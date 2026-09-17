מאור מצטרף לצוות המקצועי של דאסטי מיי, שעזב את מכללת מישיגן לטובת תפקיד המאמן הראשי בדאלאס. מיי היה זה שהביא את מאור למישיגן במהלך חודש מאי האחרון.

מאור מצטרף לצוות המקצועי של דאסטי מיי, שעזב את מכללת מישיגן לטובת תפקיד המאמן הראשי בדאלאס. מיי היה זה שהביא את מאור למישיגן במהלך חודש מאי האחרון.

מאור מצטרף לצוות המקצועי של דאסטי מיי, שעזב את מכללת מישיגן לטובת תפקיד המאמן הראשי בדאלאס. מיי היה זה שהביא את מאור למישיגן במהלך חודש מאי האחרון.