ברוקלין מאותתת שהיא ממשיכה לבנות על בן שרף ודני וולף: הקבוצה הודיעה הערב (חמישי) כי היא מימשה את האופציות בחוזיהם של שני הישראלים לעונה שלישית, ובכך הבטיחה את הישארותם גם בשנה הבאה. לצד השניים, הנטס מימשו את האופציות גם על ייגור דיומין, נולאן טראורה ודרייק פאוול.