דני אבדיה עלול להחמיץ את משחק פתיחת עונת 2026/27 של פורטלנד טרייל בלייזרס, שתארח הלילה (בין רביעי לחמישי, 5:00) את פיניקס סאנס. הישראלי, שנבחר לאולסטאר בעונה שעברה, סובל מכאבים בקרסול ימין ומוגדר בספק לקראת ההתמודדות, כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית.
היעדרות אפשרית של אבדיה תהיה מכה משמעותית לפורטלנד, שנשענת על יכולתו לתרום בכמה היבטים התקפיים: קליעה, יצירת מצבים לחבריו לקבוצה וחדירה לסל. אם לא יהיה כשיר, שחקנים אחרים יצטרכו לקחת על עצמם חלק גדול יותר מהאחריות ההתקפית במשחק מול פיניקס.
המפגש האחרון בין הקבוצות עדיין זכור היטב לאוהדי הבלייזרס. ב-14 באפריל, במסגרת הפליי-אין בעונה שעברה, אבדיה סיפק הופעה אדירה עם 41 נקודות ו-12 אסיסטים, והוביל את פורטלנד לניצחון 110:114 על הסאנס ולהופעה בפלייאוף. הבלייזרס חזרו מפיגור של 11 נקודות ברבע הרביעי, כשהישראלי עמד במרכז הקאמבק.
בצד השני, פיניקס מגיעה לפתיחת העונה עם דוח פציעות נוח יחסית. הגארד לוק קנארד הוגדר בספק בשל פגיעה בגיד בברך שמאל, אך המאמן ג'ורדן אוט הביע אופטימיות באשר להתקדמותו לאחר האימון ביום שלישי, ורמז כי הוא עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בעונה הסדירה. הסנטר מארק וויליאמס, לעומת זאת, הושבת בשל פציעה בכתף שמאל.
כעת, בפורטלנד ימתינו להתפתחויות במצבו של אבדיה, כשכשירותו עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוכנית המשחק של הקבוצה בפתיחת העונה. בחלק מהאתרים מדווחים שאם אבדיה לא ישחק, ייתכן שג'רו הולידיי יוסט לעמדת הפורוורד.