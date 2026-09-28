דני אבדיה הנמר בספארי ( צילום: דוברות הספארי )

יש דני אחד שכבר כובש את אמריקה עם כדור ביד, ועכשיו יש דני חדש שמקווה לכבוש את הלבבות דווקא בספארי ברמת גן. נמר פרסי צעיר שהגיע משבדיה לישראל קיבל את שמו של כוכב ה-NBA דני אבדיה, וכעת הוא צפוי להתחיל בתהליך היכרות עם נועה, הנמרה שנקראה על שם נועה קירל.

הנמר הצעיר, שנולד בלפני שנתיים, הגיע לישראל מגן החיות השוודי Nordens Ark לאחר תהליך ארוך של תיאומים ושיתוף פעולה בין שני גני החיות. כעת הוא צפוי להפוך לדייר החדש של הספארי, ובתקווה גם לבן הזוג העתידי של נועה – הנמרה הפרסית שכבר חיה במקום ונקראה על שמה של הזמרת נועה קירל.

גלריה נעים להכיר: דני אבדיה הנמר ( צילום: צחי פילוסוף )

אבל מאחורי השמות המפורסמים מסתתרת מטרה רצינית במיוחד: דני ונועה נבחרו להשתתף בתוכנית השימור והרבייה האירופית לנמרים פרסיים של ארגון גני החיות האירופי (EEP). המטרה היא לנסות ולהביא בעתיד להולדת גורים ולתרום לשימור תת-המין, שנמצא בסכנת הכחדה.

דני כבר הספיק לערוך את ההיכרות הראשונה שלו עם ביתו החדש – ונראה שהוא מסתגל היטב. שלי אלדד, מנהלת מחלקת הטורפים בספארי, סיפרה כי הנמר הצעיר הפתיע את המטפלים באופי הרגוע שלו. "הגענו תוך 20 דקות מנתב"ג לספארי, והוא יצא מהארגז שלו כעבור זמן קצר, רגוע, סקרן ומתעניין. הוא כנראה קלט את האנרגיה שלנו ואנחנו את שלו", סיפרה אלדד.

כבוד. אבדיה ( צילום: AP Photo/Jenny Kane )

לדבריה, דני מתגלה כנמר נינוח במיוחד: "יש נמרים שיכולים להיות אגרסיביים אבל יש לו אופי צ'יל. הוא עשה אדפטציה טובה אלינו, לבית החדש שלנו, שפה חדשה וריחות חדשים".

אלא שהמעבר לישראל הוא רק הצעד הראשון. השלב הבא יהיה להתחיל בתהליך ההיכרות עם נועה, אך השניים לא ייפגשו מיד. תחילה דני יתרגל לריח שלה ולנוכחותה בסביבתו, ורק בהמשך, ובהתאם להתנהגות של שני הנמרים, יתחיל תהליך הדרגתי של חיבור ביניהם.

מי שקיבל את הידיעה על השם החדש בהתרגשות הוא כמובן האדם שעל שמו נקרא הנמר. דני אבדיה עצמו התייחס למחווה והבטיח להגיע לספארי כדי לפגוש אותו. "לא בכל יום קוראים לנמר על שמך. זה כבוד גדול ומחווה שממש ריגשה אותי. תודה לספארי ומחכה כבר לפגוש את דני הנמר", אמר אבדיה.