כשדמיאן לילארד וג'ה מוראנט הצטרפו לפורטלנד, ב-ESPN תהו אם דני אבדיה יצליח להשפיע על המשחק כפי שעשה בעונה שבה נבחר לראשונה לאולסטאר. יותר מחודש מפתיחת העונה, לספקות האלה כבר יש תשובה. ברשימת 12 השחקנים מהמערב שראויים עד כה להיבחר למשחק הכוכבים, העניקו באתר מקום לפורוורד הישראלי והחמיאו לחיבור שלו עם לילארד.

כשדמיאן לילארד וג'ה מוראנט הצטרפו לפורטלנד, ב-ESPN תהו אם דני אבדיה יצליח להשפיע על המשחק כפי שעשה בעונה שבה נבחר לראשונה לאולסטאר. יותר מחודש מפתיחת העונה, לספקות האלה כבר יש תשובה. ברשימת 12 השחקנים מהמערב שראויים עד כה להיבחר למשחק הכוכבים, העניקו באתר מקום לפורוורד הישראלי והחמיאו לחיבור שלו עם לילארד.

כשדמיאן לילארד וג'ה מוראנט הצטרפו לפורטלנד, ב-ESPN תהו אם דני אבדיה יצליח להשפיע על המשחק כפי שעשה בעונה שבה נבחר לראשונה לאולסטאר. יותר מחודש מפתיחת העונה, לספקות האלה כבר יש תשובה. ברשימת 12 השחקנים מהמערב שראויים עד כה להיבחר למשחק הכוכבים, העניקו באתר מקום לפורוורד הישראלי והחמיאו לחיבור שלו עם לילארד.

"אבדיה נבחר בעונה שעברה לאולסטאר בפעם הראשונה, אבל היה מקום לחשוש שהצטרפותם של דמיאן לילארד וג'ה מוראנט תפחית מההשפעה שלו", נכתב ב-ESPN. "הפורוורד הישראלי הפיג את החששות האלה עם עוד עונה מצוינת. הוא יצר שיתוף פעולה נהדר עם לילארד, שעזר לפורטלנד להחזיק מעמד בזמן שמוראנט נעדר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי בתחילת העונה".

"אבדיה נבחר בעונה שעברה לאולסטאר בפעם הראשונה, אבל היה מקום לחשוש שהצטרפותם של דמיאן לילארד וג'ה מוראנט תפחית מההשפעה שלו", נכתב ב-ESPN. "הפורוורד הישראלי הפיג את החששות האלה עם עוד עונה מצוינת. הוא יצר שיתוף פעולה נהדר עם לילארד, שעזר לפורטלנד להחזיק מעמד בזמן שמוראנט נעדר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי בתחילת העונה".

"אבדיה נבחר בעונה שעברה לאולסטאר בפעם הראשונה, אבל היה מקום לחשוש שהצטרפותם של דמיאן לילארד וג'ה מוראנט תפחית מההשפעה שלו", נכתב ב-ESPN. "הפורוורד הישראלי הפיג את החששות האלה עם עוד עונה מצוינת. הוא יצר שיתוף פעולה נהדר עם לילארד, שעזר לפורטלנד להחזיק מעמד בזמן שמוראנט נעדר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי בתחילת העונה".