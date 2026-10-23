פילדלפיה 76' סיפקה הלילה (בין חמישי לשישי) את אחד הקאמבקים המרשימים שנראו בשנים האחרונות ב-NBA. הסיקסרס נקלעו לפיגור של 29 נקודות מול קליבלנד קאבלירס במשחק הבית הראשון שלהם העונה, אך חזרו בצורה יוצאת דופן וניצחו 106:114, בהובלת טייריס מקסי וג'ואל אמביד.

הדרך לניצחון הייתה רחוקה מלהיות פשוטה. פילדלפיה התקשתה במחצית הראשונה, החטיאה 11 מתוך 15 זריקות לשלוש ואיבדה 14 כדורים. קליבלנד ניצלה זאת כדי לברוח ליתרון משמעותי, כשדונובן מיצ'ל קלע 22 נקודות עוד לפני ההפסקה. התסכול ביציעים הגיע לשיאו לקראת סיום הרבע השני, כאשר האוהדים הגיבו בשריקות בוז.

גלריה לברון ומקסי נהנים מהחיים ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

לברון בדרך לעוד שתי נקודות ( צילום: AP Photo/Matt Slocum )

פילדלפיה ירדה להפסקה בפיגור של 24 נקודות, אבל פתחה את המחצית השנייה בסערה. בתוך 78 שניות בלבד צימקו הסיקסרס את ההפרש ל-13, כשג'יימס מסר לאמביד שסיים בליי-אפ. בהמשך, סל של מקסי הוריד את הפער לעשר נקודות, ופילדלפיה המשיכה לנגוס ביתרון עד שהתקרבה ל-84:82.

שני סלי לוח מאוחרים של מריו הזוניה עצרו זמנית את המומנטום של המארחת, וקליבלנד נכנסה לרבע האחרון ביתרון 82:90. אלא שברבע המכריע הסיקסרס השלימו את העבודה. מקסי העלה את רמת האינטנסיביות בהגנה והוביל ריצת 0:15 ברבע הרביעי, שהפכה את המומנטום והותירה את קליבלנד ללא תשובות. אמביד הוסיף שבע נקודות רצופות, שהעלו את פילדלפיה ליתרון ראשון - 95:96 והשלימו את המהפך. סל של מקסי, ארבע דקות לסיום, קבע 95:104 וכולם הבינו מי תנצח את המשחק.

קאמבק מטורף. מקסי ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ומה עם לברון, אתם שואלים? קינג ג'יימס הגיע למשחק אחרי שנקלע לסערה ציבורית בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהאשים אותו בזלזול במדינה לאחר שתועד בתנועות גוף במהלך ההמנון הלאומי. על המגרש, לעומת זאת, ג'יימס התמקד בכדורסל: הוא סיפק דאנק עוצמתי במחצית הראשונה והוסיף סל לאחר חטיפה של מקסי בדרך ל-17 נקודות ו-10 ריבאונדים. אה כן, וגם השיג ניצחון בקאמבק הגדול בקריירה שלו.