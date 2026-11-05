דמיאן לילארד קלע יותר, דונובן קלינגן חגג מתחת לסל, אבל ברשתות בחרו דווקא בדני אבדיה לשחקן המשחק. אחרי ה-119:132 של פורטלנד בפיניקס הלילה (בין רביעי לחמישי), המחמאות לישראלי התמקדו בדרך שבה ניהל את ההתקפה והכתיב להגנה את ההחלטות. עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, אבדיה שוב הראה כמה דרכים יש לו להשפיע על משחק.
"לא משנה את מי הסאנס שלחו מול אבדיה, זה לא נראה שהפריע לו", נכתב ב"בלייזרס אדג׳". בניתוח החמיאו לאגרסיביות שלו בחדירות ולקבלת ההחלטות כשהגיע לצבע. דילון ברוקס, שבדרך כלל מקשה על יריביו עם משחק פיזי, הוזכר כאחד השומרים שסבלו במיוחד מהמפגש עם הישראלי. באתר הדגישו גם שאבדיה איבד שלושה כדורים בלבד, אף ששימש כמנהל המשחק המרכזי במשך חלקים נרחבים מהערב.
המספר הבולט הוא כמובן 12 האסיסטים, אבל המשמעות שלו רחבה יותר. לפי הניתוח באתר, החדירות של אבדיה ולילארד אילצו את פיניקס לכווץ את ההגנה, וכך נפתחו אפשרויות למסירות החוצה ולקליעות מקרוב. ג׳רו הולידיי סיים עם חמש שלשות ו-15 נקודות מהספסל, וקלינגן תרם 24 נקודות ו-11 ריבאונדים. פורטלנד נהנתה מכמה אפשרויות התקפיות, ואבדיה היה אחד השחקנים שחיברו ביניהן.
גם ברשתות החברתיות ההתלהבות גברה. בחשבון האוהדים SleeperTrailBlazers תיארו את ההופעה כדאבל-דאבל קליל, וב-Blazers Rep הדגישו את התרומה של אבדיה בכל התחומים. אוהד אחר כבר טען שהוא משחק העונה ברמה של אחד מעשרת השחקנים הטובים בליגה. זו התלהבות של אוהדים בשלב מוקדם של העונה, אך היא ממחישה כיצד הישראלי נתפס בקרב הקהל של פורטלנד.
הגישה הזו מתחברת לדברים שאמר לילארד עוד לפני המפגש עם פיניקס. בדיווח שפורסם ברויטרס סיפר הגארד שהוא וג'ה מוראנט עודדו את אבדיה להמשיך לתקוף ולהוביל. לילארד הסביר שהשילוב בין הגודל, המהירות והכוח של הישראלי מקשה לעצור אותו בדרך לסל, ולעיתים כמעט מחייב את היריבים לבצע עבירה. ההופעה בפיניקס סיפקה דוגמה לכך שהגעתם של כוכבים נוספים יכולה גם לפתוח בפניו אפשרויות.
פורטלנד כבר עם שישה ניצחונות בשבעה משחקים ומאזן חוץ מושלם של 0:5. בניתוח נוסף ב"בלייזרס אדג׳" הדגישו את היתרון בכך שאבדיה, לילארד וקלינגן תורמים באותו ערב ברמה גבוהה. אחרי שברבע השני הפכה פיגור ליתרון עם 25:43, הקבוצה שמרה על השליטה בדרך לעוד ניצחון. אבדיה, מצדו, ממשיך להוכיח שגם כשהוא אינו הקלע המוביל, ההתקפה יכולה להתנהל דרכו.