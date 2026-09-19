המעבר של יאניס אנדטוקומבו למיאמי היט ממשיך - גם שלושה חודשים אחרי - לעורר עניין ברחבי ה-NBA, וכעת גם אמירה של שחקן העבר צ'אנינג פריי על הכוכב היווני עוררה תגובה חריפה מ...דריימונד גרין כמובן.

פריי, אלוף NBA עם קליבלנד קאבלירס ב-2016, התייחס לסגנון המשחק של יאניס וטען כי מדובר למעשה ב"רץ אחורי בגובה 2.13 מטר" - השוואה לתפקיד הפוטבול של שחקן שרץ עם הכדור ומתקדם בכוח דרך ההגנה.

גלריה שוב בכותרות. גרין ( צילום: AP Photo/Godofredo A. Vásquez )

גרין, כוכב גולדן סטייט, לא אהב את ההשוואה ובפודקאסט שלו יצא להגנתו של יאניס. "אני חושב שזו אמירה טיפשית. לקרוא לאחד השחקנים הגדולים במשחק. זה פתטי", אמר.

גרין המשיך לפרט את היכולות של הכוכב היווני: "צריך הרבה מיומנות כדי לכדרר מקצה לקצה ולהטביע. צריך הרבה מיומנות כדי לחדור לצבע, לסיים ליד הטבעת ולמסור החוצה".

הפורוורד של גולדן סטייט טען כי ההשוואה מתעלמת מהיכולות ההתקפיות המגוונות של יאניס. "ראיתי אותו משחק עם הגב לסל ומסיים ליד הטבעת. אם רוצים להגיד שאין לו את אותה מערכת מיומנויות כמו ג'ואל אמביד - בסדר. אבל אז שאקיל אוניל היה גם הוא רץ אחורי. לקרוא לשחקן כל כך גדול 'רץ אחורי בגובה 2.13' – זו כותרת קליקבייט", הוסיף.

למי קראתם שחקן פוטבול? יאניס ( צילום: AP Photo/Jeffrey Phelps )

גרין לעג למישהו נוסף במהלך הפודקאסט - דנילו גלינארי. אחרי שהליגה הענישה את לוס אנג'לס קליפרס בקנס של 30 מיליון דולר ובשלילת חמש בחירות סיבוב ראשון עתידיות, בעוד קוואי לנארד נקנס ב-700 אלף דולר ללא השעיה, האיטלקי יצא בביקורת חריפה על הכוכב. גרין הגיב לו – ולא חסך במילים.

גאלינרי, ששיחק בקליפרס לפני שעזב את הקבוצה ב-2019 במסגרת העסקה שהביאה את פול ג'ורג' ללוס אנג'לס, טען כי לנארד השפיע באופן משמעותי על המשך הקריירה שלו. בפודקאסט איטלקי אמר כי הקנס שהוטל על לנארד אינו מספיק וכי הכוכב היה צריך לשלם את מלוא 50 מיליון הדולר, כשלטענתו הכסף היה צריך לעבור לצדקה.