דמיאן לילארד סיפק את השלשות הגדולות, אבל בפורטלנד ידעו להפנות הבוקר (רביעי) את תשומת הלב גם לאיש שהניע את ההתקפה לצדו. דני אבדיה סיים את ה-103:123 על אוקלהומה סיטי עם 24 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, ובסיקור המקומי הדגישו שההשפעה שלו חרגה מהשורה הסטטיסטית. אחרי שני הפסדים רצופים, הבלייזרס קיבלו המחשה נוספת למה שהשילוב בין הישראלי לגארד הוותיק יכול לייצר.

"אבדיה היה מכתיב הקצב המרכזי", כתב דייב דקארד באתר האוהדים של הקבוצה. "מדהים לראות כמה מהר הוא זז. אבל הנקודות שלו לא היו העיקר". בניתוח הוסבר כי דווקא תשומת הלב שהקדישה הגנת הת'אנדר לישראלי אפשרה לחבריו לחתוך לסל ולהגיע לזריקות מבחוץ. גם כשהיריבה הצליחה למנוע ממנו להגיע לטבעת, הוא המשיך להעמיד אותה בפני החלטות קשות באמצעות ההתקפות המהירות.

גלריה אבדיה נגד אוקלהומה ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

זו הייתה תגובה משמעותית להופעה מול סן אנטוניו, שבה נעצר על 15 נקודות ואסיסט אחד. הפעם אבדיה קלע ב-8 מ-15 מהשדה, כולל 2 מ-4 לשלוש, והוסיף 6 מ-8 מהעונשין. הוא רשם גם חטיפה ושלושה איבודים בכ-34 דקות, וסיים עם מדד פלוס־מינוס של 21+. לצד היעילות בקליעה, שמונת האסיסטים המחישו עד כמה נשאר מעורב ביצירת המצבים של פורטלנד.

אבדיה עצמו בחר להדגיש בסיום את הגישה הקבוצתית. בדבריו, שפורסמו בערוץ הספורט, הסביר כי פורטלנד עלתה אגרסיבית יותר למחצית השנייה, שיפרה את ההגנה והצליחה לתרגם זאת לסלים. הוא גם לא ניסה להסתיר את האמונה בחבריו: "אנחנו מסוגלים להכל, יש לנו קבוצה צעירה ורעבה. אנחנו לא מפחדים מאף קבוצה". עבור קבוצה שביקשה לעצור רצף הפסדים, זו הייתה הצהרה ברורה.

נקודת המפנה הגיעה ברבע השלישי, שבו פורטלנד ניצחה 21:38 והפכה שוויון במחצית ליתרון מבטיח. בדקה האחרונה של הרבע אבדיה קלע סל לשתיים ושלשה, לפני שלילארד הוסיף שלשה מרחוק שהקפיצה את ההפרש ל-17. לילארד קלע 13 מ-25 הנקודות שלו ברבע הזה, והיתרון אפשר לו לנוח לאורך כל הרבע האחרון. אוקלהומה כבר לא הצליחה להחזיר את המשחק למאבק צמוד.

( רויטרס )

המאמן מייקה נורי אמר: "השלשה של דני בסוף הרבע השלישי, וכמובן זו של דיים, הגדילו את הפער ולמעשה הכריעו", אמר. הדברים שלו נתנו ביטוי לחיבור בין שני המובילים: אבדיה ולילארד סיפקו את הפעולות האחרונות בבריחה, כל אחד עם האיכויות שלו.

לילארד, מצדו, הסביר שההצלחה נבעה גם מביצוע טוב של הדברים הקטנים. הוא ציין שהחסימות של דונובן קלינגן ורוברט וויליאמס הוצבו רחוק יותר מהסל ויצרו שטח לפעולה. לדבריו, הכניסה המוקדמת להתקפה אפשרה לו לנוע יותר ללא הכדור, לפני שההגנה התארגנה. "פשוט שיחקנו אחד בשביל השני", סיכם. בכך תיאר התקפה שבה האחריות מתחלקת, גם כשהוא האיש שמסיים את המהלך.

"אחד בשביל השני". אבדיה ולילארד ( צילום: oobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

גם אבדיה התייחס לתועלת שהוא מפיק מהנוכחות של לילארד. הוא הסביר שהטווח העצום של הגארד מרווח את המגרש, ושקבלת ההחלטות שלו משפרת את האפשרויות של כולם. עבור הישראלי, שמשלב חדירות עם ניהול המשחק, המשמעות ברורה: כשההגנה נדרשת להיצמד ללילארד רחוק מהסל, נפתחים נתיבים נוספים לתקיפה ולמסירה. זה היה אחד ההיבטים הבולטים בניצחון.