כמה קרוב, ככה כואב. פורטלנד טרייל בלייזרס קיבלה הלילה (בין שבת לראשון) בחזרה את דני אבדיה, שנעדר משני המשחקים האחרונים בעקבות פציעה, וקיוותה לחזור ממדיסון סקוור גארדן עם ניצחון חוץ על האלופה, ניו-יורק ניקס, אך ספגה שלשה עם הבאזר והפסידה בצורה הכי אכזרית שיש - 97:96.

האורחת כבר פיגרה ב-26 הפרש, אך עשתה לניקס את מה שאלה עוללו למספר קבוצות לאורך הפלייאוף בעונה שעברה, אך לצערה זה נגמר לא טוב מבחינתה, והיא יורדת למאזן 6:10. המקומיים סופרים ארבעה ניצחונות רצופים וגם הם במאזן של עשרה ניצחונות לעומת שישה הפסדים.

גלריה הפסד אכזרי לפורטלנד. דני אבדיה מול פאקום דאדייה ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

כאמור, אבדיה חזר לשחק לאחר שהחלים מהפציעה שהייתה לו בכף הרגל, ושב להציג את היכולת הנהדרת שאיפיינה אותו מתחילת העונה. הפורוורד הישראלי פתח בחמישייה וסיים עם 20 נקודות (7 מ-13 מהשדה), 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 2 חטיפות ו-2 איבודים ב-36 דקות (הכי הרבה מבין כל שחקני פורטלנד).

הפתיחה הייתה כל כולה של הניקס ושל ג'יילן ברנסון, שקלע 19 מ-30 הנקודות שלו ברבע הראשון והוביל את קבוצתו ל-23:40 מהדהד. המגמה נמשכה גם ברבע השני, ובמחצית הוליכה האלופה 43:66 - כשבשיא הפער עמד על 26 הפרש (40:66).

ברבע השלישי האורחת החלה לאט לאט לקזז את הפער שבסיומו עמד על חד ספרתי בלבד (81:72). הקאמבק של פורטלנד נמשך, עד שכדקה לסיום המשחק שלשה גדולה של דמיאן לילארד קבעה 94:94. הבלייזרס ביצעו עצירה לאחר החטאה של ברנסון, ושלוש שניות לסיום אבדיה סחט עבירה, הלך לקו, דייק פעמיים - וקבע יתרון ראשון במשחק לאורחים. זה היה נראה שהקאמבק המדהים הושלם, אך שלשה מטורפת של מיקאל ברידג'ס עם הבאזר סגרה ניצחון סופר דרמטי לניקס.

הקמאבק כמעט הושלם. אבדיה מול אנדרה דראמונד ( צילום: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ברנסון עם 30 הנקודות שלו הוליך את קלעי הניקס, לנדרי שאמט הוסיף 20 וברידג'ס סיים עם 12. בצד השני דונובן קלינגן הוליך את פורטלנד עם 22 ו-13 ריבאונדים, אבדיה כאמור, סיים עם 20 ולילארד תרם 15 באחוזים רעים (5 מ-16 מהשדה ו-1 מ-9 לשלוש, כאשר השלשה היחידה שקלע הייתה זו שקבעה שוויון זמני ברגעי הקלאץ'). ג'רו הולידיי הוסיף 13 מהספסל וסידי סיסוקו קלע 11 - אך זה לא הספיק לאורחת.