ממשיך לבסס את מעמדו ב-NBA. גם אצל כלי התקשורת בארה"ב. הפורוורד הישראלי של פורטלנד דורג במקום ה-27 ברשימת השחקנים הטובים בליגה שפרסם היום (שלישי) אתר CBS, אחרי שבעונה שעברה שובץ "רק" במקום ה-76. בכך הוא משלים קפיצה של 49 מקומות, בהמשך לדירוגו הקיץ במקום ה-27 ברשימת ESPN ובמקום ה-38 בדירוג של "הופסהייפ".

ממשיך לבסס את מעמדו ב-NBA. גם אצל כלי התקשורת בארה"ב. הפורוורד הישראלי של פורטלנד דורג במקום ה-27 ברשימת השחקנים הטובים בליגה שפרסם היום (שלישי) אתר CBS, אחרי שבעונה שעברה שובץ "רק" במקום ה-76. בכך הוא משלים קפיצה של 49 מקומות, בהמשך לדירוגו הקיץ במקום ה-27 ברשימת ESPN ובמקום ה-38 בדירוג של "הופסהייפ".

סם קווין, שכתב את הניתוח על אבדיה ב-CBS, התייחס ליכולת שהובילה את הישראלי להופעת האולסטאר הראשונה בקריירה שלו בעונה שעברה. "אבדיה הסתמך בעיקר על טריק אחד בדרך להופעתו הראשונה במשחק האולסטאר בעונה שעברה, אבל זה היה טריק יעיל בצורה יוצאת דופן", כתב.

סם קווין, שכתב את הניתוח על אבדיה ב-CBS, התייחס ליכולת שהובילה את הישראלי להופעת האולסטאר הראשונה בקריירה שלו בעונה שעברה. "אבדיה הסתמך בעיקר על טריק אחד בדרך להופעתו הראשונה במשחק האולסטאר בעונה שעברה, אבל זה היה טריק יעיל בצורה יוצאת דופן", כתב.

סם קווין, שכתב את הניתוח על אבדיה ב-CBS, התייחס ליכולת שהובילה את הישראלי להופעת האולסטאר הראשונה בקריירה שלו בעונה שעברה. "אבדיה הסתמך בעיקר על טריק אחד בדרך להופעתו הראשונה במשחק האולסטאר בעונה שעברה, אבל זה היה טריק יעיל בצורה יוצאת דופן", כתב.