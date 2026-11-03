אחרי עוד הצגה גדולה של דני אבדיה, שקבע הלילה (בין שני לשלישי) שיא עונתי של 28 נקודות והוביל את פורטלנד לניצחון חוץ מרשים 110:118 על דנבר נאגטס, בקבוצתו ובתקשורת המקומית שופעים מחמאות לפורוורד הישראלי. הבלייזרס עלו למאזן 1:5, ועל הדרך רשמו ניצחון חוץ ראשון על הנאגטס אחרי 18 הפסדים רצופים.

אלא שהסיפור הגדול מבחינת הבלייזרס הוא החיבור שנרקם בין אבדיה לדמיאן לילארד. השניים קלעו יחד 48 נקודות והציגו פעם נוספת את הפוטנציאל של צמד שעשוי להפוך לאחד המעניינים בליגה. לילארד, שסיים עם 20 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, החמיא לישראלי והסביר כיצד סגנון המשחק שלו פותח עבורו הזדמנויות: "הוא פשוט היה הוא. אמרתי לו: 'אתה צריך להיות הסוס'".

גלריה "הוא פשוט היה הוא". דני אבדיה ( צילום: AP Photo/David Zalubowski )

עוד אמר הגארד בן ה-36: "הפיזיות שאיתה הוא משחק בהתקפה והצורה שבה הוא נכנס לאזור הצבע גורמות לכך שהשומר שלו כמעט תמיד חייב לעשות עליו עבירה, כי הוא כזה גדול, מהיר ועוצמתי. הוא גורם להגנות להתכווץ, מה שאפשר לי לקבל את הכדורים ולקלוע. אני חושב שזה שהוא יודע שאנחנו רוצים שהוא יעשה את זה, שיילך, שיתקוף - זה טוב לקבוצה ולכולנו".

לילארד הוסיף: "יהיו משחקים שהכדור יהיה יותר בידיים של ג'ה מוראנט, של ג'רו הולידיי או שלי, אבל במשחקים כמו הלילה, גם כשבמחצית הראשונה הוא לא קלע בתוך הצבע, הוא הגיע לשם. כשאתה רואה את זה, אתה רוכב על זה. אתה נותן לזה ליצור התקפה טובה. אני חושב שהוא יודע את זה והוא ממשיך לשחק בצורה הזאת".

גם המאמן מיקה נורי התרשם מהיכולת של אבדיה, ובעיקר מהאגרסיביות שבה תקף את הטבעת: "דני עשה עבודה נהדרת בלחדור בצורה אגרסיבית לצבע ולהגיע עד הטבעת. הוא אחד הטובים בליגה ברגע שהוא מקבל את הכדור ודוהר לסל".

נורי התייחס גם לפתיחת העונה המרשימה של קבוצתו, אך ביקש לשמור על פרופורציות: "זה עוד מוקדם, יש לנו עוד עונה ארוכה, אבל אני יכול להגיד שיש לנו הרבה כישרון בקבוצה, הרבה שחקנים שהם לא אנוכיים, שאוהבים לשחק ביחד, בדרך הנכונה, שנהנים לשחק ביחד, והכי חשוב מבחינתי ומבחינת צוות האימון - כאלה שנותנים לנו לאמן אותם".

"אחד הטובים בליגה ברגע שהוא מקבל את הכדור ודוהר לסל". אבדיה מול ניקולה יוקיץ' ( צילום: Tyler McFarland/Getty Images/AFP )

באתר Rip City Project התייחסו לניצחון בדנבר ולחיבור בין שני הכוכבים, תחת הכותרת "דמיאן לילארד כבר נראה כמו הכוכב המשלים שאבדיה היה חסר לו". באתר ניתחו את ההתאמה המקצועית בין השניים והדגישו כי פורטלנד מצאה סוף סוף את החלק שהיה חסר לה לצד הישראלי בעונה שעברה.

לפי הניתוח, אבדיה מספק את החדירות האגרסיביות והיתרון הפיזי, בעוד לילארד מביא איתו את אחד מכלי הנשק הקטלניים ביותר שלו - הקליעה מבחוץ. השילוב הזה מציב בפני ההגנות דילמה כמעט בלתי אפשרית: אם הן מתמקדות בעצירת החדירות של אבדיה, הן משאירות את לילארד פנוי, ואם הן שולחות עזרה לעבר הגארד הוותיק, הישראלי יכול לנצל את היתרון הפיזי שלו בדרך לסל.