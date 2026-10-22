יקסל לנדבורג הצליח להותיר חותם בלתי נשכח כבר בהופעת הבכורה שלו ב-NBA. הרוקי של גולדן סטייט ייזכר גם ואולי בעיקר בעקבות עימות חזיתי עם לוקה דונצ'יץ', כוכב לוס אנג'לס לייקרס שהביסה את הווריורס 105:127 במשחק הפתיחה של עונת 2026/27.
"הייתה לי הרבה הערכה אליו, אבל כשעמדתי שם בעצמי וראיתי את כל הבכיינות והתלונות, איבדתי כל הערכה שהייתה לי אליו", סיפר לנדבורג בעקבות הטראש טוק הסוער עם הסלובני. "כנראה שככה נראית ה-NBA - פלופים, סחיטת עבירות ונדנודים לשופטים".
העימות בין השניים הגיע לשיאו במהלך הרבע השני. דונצ'יץ' סחט עבירה מלנדבורג באמצעות הטעייה - ומיהר לחגוג מול הפרצוף שלו ("אתה לא יכול לשמור עליי"). הרוקי סינן לעברו "מהלך עלוב", וכשחזר לפרקט ספג עבירה טכנית על דיבורים מיותרים.
"אמרתי לו שהוא גרוע", הצהיר הרוקי. "אני מתוסכל, לא בגלל העבירה שנשרקה נגדי, זה בגלל שהוא מתלונן במשך כל המשחק - ואז הוא מקבל עבירה. מזל טוב אח, ואז אתה מדבר אליי כאילו עשית משהו מדהים? בוא, קצת זרקת אותי הצדה". דונצ'יץ, שענה על המגרש עם סל מחצי מגרש על הבאזר בסיום הרבע השני, אמר בתגובה: "הוא דיבר כמו משוגע, אבל החלטתי שלא להיגרר לסיטואציה. ידעתי שהכדור הזה ייכנס עוד לפני שהוא הגיע לידיים שלי. אני מתאמן על הזריקות האלה".
גם מאמן גולדן סטייט, סטיב קר, התייחס לאירועים ולשריקות השופטים נגד הרוקי: "היו לו שלוש עבירות שכנראה לא היו נשרקות באף ליגה אחרת בעולם. אבל זאת ה-NBA. הוא צריך ללמוד את הדברים האלה", אמר. קר אף מתח ביקורת על ההחלטה להעניק עבירה טכנית ללנדבורג בלבד: "זה די מגוחך".
יש לציין כי מבחינה הגנתית לנדבורג עשה עבודה לא רעה בכלל על הסלובני עם 1 מ-6 מהשדה כששמר עליו, בנוסף ל-12 נקודות שקלע ב-29 דקות. אבל הסלובני, בסופו של דבר סיים ערב נאה עם 28 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים לפני, כאמור, ניצחון חשוב ללייקרס במחזור הפתיחה.