענק עם 31 נקודות ו-7 אסיסטים, כלל גם מפגש פיקנטי עם אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורסל – לברון ג'יימס. הפורוורד הישראלי כבר מזמן הוכיח שהוא לא מתבייש להביט היישר בלבן של העיניים של אחד הסמלים הגדולים של ה-NBA, וכך עשה גם הפעם.

במהלך השנים אבדיה צבר לא מעט רגעים מעניינים מול "המלך": החל מדאבל-דאבל מרשים במשחק דרמטי עוד במדי וושינגטון, דרך תקרית שהותירה אותו עם טענות כלפי הכוכב הגדול, ועד לערבים שבהם סיפק תצוגות אישיות אדירות, גם אם לא תמיד הצליח לצאת עם הניצחון. הנה חמישה מהמפגשים הזכורים ביותר בין השניים.

גלריה צבר קילומטראז' מול המלך. אבדיה במדי וושינגטון ב-2022 מול לברון במדי הלייקרס ( AFP )

דאבל-דאבל אדיר והפסד בתום דרמה גדולה

פברואר 2024

כשעוד שיחק בוושינגטון, הגיע אבדיה ללוס אנג'לס למפגש עם הלייקרס וחזר עם הופעה אישית מרשימה במיוחד, גם אם קבוצתו נכנעה 134:131 לאחר הארכה. הישראלי, שחזר לפרקט אחרי היעדרות של שלושה משחקים, פתח מצוין וקלע את חמש הנקודות הראשונות של הוויזארדס. כבר אחרי שש דקות היו לו שמונה נקודות, שני ריבאונדים ושני אסיסטים. הוא סיים עם 15 נקודות, 15 ריבאונדים וחמישה אסיסטים ב-43 דקות – שיא קריירה מבחינת זמן משחק. בצד השני, לברון קלע 31 נקודות, אבל מי שהוביל את הלייקרס היה אנתוני דייויס עם 40. וושינגטון כבר הצליחה להפוך פיגור ליתרון בשניות הסיום, אך החטאה של ג'ורדן פול עם הבאזר שלחה את המשחק להארכה, שבה הלייקרס יצאו עם ידם על העליונה.

אבדיה בדרך לסל, לברון ודייויס רק משקיפים מהצד ( צילום: AP Photo/Mark J. Terrill )

המרפק של לברון והכעס של אבדיה

אפריל 2024

במפגש נוסף בין וושינגטון ללייקרס, העניינים התחממו – ולא רק על הפרקט. 3:12 דקות לסיום המחצית הראשונה, לברון ג'יימס פגע בפניו של אבדיה עם מרפקו, ספג עבירה בלתי ספורטיבית והותיר את הישראלי על הפרקט כשהוא סובל מפגיעה. אבדיה לא חזר לשחק, ובכך נקטע רצף של 14 משחקים שבהם קלע לפחות 14 נקודות. הוא סיים עם שבע נקודות בלבד, בעוד הלייקרס ניצחו 120:125. אלא שהסיפור לא הסתיים בשריקה. לאחר מכן, כשנשאל על התקרית, אבדיה הבהיר שאינו חושב שלברון פגע בו בכוונה, אבל התאכזב מהתנהגותו לאחר מכן: "ציפיתי שאם כך הוא פגע בי בפנים שלפחות יבדוק מה שלומי לאחר מכן – הוא לא עשה את זה וזה קצת הכעיס אותי". הוא הוסיף: "חלק מהעניין זה להיות בנאדם ולבוא לשאול 'מה שלומך?'".

"ציפיתי שיהיה בנאדם". לברון עולה לסל אחרי הפגיעה באבדיה ( צילום: AP Photo/John McDonnell )

חגיגת ה"פיו-פיו" מול המלך

ינואר 2025

כבר במדי פורטלנד, אבדיה סיפק עוד ערב מוצלח מול הלייקרס, אבל הפעם הרגע הזכור ביותר הגיע דווקא במהלך מתפרצת. הפורוורד הישראלי סיים עם 19 נקודות, 10 ריבאונדים וארבעה אסיסטים, אך הבלייזרס הפסידו 114:106. לברון, שחגג באותו שבוע את יום הולדתו ה-40, סיפק תצוגה אדירה של 38 נקודות, שמונה אסיסטים ושלוש שלשות – כולל קליעות מטווחים בלתי אפשריים. אלא שאבדיה הצליח לגנוב ממנו את אחד הרגעים המשעשעים של הערב: במהלך מתפרצת מול שלושה שחקני הלייקרס, ביניהם ג'יימס, הוא ביצע הטעיה שהקפיצה את לברון, השלים ליי-אפ וחגג בתנועת "פיו-פיו" לעבר שלושת השחקנים שהוטעו. השופטים החליטו לשרוק לו עבירה טכנית, אבל זה לא קלקל את הרגע. לברון, מצדו, דאג להבהיר מי ניצח בקרב הזה, כשסגר את הסיפור עם חמש נקודות רצופות במאני-טיים.

פיו-פיו? אבדיה מטריל את לברון ( צילום מסך )

אבדיה הוביל קאמבק גדול, אבל לברון חגג בסיום

פברואר 2025

פורטלנד אירחה את הלייקרס, ולמרות שהאורחת כבר ברחה ליתרון של 18 נקודות, הבלייזרס הצליחו לחזור בזכות ערב קליעה יוצא דופן של הישראלי. אבדיה התפוצץ ברבע השלישי עם 16 נקודות, מתוכן 12 רצופות בפחות משתי דקות, והוביל את פורטלנד לקאמבק שהשלים שוויון 81:81. הוא סיים עם 28 נקודות, ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, אבל בצד השני עמד לברון, שבגיל 40 סיפק עוד תצוגת ענק. הכוכב של הלייקרס קלע 40 נקודות, הוסיף שמונה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, והשתלט על המשחק ברגעים המכריעים. אבדיה עוד ניסה להשאיר את קבוצתו בתמונה, אך לברון היה זה שחתם את התוצאה בדרך לניצחון 102:110 של הלייקרס.

סיפק הצגה והוביל את פורטלנד לקאמבק - שלא הספיק מול לברון. אבדיה ( צילום: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הפעם אבדיה היה המלך

נובמבר 2026

והנה, במפגש האחרון, אבדיה כבר היה זה שיצא עם חיוך גדול ועם ניצחון משכנע על הקבוצה של לברון. פורטלנד הגיעה לפילדלפיה אחרי ההפסד הדרמטי לניו יורק ניקס, אבל הפעם לא השאירה מקום לספק וסיימה עם 111:128 מרשים. אבדיה היה פשוט בלתי ניתן לעצירה, במיוחד במחצית הראשונה שבה קלע 25 מתוך 31 הנקודות שלו. הוא סיים עם 12 מ-19 מהשדה, חמש שלשות מתשע זריקות, שבעה אסיסטים, שלושה ריבאונדים וחטיפה, והיה הקלע המוביל של הבלייזרס. לברון, מנגד, הסתפק ב-23 נקודות, ולא הצליח למנוע את ההפסד של קבוצתו. פורטלנד פתחה את המחצית השנייה מצוין, ברחה ליתרון דו-ספרתי ושמרה עליו עד לסיום, כשהניסיון של לברון, טייריס מקסי וג'יילן בראון להחזיר את פילדלפיה למשחק לא הועיל. הפעם, לפחות לערב אחד, הכתר עבר לצד של אבדיה.