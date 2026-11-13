קייד קנינגהאם סיפק הלילה (בין חמישי לשישי) את משחק השיא בקריירה שלו, והוביל את דטרויט לניצחון דרמטי במיוחד, 140:144 על וושינגטון, אחרי שתי הארכות. כוכב הפיסטונס סיים עם 52 נקודות ו-11 אסיסטים, אבל הנתון המרשים ביותר היה דווקא בעמודת האיבודים: אפס. בכך הפך לשחקן הראשון אי פעם (או אם תרצו מאז עונת 1977/78, אז נכנסו גם איבודים לטור הסטטיסטיקה) שקולע לפחות 50 נקודות ומוסר לפחות 10 אסיסטים במשחק מבלי לאבד כדור.

"זה ללא ספק המשחק הכי טוב שלי בקריירה", הודה קנינגהאם בסיום. הוא גם רשם את אחת מתצוגות הקליעה הגדולות בתולדות המועדון, כשהשווה את המקום הרביעי ברשימת קלעי כל הזמנים של דטרויט במשחק בודד. רק ג'רי סטקהאוס (57 נקודות), קלי טריפוקה (56) ודייב בינג (54) קלעו יותר ממנו במדי הפיסטונס. ג'ורג' יארדלי הגיע אף הוא ל-52 נקודות ב-1958.

גלריה קנינגהאם בטירוף, הלילה ( צילום: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"נכנסתי למשחק עם מחשבה אחת - לעשות כל מה שאני יכול כדי לעזור לקבוצה שלי", הוסיף גיבור הערב. "לא לחשוב על מספרים, לא על הישגים אישיים או על פרסים, אלא פשוט למצוא את הדרך הטובה ביותר לעזור לקבוצה. וזה מטורף איך אלוהים עובד - דווקא כך יצא שזה היה הערב שבו רשמתי את משחק השיא שלי בקריירה".

המשחק בוושינגטון היה צמוד כמעט לכל אורכו, וקנינגהאם נאלץ לעבוד קשה במיוחד כדי להבטיח את הניצחון. הוא סיים את שלושת הרבעים הראשונים עם 22 נקודות בלבד, אך התפוצץ ברבע האחרון עם 18 נקודות נוספות. זה עדיין לא הספיק, לאחר שטריי יאנג קלע שלשה עם הבאזר והשווה ל-121:121 בדרך להארכה.

אי אפשר היה לעצור אותו. קנינגהאם ( צילום: AP Photo/John McDonnell )

וושינגטון פתחה את ההארכה הראשונה עם שבע נקודות רצופות, אבל קנינגהאם שוב לקח פיקוד. ג'אמפ, שתי קליעות עונשין ושלשה שלו החזירו את דטרויט למשחק וקבעו 130:130. דאנקן רובינסון העלה את הפיסטונס ליתרון, אך איי.ג'יי דיבאנטסה, הבחירה הראשונה בדראפט האחרון, קבע שוויון נוסף, פחות משנייה לסיום, ושלח את הקבוצות להארכה שנייה.

גם שם קנינגהאם לא עצר. שלשה שלו העלתה את דטרויט ליתרון 132:135 וגרמה לאנתוני דייויס, שסיים עם 30 נקודות ו-15 ריבאונדים, לבצע את העבירה השישית שלו ולצאת מהמשחק. קנינגהאם המשיך להוביל את קבוצתו עד לניצחון, כשהוא משלים ערב סטטיסטי נדיר במיוחד.

HISTORY FOR CADE 😱 Cade Cunningham is the first player in NBA HISTORY with 50 points, 10 assists and 0 turnovers in a game since individual turnovers were first tracked in 1977-78. https://t.co/9YY2vrlcMf — ESPN (@espn) November 13, 2026

הכוכב של דטרויט הפך לשחקן החמישי בלבד מאז עונת 1977/78 שרושם דאבל-דאבל של לפחות 50 נקודות עם אפס איבודים. לפניו עשו זאת מייקל ג'ורדן (פעמיים), מוזס מלון, כרמלו אנתוני ויאניס אנדטוקומבו. הוא גם הפך לשחקן השלישי בתולדות הפיסטונס שמגיע ל-50 נקודות ודאבל-דאבל באותו משחק, אחרי יארדלי ובלייק גריפין.

בנוסף, קנינגהאם קלע 30 נקודות ברבע הרביעי ובהארכות - הנתון הגבוה ביותר של שחקן דטרויט בתקופת מעקב הפליי-ביי, שהחלה בעונת 1997/98. הוא אף הצליח להאפיל על ההישג של חברו אוסאר תומפסון, שרשם טריפל-דאבל ראשון בקריירה עם 17 נקודות, 11 אסיסטים ו-11 ריבאונדים.