דירוג שחקני ה-NBA של ESPN פורסם היום (רביעי), כשנותר פחות מחודש לפני פתיחת עונת 2026/27. בשלב הראשון פורסו מקומות 51-100, והפעם נחשפו המקומות 50-11, וביניהם דני אבדיה, שבשנה שעברה דורג במקום ה-66 וזינק השנה אל המקום ה-27 - הגבוה ביותר בקריירה שלו.
הדירוג השנה נערך במתכונת שונה מזו שהייתה נהוגה בשנים האחרונות. במקום הצבעה של יותר מ-100 אנשי ESPN, כתבים, עורכים ואנשי הפקה, הרשימה נקבעה על ידי פאנל של שבעה מומחים: בן גוליבר, וינסנט גודוול, זאק קראם, בובי מרקס, דייב מקמנמין, אנדרה סנלינגס ומאט "סטטס" וויליאמס. כל אחד מהם דירג את 100 השחקנים המובילים, והרשימות אוחדו לדירוג הסופי.
המצביעים התבקשו לדרג את השחקנים על פי התרומה הצפויה שלהם בעונת 2026/27 בלבד, תוך שקלול של איכות וכמות – כלומר, גם רמת היכולת וגם היקף התרומה הצפוי בעונה הקרובה.
אבדיה זכה להתייחסות מיוחדת מצד גוליבר, שהצביע על העלייה המטאורית של הישראלי מאז המעבר לוושינגטון: "מעטים צפו את העלייה המהירה של אבדיה כאשר הבלייזרס רכשו אותו מהוויזארדס בטרייד ב-2024, שלא זכה לתשומת לב רבה. הפורוורד הישראלי סיפק עונת פריצה ב-2025/26, עם שיאי קריירה בנקודות, במדד היעילות (PER) וב-Win Shares, בדרך להופעת הבכורה הראשונה שלו באולסטאר ולהובלת פורטלנד לפלייאוף לראשונה זה חמש שנים. ויש גם חדשות טובות נוספות: אבדיה צפוי להיות אחד השחקנים המשתלמים ביותר ב-NBA בעונת 2026/27, בהתחשב בכך ששכרו הנמוך יחסית, 13.1 מיליון דולר, נמוך מה-MLE (חריגת השכר הבינונית)".
כחלק מהנימוק לדירוג, הוסיפו ב-ESPN נתון בולט: אבדיה דורג בעונה שעברה במקום הרביעי ב-NBA במספר העבירות שסחט, אך הצטיין במיוחד במשיכת מגע בתוך הצבע. לפי Genius IQ, אבדיה סחט 267 עבירות בתוך הצבע – שני ב-NBA רק לפאולו בנקרו שסחט 275.
אבדיה דורג השנה מעל שמות כמו קיירי אירווינג, ג'יימס הארדן, פסקאל סיאקם ואנתוני דייויס. מעל הפורוורד הישראלי? לברון יצא מהטופ 10 לראשונה מאז 2011/12 ושובץ במקום ה-18 (ירידה של 10 מקומות לעומת השנה שעברה). גם ג'יילן בראון (15), סטף קרי (12) וקווין דוראנט (13) נותרו מחוץ לעשיריה הראשונה.