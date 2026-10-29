ממשיך לסחוף מחמאות ברחבי ה-NBA, והפעם גם מקווין גארנט, אחד מגדולי שחקני הליגה בעבר. אחרי פתיחת עונה מושלמת עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים ורגע לפני המשחק הלילה מול ממפיס (בין חמישי לשישי, 4:00), פורטלנד מסתמנת כאחת הקבוצות המסקרנות במערב, והישראלי שלה כבר זוכה להכרה ככוכב של ממש.

ממשיך לסחוף מחמאות ברחבי ה-NBA, והפעם גם מקווין גארנט, אחד מגדולי שחקני הליגה בעבר. אחרי פתיחת עונה מושלמת עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים ורגע לפני המשחק הלילה מול ממפיס (בין חמישי לשישי, 4:00), פורטלנד מסתמנת כאחת הקבוצות המסקרנות במערב, והישראלי שלה כבר זוכה להכרה ככוכב של ממש.

בפודקאסט שבו שוחח עם מאט בארנס, התייחס גארנט לפתיחת העונה של הבלייזרס ולפוטנציאל שלהם להפוך לקבוצה משמעותית במערב. הוא אף החמיא לפול פירס, שזיהה מוקדם את האפשרות שפורטלנד תעשה קפיצת מדרגה בזכות אבדיה.

בפודקאסט שבו שוחח עם מאט בארנס, התייחס גארנט לפתיחת העונה של הבלייזרס ולפוטנציאל שלהם להפוך לקבוצה משמעותית במערב. הוא אף החמיא לפול פירס, שזיהה מוקדם את האפשרות שפורטלנד תעשה קפיצת מדרגה בזכות אבדיה.

בפודקאסט שבו שוחח עם מאט בארנס, התייחס גארנט לפתיחת העונה של הבלייזרס ולפוטנציאל שלהם להפוך לקבוצה משמעותית במערב. הוא אף החמיא לפול פירס, שזיהה מוקדם את האפשרות שפורטלנד תעשה קפיצת מדרגה בזכות אבדיה.