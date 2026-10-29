ברוקלין מאותתת שהיא ממשיכה לבנות על בן שרף ודני וולף: הקבוצה הודיעה הערב (חמישי) כי היא מימשה את האופציות בחוזיהם של שני הישראלים לעונה שלישית, ובכך הבטיחה את הישארותם גם בשנה הבאה. לצד השניים, הנטס מימשו את האופציות גם על ייגור דיומין, נולאן טראורה ודרייק פאוול.
שרף צפוי להרוויח 3.17 מיליון דולר בעונה הבאה, בעוד וולף ירוויח 3.08 מיליון דולר. מדובר בסכומים מובטחים, גם במקרה שבו אחד מהם ייחתך מהסגל. בתום העונה הבאה תעמוד בפני ברוקלין אופציה נוספת, בשווי גבוה משמעותית: 5.7 מיליון דולר עבור שרף בעונת 2028/29 ו-5.59 מיליון דולר עבור וולף.
בינתיים, ייתכן ששרף יזכה להזדמנות מקצועית משמעותית יותר. ברוקלין הודיעה כי הרכז הפותח שלה, דיומין, סובל מפגיעה בעצם השוק לאחר שנפצע במשחק מול בוסטון (125:124), והוא צפוי להיעדר לפחות שבוע.
היעדרותו עשויה להגדיל את דקות המשחק של שרף, אך התחרות על עמדת הרכז נותרת משמעותית. לצד הישראלי נמצאים בסגל מיקל בראון ג'וניור ונולאן טראורה.
לנטס מצפה שבוע עמוס, עם משחקים מול דטרויט, אינדיאנה וניו יורק, ולאחר מכן מפגש עם שארלוט. עד כה, עונת ה-NBA של הישראלי כמעט שלא יצאה לדרך מבחינת דקות המשחק: הוא התאמן עם קבוצת הג'י-ליג של ברוקלין ושיחק ארבע דקות בלבד בקבוצה הראשית, בגארבג'-טיים מול אינדיאנה.