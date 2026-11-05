דמיאן לילארד קלע יותר, דונובן קלינגן חגג מתחת לסל, אבל ברשתות בחרו דווקא בדני אבדיה לשחקן המשחק. אחרי ה-119:132 של פורטלנד בפיניקס הלילה (בין רביעי לחמישי), המחמאות לישראלי התמקדו בדרך שבה ניהל את ההתקפה והכתיב להגנה את ההחלטות. עם 21 נקודות, 12 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, אבדיה שוב הראה כמה דרכים יש לו להשפיע על משחק.

"לא משנה את מי הסאנס שלחו מול אבדיה, זה לא נראה שהפריע לו", נכתב ב"בלייזרס אדג׳". בניתוח החמיאו לאגרסיביות שלו בחדירות ולקבלת ההחלטות כשהגיע לצבע. דילון ברוקס, שבדרך כלל מקשה על יריביו עם משחק פיזי, הוזכר כאחד השומרים שסבלו במיוחד מהמפגש עם הישראלי. באתר הדגישו גם שאבדיה איבד שלושה כדורים בלבד, אף ששימש כמנהל המשחק המרכזי במשך חלקים נרחבים מהערב.

גלריה דני אבדיה חוגג ( צילום: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המספר הבולט הוא כמובן 12 האסיסטים, אבל המשמעות שלו רחבה יותר. לפי הניתוח באתר, החדירות של אבדיה ולילארד אילצו את פיניקס לכווץ את ההגנה, וכך נפתחו אפשרויות למסירות החוצה ולקליעות מקרוב. ג׳רו הולידיי סיים עם חמש שלשות ו-15 נקודות מהספסל, וקלינגן תרם 24 נקודות ו-11 ריבאונדים. פורטלנד נהנתה מכמה אפשרויות התקפיות, ואבדיה היה אחד השחקנים שחיברו ביניהן.

גם ברשתות החברתיות ההתלהבות גברה. בחשבון האוהדים SleeperTrailBlazers תיארו את ההופעה כדאבל-דאבל קליל, וב-Blazers Rep הדגישו את התרומה של אבדיה בכל התחומים. אוהד אחר כבר טען שהוא משחק העונה ברמה של אחד מעשרת השחקנים הטובים בליגה. זו התלהבות של אוהדים בשלב מוקדם של העונה, אך היא ממחישה כיצד הישראלי נתפס בקרב הקהל של פורטלנד.

הגישה הזו מתחברת לדברים שאמר לילארד עוד לפני המפגש עם פיניקס. בדיווח שפורסם ברויטרס סיפר הגארד שהוא וג'ה מוראנט עודדו את אבדיה להמשיך לתקוף ולהוביל. לילארד הסביר שהשילוב בין הגודל, המהירות והכוח של הישראלי מקשה לעצור אותו בדרך לסל, ולעיתים כמעט מחייב את היריבים לבצע עבירה. ההופעה בפיניקס סיפקה דוגמה לכך שהגעתם של כוכבים נוספים יכולה גם לפתוח בפניו אפשרויות.

לילארד ( צילום: AP Photo/Rick Scuteri )