דני אבדיה עלול להחמיץ את משחק פתיחת עונת 2026/27 של פורטלנד טרייל בלייזרס, שתארח הלילה (בין רביעי לחמישי, 5:00) את פיניקס סאנס. הישראלי, שנבחר לאולסטאר בעונה שעברה, סובל מכאבים בקרסול ימין ומוגדר בספק לקראת ההתמודדות, כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית.

דני אבדיה עלול להחמיץ את משחק פתיחת עונת 2026/27 של פורטלנד טרייל בלייזרס, שתארח הלילה (בין רביעי לחמישי, 5:00) את פיניקס סאנס. הישראלי, שנבחר לאולסטאר בעונה שעברה, סובל מכאבים בקרסול ימין ומוגדר בספק לקראת ההתמודדות, כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית.

דני אבדיה עלול להחמיץ את משחק פתיחת עונת 2026/27 של פורטלנד טרייל בלייזרס, שתארח הלילה (בין רביעי לחמישי, 5:00) את פיניקס סאנס. הישראלי, שנבחר לאולסטאר בעונה שעברה, סובל מכאבים בקרסול ימין ומוגדר בספק לקראת ההתמודדות, כך לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית.