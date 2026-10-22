יקסל לנדבורג הצליח להותיר חותם בלתי נשכח כבר בהופעת הבכורה שלו ב-NBA. הרוקי של גולדן סטייט ייזכר גם ואולי בעיקר בעקבות עימות חזיתי עם לוקה דונצ'יץ', כוכב לוס אנג'לס לייקרס שהביסה את הווריורס 105:127 במשחק הפתיחה של עונת 2026/27.

"הייתה לי הרבה הערכה אליו, אבל כשעמדתי שם בעצמי וראיתי את כל הבכיינות והתלונות, איבדתי כל הערכה שהייתה לי אליו", סיפר לנדבורג בעקבות הטראש טוק הסוער עם הסלובני. "כנראה שככה נראית ה-NBA - פלופים, סחיטת עבירות ונדנודים לשופטים".

"מהלך עלוב". דונצ'יץ חולף על פני יקסל ( צילום: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

העימות בין השניים הגיע לשיאו במהלך הרבע השני. דונצ'יץ' סחט עבירה מלנדבורג באמצעות הטעייה - ומיהר לחגוג מול הפרצוף שלו ("אתה לא יכול לשמור עליי"). הרוקי סינן לעברו "מהלך עלוב", וכשחזר לפרקט ספג עבירה טכנית על דיבורים מיותרים.

"אמרתי לו שהוא גרוע", הצהיר הרוקי. "אני מתוסכל, לא בגלל העבירה שנשרקה נגדי, זה בגלל שהוא מתלונן במשך כל המשחק - ואז הוא מקבל עבירה. מזל טוב אח, ואז אתה מדבר אליי כאילו עשית משהו מדהים? בוא, קצת זרקת אותי הצדה". דונצ'יץ, שענה על המגרש עם סל מחצי מגרש על הבאזר בסיום הרבע השני, אמר בתגובה: "הוא דיבר כמו משוגע, אבל החלטתי שלא להיגרר לסיטואציה. ידעתי שהכדור הזה ייכנס עוד לפני שהוא הגיע לידיים שלי. אני מתאמן על הזריקות האלה".

Yaxel Lendeborg says he’s lost all respect for Luka Doncic for how much he whines and complains to refs 😬 "I had a lot of respect for him just from watching him. I didn't really watch their games much I just watched the highlights. Seeing him kill people all the time. But then being in it firsthand, just watching all the whining and complaining I lost all respect. "Me getting frustrated - it's not about the foul call - being called, it's about him complaining the entire game. And then you get the foul call - congratulations bro, and then you talk to me like you did something great? Come on dawg. ...it kind of threw me off for a little while cause, like I said I had so much respect for him. Gone." (via Dalton Johnson) — Basketball Forever (@bballforever_) October 22, 2026

גם מאמן גולדן סטייט, סטיב קר, התייחס לאירועים ולשריקות השופטים נגד הרוקי: "היו לו שלוש עבירות שכנראה לא היו נשרקות באף ליגה אחרת בעולם. אבל זאת ה-NBA. הוא צריך ללמוד את הדברים האלה", אמר. קר אף מתח ביקורת על ההחלטה להעניק עבירה טכנית ללנדבורג בלבד: "זה די מגוחך".