לראשונה מאז תחילת העונה, פורטלנד סופרת שני הפסדים רצופים. הבלייזרס הובסו הלילה (בין שבת לראשון) 125:103 בבית בידי סן אנטוניו ספרס, במשחק שבו היו בפיגור מתחילתו ועד סופו וכעת מאזנם עומד על שישה ניצחונות לעומת שלושה הפסדים. עבור הספרס (2:8), שהדיחו את פורטלנד בסיבוב הראשון בפלייאוף בעונה שעברה, מדובר בניצחון שמיני ברציפות ומי בכלל זוכר שהם החלו את העונה עם שני הפסדים רצופים?

דני אבדיה סיים כקלע המוביל את הבלייזרס, אך בדומה לשאר חבריו, בהחלט אפשר להגיד שזה המשחק הכי פחות טוב שלו מתחילת העונה. הפורוורד הישראלי סיים עם 15 נקודות ב-24 דקות (נח במשך כל הרבע הרביעי) כשהוא מדייק ב-5 מ-13 מהשדה (2 מ-3 משלוש) ו-3 מ-4 מהעונשין. כמו כן, היו לו 4 ריבאונדים, אסיסט בודד, חטיפה ושלושה איבודים. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא ירד מ-20 נקודות לאחר שמונה משחקים רצופים (מאז משחק פתיחת העונה נגד פיניקס).

גלריה המשחק הכי פחות טוב שלו ושל פורטלנד מתחילת העונה. דני אבדיה ( צילום: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כאמור, סן אנטוניו שלטה במשחק מתחילתו וברחה ליתרון דו ספרתי בשלב מוקדם (8:18). המקומיים הצליחו לחזור והרבע הראשון הסתיים בתוצאה צמודה (20:22), אך שחקניו של מיץ' ג'ונסון ברחו שוב ברבע השני, ותוצאת המחצית עמדה על 49:64. המגמה נמשכה גם ברבע השלישי, כאשר ויקטור וומבניאמה עשה ככל העולה על רוחו - והפער הלך וגדל, כשבשיא הוא עמד על 35 הפרש.

הרבע האחרון היה לפרוטוקול בלבד, כשבמהלכו השחקנים הבכירים של שתי הקבוצות קיבלו מנוחה. המחליפים של פורטלנד הצליחו לקזז מעט את הפער, אך זה לא ממש שיפר את התחושות אצל שחקני המארחת.

אבדיה סיים כקלע המוביל של פורטלנד. סקוט הנדרסון הוסיף 13 נקודות, דמיאן לילארד (7 אסיסטים) קלע 12 וג'רו הולידיי וכריס יאנגבלאד תרמו 11 כ"א מהספסל. בצד השני, וומבי סיים עם 29 נקודות ו-7 ריבאונדים, דווין ואסל קלע 15 וסטפון קאסל וג'וליאן שמפני הוסיפו 14 כ"א.

הספרס היו גדולים על הבלייזרס. אבדיה משקיף על דונובן קלינגן מנסה לעצור את ויקטור וומבניאמה ( צילום: AP Photo/Ali Gradischer )

פורטלנד תקיים שני משחקי בית רצופים מול אוקלהומה סיטי ת'אנדר בלילה שבין רביעי לחמישי (5:00) ובלילה שלאחר מכן (6:00), לפני שתצא למסע של שישה משחקי חוץ.

הפסד אכזרי לברוקלין ודני וולף

ברוקלין נטס פספסה הלילה הזדמנות לרשום ניצחון שלישי העונה ושני ברציפות, כשהפסידה לאטלנטה 124:121 במשחק שבו הוליכה במשך 46 וחצי דקות, אך שמטה יתרון גדול וירדה מנוצחת בצורה כואבת ואכזרית במיוחד. דני וולף, שפתח בחמישייה של ברוקלין, המשיך במומנטום מהמשחק נגד שארלוט וקלע גם הפעם בספרות כפולות. שחקן הפנים האמריקאי-ישראלי קלע 11 נקודות, להן הוסיף 9 ריבאונדים ואסיסט אחד ב-31 דקות (שיא עונתי).

הנטס כבר צעדו ביתרון של 17 הפרש ברבע הראשון, ונכנסו לרבע האחרון כשהם ביתרון 88:95. ההוקס השתלטו על המשחק, האורחת קפאה בדקות הסיום, ונטלה את ההובלה לראשונה במשחק דקה ו-26 שניות לסיום. למעשה, אטלנטה השלימה ריצת 0:10 בתוך כדקה וחצי וסגרה ניצחון דרמטי.

הפסד אכזרי. דני וולף ( צילום: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )