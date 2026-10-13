דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו ב-NBA. גם אצל כלי התקשורת בארה"ב. הפורוורד הישראלי של פורטלנד דורג במקום ה-27 ברשימת השחקנים הטובים בליגה שפרסם היום (שלישי) אתר CBS, אחרי שבעונה שעברה שובץ "רק" במקום ה-76. בכך הוא משלים קפיצה של 49 מקומות, בהמשך לדירוגו הקיץ במקום ה-27 ברשימת ESPN ובמקום ה-38 בדירוג של "הופסהייפ".
סם קווין, שכתב את הניתוח על אבדיה ב-CBS, התייחס ליכולת שהובילה את הישראלי להופעת האולסטאר הראשונה בקריירה שלו בעונה שעברה. "אבדיה הסתמך בעיקר על טריק אחד בדרך להופעתו הראשונה במשחק האולסטאר בעונה שעברה, אבל זה היה טריק יעיל בצורה יוצאת דופן", כתב.
קווין הצביע על החדירות לסל כאחד מכלי הנשק המרכזיים של אבדיה: "תנו לאבדיה את הכדור, אפשרו לו לתקוף את הסל, וגם עם הריווח הבעייתי מאוד שהיה לפורטלנד, סביר להניח שתיווצר מכך התקפה טובה. עם עומס עבודה סביר יותר ועם ההתקדמות שלו כקלע, לאבדיה יש את הכלים להפוך לאחד משחקני הכנף הרב-גוניים הטובים ביותר ב-NBA, בתנאים המתאימים".
אבדיה אינו היחיד שרשם קפיצה משמעותית בדירוג, אך העלייה שלו מצטרפת למגמה של הכרה גוברת ביכולתו לקראת העונה החדשה. בין השחקנים הבולטים האחרים שזכו לקפיצה מרשימה נמצאים קון קניפל, שעלה ב-53 מקומות, סטפון קאסל (+61), דילן הארפר (+63) וג'יילן דורן (+67). מנגד, ג'ה מוראנט, חברו של אבדיה בפורטלנג, רשם את הירידה החדה ביותר, כשצנח 55 מקומות.
דירוג 30 הגדולים של CBS
1. ויקטור וומבניאמה 2. שיי גילג'ס-אלכסנדר 3. ניקולה יוקיץ' 4. לוקה דונצ'יץ' 5. אנתוני אדוארדס 6. יאניס אנדטוקומבו 7. ג'יילן ברנסון 8. קייד קנינגהאם 9. ג'ייסון טייטום 10. סטף קרי 11. קוואי לנארד 12. טייריס הליברטון 13. טייריס מקסי 14. דונובן מיצ'ל 15. קווין דוראנט 16. קרל-אנתוני טאונס 17. ג'יילן בראון 18. סקוטי בארנס 19. לברון ג'יימס 20. ג'יילן וויליאמס 21. פסקל סיאקם 22. אוון מובלי 23. באם אדבאיו 24. או ג'י אנונובי 25. קופר פלאג 26. דווין בוקר 27. דני אבדיה 28. צ'ט הולמגרן 29. ג'מאל מארי 30. ג'יילן ג'ונסון