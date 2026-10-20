עונת ה-NBA נפתחה רשמית הלילה (בין שלישי לרביעי) עם קאמבק גדול של דטרויט, שכבר הייתה בבור של 22 נקודות בבית מול בוסטון, אבל יצאה עם ניצחון 113:121. הפער הגדול נרשם במהלך הרבע השלישי, אבל הריצה המכריעה נשמרה לרבע האחרון – במצב של 89:99 לסלטיקס, מעט יותר משמונה דקות לסיום, הפיסטונס טסו ל-0:23 תוך ארבע דקות וחצי ולא איבדו את ההובלה עד לסיום.

הסיומת הזו הרסה לפול ג'ורג' את משחקו הראשון בסלטיקס. בוסטון יצאה לדרך חדשה בלי ג'יילן בראון, אבל יש להה סופרסטאר מתבגר חדש שרוצה לסתום פיות אחרי כמה עונות מאכזבות ומלאות פציעות – וג'ורג', שהגיע מפילדלפיה בזמן שבראון עשה את הדרך ההפוכה, נראה צעיר יותר מאשר בן 36, עם רצף צליפות מחוץ לקשת וידיים זריזות שהביאו לו ארבע חטיפות. הוא חתם את הערב עם 38 נקודות, שיא כל הזמנים לשחקן בבכורה שלו בבוסטון.

קנינגהאם מול טייטום ( צילום: AP Photo/Paul Sancya )

שם חדש נוסף בחמישייה של הסלטיקס, הסנטר מיטשל רובינסון שעזב את הניקס אחרי הזכייה באליפות הקיץ, לא השפיע עם 4 נקודות ב-16 דקות. ומי שבאמת איכזב היה ג'ייסון טייטום, עם 13 נקודות ו-0 מ-7 מחוץ לקשת.