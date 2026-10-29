דני אבדיה ממשיך לסחוף מחמאות ברחבי ה-NBA, והפעם גם מקווין גארנט, אחד מגדולי שחקני הליגה בעבר. אחרי פתיחת עונה מושלמת עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים ורגע לפני המשחק הלילה מול ממפיס (בין חמישי לשישי, 4:00), פורטלנד מסתמנת כאחת הקבוצות המסקרנות במערב, והישראלי שלה כבר זוכה להכרה ככוכב של ממש.
בפודקאסט שבו שוחח עם מאט בארנס, התייחס גארנט לפתיחת העונה של הבלייזרס ולפוטנציאל שלהם להפוך לקבוצה משמעותית במערב. הוא אף החמיא לפול פירס, שזיהה מוקדם את האפשרות שפורטלנד תעשה קפיצת מדרגה בזכות אבדיה.
"לעזאזל כן, פורטלנד היא הדבר האמיתי. פול חזה את זה, שאפו ל-P, הוא חזה את מה שיקרה בפורטלנד בזכות דני", אמר גארנט. בהמשך השיחה התייחס כוכב העבר לאתגרים שמצפים לבלייזרס מול היריבות החזקות במערב, ובראשן סן אנטוניו ואוקלהומה סיטי. "אם אתה רוצה לנצח את סן אנטוניו או אוקלהומה סיטי, אתה צריך שלושה או ארבעה גארדים מדהימים, לא ממוצעים, שיכולים להתמודד עם לחץ אדיר", הסביר.
אחד מרגעי השיא בשיחה הגיע כשגארנט עבר לדבר ישירות על אבדיה. "ועוד לא דיברנו על דני בוי", אמר, וזכה להסכמה ממאט בארנס. גארנט המשיך להרעיף מחמאות על הישראלי: "הוא היה קרוב ל-MVP בשנה שעברה. הדבר הזה אמיתי, הוא פשוט כוכב". בארנס הסכים עם הדברים, אך ניסה לצנן מעט את ההתלהבות כשאמר: "תירגע".
בארנס התייחס גם להשפעתם של שחקנים בכירים על הקבוצה, והעריך כי השינויים בסגל עשויים להקל על סקוט הנדרסון. "ההגעה של לילארד לפורטלנד הורידה המון לחץ ממוראנט, וגם מסקוט. סקוט יוכל להתמקד בזכייה בתואר השחקן השישי של העונה", אמר.
לסיום, הביע בארנס אמון בעתיד של הבלייזרס וסיכם את התחושה סביב הקבוצה לאחר פתיחת העונה המרשימה: "יש להם קבוצה נהדרת, פורטלנד שוב על המפה".