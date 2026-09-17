רשמית: דאלאס מאבריקס הודיעה כי מאמן הכדורסל הישראלי מודי מאור מצטרף לצוות האימון וישמש כעוזר מאמן. מאור, שאימן בשנים האחרונות בליגה האוסטרלית והיפנית, הוזכר כמי שאמור לעשות את המעבר ממכללת מישיגן לקבוצה מהליגה הטובה בעולם.
מאור מצטרף לצוות המקצועי של דאסטי מיי, שעזב את מכללת מישיגן לטובת תפקיד המאמן הראשי בדאלאס. מיי היה זה שהביא את מאור למישיגן במהלך חודש מאי האחרון.
המאמן בן ה-40 רשם במשך העשור האחרון התקדמות מרשימה. את קריירת האימון הוא החל ב-2012 כעוזר מאמן בהפועל חולון, מכבי אשדוד והפועל ירושלים, שם אף קודם למאמן הראשי לתקופה קצרה - עד שעודד קטש החליף אותו. בין היתר עבד תחת המאמנים דן שמיר, ליאור ליובין וצביקה שרף.
ב-2019 עבר לניו זילנד ברייקרס, שם מונה ב-2022 למאמן הראשי. בהמשך עבר לנגסאקי ולקה מהליגה היפנית והוביל אותה לאליפות היסטורית, הישג שסלל את דרכו למישיגן וכעת גם ל-NBA.