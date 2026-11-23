כשדמיאן לילארד וג'ה מוראנט הצטרפו לפורטלנד, ב-ESPN תהו אם דני אבדיה יצליח להשפיע על המשחק כפי שעשה בעונה שבה נבחר לראשונה לאולסטאר. יותר מחודש מפתיחת העונה, לספקות האלה כבר יש תשובה. ברשימת 12 השחקנים מהמערב שראויים עד כה להיבחר למשחק הכוכבים, העניקו באתר מקום לפורוורד הישראלי והחמיאו לחיבור שלו עם לילארד.
"אבדיה נבחר בעונה שעברה לאולסטאר בפעם הראשונה, אבל היה מקום לחשוש שהצטרפותם של דמיאן לילארד וג'ה מוראנט תפחית מההשפעה שלו", נכתב ב-ESPN. "הפורוורד הישראלי הפיג את החששות האלה עם עוד עונה מצוינת. הוא יצר שיתוף פעולה נהדר עם לילארד, שעזר לפורטלנד להחזיק מעמד בזמן שמוראנט נעדר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי בתחילת העונה".
באתר התעכבו גם על הדרך שבה אבדיה מקשה על מי שצריך לשמור עליו: "אין שום דבר מעודן במשחק של אבדיה. הוא מחפש להעניש את ההגנות היריבות בחדירה אחרי חדירה, והעונה הוא הוסיף לסגנון הפיזי והקשוח שמאפיין אותו גם את הקליעה הטובה בקריירה שלו מבחוץ. חוץ מממפיס גריזליס, אף קבוצה בליגה לא התעלתה עד כה על הציפיות יותר מפורטלנד של אבדיה".
משחק האולסטאר ייערך ב-21 בפברואר 2027 בפיניקס. "יש עוד הרבה כדורסל לשחק עד כדור הפתיחה, אבל אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל לבחון את המועמדים", הסבירו ב-ESPN. בחלוף יותר מחודש של משחקי עונה סדירה, בחרו באתר את 12 השחקנים הראויים ביותר מכל אזור על סמך הופעותיהם עד יום ראשון, כולל. בבחירה הובאו בחשבון כשירות השחקנים, התפוקה האישית, התרומה לניצחונות ומידת ההצלחה של קבוצותיהם. באתר הדגישו שזו הערכה של מה שעשו השחקנים עד כה. הסגלים הרשמיים יפורסמו רק לאחר תחילת השנה החדשה.ב-
הבחירות של ESPN תואמות את הדרישה שקבעה ה-NBA ב-2026, ולפיה לפחות שמונה מ-24 הנבחרים יהיו שחקנים בינלאומיים. הליגה טרם הודיעה אם גם הפעם יתקיים הטורניר במתכונת "ארה"ב נגד העולם" שהונהגה בשנה שעברה.