לוקה דונצ'יץ' ממשיך בכושר הנהדר שלו מפתיחת עונת ה-NBA, והלילה (בין ראשון לשני) סיפק עוד הצגה יוצאת דופן. הכוכב הסלובני קלע 45 נקודות, הוריד 15 ריבאונדים, מסר 5 אסיסטים, חטף 5 כדורים והוביל את לוס אנג'לס לייקרס (מאזן 2:5) לניצחון 125:131 על טורונטו. מעבר לשורה הסטטיסטית המרשימה, דונצ'יץ' רשם הישג היסטורי והפך לשחקן הראשון בתולדות הליגה שמסיים משחק עם לפחות 45 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 5 חטיפות ו-5 שלשות.

אחרי ההפסד המאכזב לגולדן סטייט ביום שישי, שבו הלייקרס איבדו יתרון בן23 נקודות, הקבוצה חזרה לפרקט הביתי בקריפו ארנה והפעם ידעה לשמור על ההפרש שבנתה. דונצ'יץ' היה פעיל במיוחד כבר מהפתיחה, ולא הסתפק ביכולת ההתקפית המוכרת שלו. במחצית הראשונה הוא קלע 24 נקודות, הוריד 8 ריבאונדים, חילק 4 אסיסטים ורשם לא פחות מ-5 חטיפות - ארבע מהן כבר ברבע הראשון.

גלריה מעל כולם. דונצ'יץ' ( צילום: AP Photo/Scott Strazzante )

היכולת ההגנתית של הסלובני זכתה למחמאות גם מחבריו לקבוצה. "הוא ענק. לוקה לא מקבל מספיק קרדיט על ההגנה שלו", אמר סנטר הלייקרס ווקר קסלר. "יש לו אינטליגנציית משחק גבוהה מאוד. הוא יודע איפה להיות ומתי, וההגנה שלו מבחינת מיקום הייתה מצוינת. זה בא לידי ביטוי גם הערב".

דונצ'יץ' סיפק במחצית הראשונה נתונים שלא נראו קודם לכן בעידן הפליי-ביי-פליי, שהחל בעונת 1997/98. הוא הפך לשחקן הראשון בתקופה הזו שרושם במחצית אחת לפחות 20 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 שלשות ו-5 חטיפות. בנוסף, הוא היה לרכז הראשון בתולדות ה-NBA שמגיע לחמש חטיפות ולחמש שלשות במחצית אחת.

🚨PENTAGAMI ALERT🚨 Luka Dončić tonight: 45 PTS | 15 REB | 6 AST | 5 STL | 1 BLK First time in NBA history a player reaches those numbers! https://t.co/ITsHLR9wGL — Pentagami NBA (@PentagamiNBA) November 2, 2026

מדובר גם במשחק רביעי ברציפות שבו הוא קולע לפחות 35 נקודות, והוא כצפוי מלך הסלים של הליגה עם 36.2 נקודות בממוצע. "הוא פשוט שחקן כדורסל אדיר, אולי הטוב בעולם", כתב קונור מורנו באתר Silver Screen and Roll, המסקר את הלייקרס.

כעת, סימן השאלה המרכזי סביב הכוכב הסלובני הוא האם ישחק גם במשחק הבא, מול מיאמי היט, שייערך כבר הלילה או יזכה למנוחה. "אני צריך לנוח, להיכנס לאמבטיית קרח, לקבל עיסוי ולנוח - ונראה מחר מה יהיה", אמר בסיום.

הקרב על הלייקרס מגיע לבית המשפט

גי'ני באס, בעלת השליטה לשעבר ומי ששימשה כמושלת לוס אנג'לס לייקרס, החריפה את המאבק המשפטי מול אחיה, והאשימה אותם בקמפיין מתוזמר נגדה, שאותו תיארה כ"מבצע חשאי". במסמך שהגישה לבית המשפט טענה כי אחיה מקנאים בכך שאביהם, ג'רי באס, בחר בה כיורשת שתנהל את המועדון ולא בהם. לדבריה, הם מנסים לערער את מעמדה באמצעות הדלפות לתקשורת ומהלכים מאחורי הקלעים, וביקשה מבית המשפט למנוע מהם למכור את יתרת מניות המשפחה בקבוצה.

החריפה את המאבק המשפטי מול אחיה. באס ( צילום: AP Photo/Danny Moloshok )

העימות מתנהל לקראת דיון שנקבע ל-8 בדצמבר בבית המשפט העליון בלוס אנג'לס, ועוסק בניסיון של האחים למכור את יתרת אחזקות המשפחה בקבוצה לקבוצת הרוכשים של בוב איגר וג'וש קושנר. השניים מבקשים לרכוש את הלייקרס ממארק וולטר לפי שווי של 12.5 מיליארד דולר. וולטר כבר רכש ב-2025 את רוב מניות המועדון ממשפחת באס לפי שווי של 10 מיליארד דולר, אך המשפחה שמרה על 17.82% מהמניות – מעט מעל הרף המינימלי של 15% הנדרש כדי לשמר את השליטה המשפחתית. אם העסקה הנוכחית תצא לפועל, כל אחד מהאחים צפוי לקבל 371 מיליון דולר נוספים.

באס מנסה לבלום את המכירה בטענה כי אחיה מפרים צו בית משפט מ-2017, שלפיו הנאמנים המשותפים של המשפחה, ג'ואי וג'ייני, מחויבים להצביע באופן שיבטיח את המשך שליטתה בקבוצה. במסמך האחרון ביקשה להסיר את השניים מתפקידם כנאמנים בשל הפרת חובת האמון, להכריז עליהם כמפרי צו בית משפט, וכן להטיל אחריות על אחיה ג'ים, ג'וני וג'סי, שלטענתה סייעו להפרתו. היא גם דורשת החזר הוצאות משפט. מנגד, האחים טוענים כי זכויות ההצבעה שלהם מעוגנות בהסכם הנאמנות וכי אין בסיס לתביעה של ג'יני, שלטענתם מבקשת להעדיף את האינטרס האישי שלה להישאר בשליטה על פני זכויותיהם כבעלי מניות.