דירוג שחקני ה-NBA של ESPN פורסם היום (רביעי), כשנותר פחות מחודש לפני פתיחת עונת 2026/27. בשלב הראשון פורסו מקומות 51-100, והפעם נחשפו המקומות 50-11, וביניהם דני אבדיה, שבשנה שעברה דורג במקום ה-66 וזינק השנה אל המקום ה-27 - הגבוה ביותר בקריירה שלו.

דירוג שחקני ה-NBA של ESPN פורסם היום (רביעי), כשנותר פחות מחודש לפני פתיחת עונת 2026/27. בשלב הראשון פורסו מקומות 51-100, והפעם נחשפו המקומות 50-11, וביניהם דני אבדיה, שבשנה שעברה דורג במקום ה-66 וזינק השנה אל המקום ה-27 - הגבוה ביותר בקריירה שלו.

דירוג שחקני ה-NBA של ESPN פורסם היום (רביעי), כשנותר פחות מחודש לפני פתיחת עונת 2026/27. בשלב הראשון פורסו מקומות 51-100, והפעם נחשפו המקומות 50-11, וביניהם דני אבדיה, שבשנה שעברה דורג במקום ה-66 וזינק השנה אל המקום ה-27 - הגבוה ביותר בקריירה שלו.

הדירוג השנה נערך במתכונת שונה מזו שהייתה נהוגה בשנים האחרונות. במקום הצבעה של יותר מ-100 אנשי ESPN, כתבים, עורכים ואנשי הפקה, הרשימה נקבעה על ידי פאנל של שבעה מומחים: בן גוליבר, וינסנט גודוול, זאק קראם, בובי מרקס, דייב מקמנמין, אנדרה סנלינגס ומאט "סטטס" וויליאמס. כל אחד מהם דירג את 100 השחקנים המובילים, והרשימות אוחדו לדירוג הסופי.

הדירוג השנה נערך במתכונת שונה מזו שהייתה נהוגה בשנים האחרונות. במקום הצבעה של יותר מ-100 אנשי ESPN, כתבים, עורכים ואנשי הפקה, הרשימה נקבעה על ידי פאנל של שבעה מומחים: בן גוליבר, וינסנט גודוול, זאק קראם, בובי מרקס, דייב מקמנמין, אנדרה סנלינגס ומאט "סטטס" וויליאמס. כל אחד מהם דירג את 100 השחקנים המובילים, והרשימות אוחדו לדירוג הסופי.

הדירוג השנה נערך במתכונת שונה מזו שהייתה נהוגה בשנים האחרונות. במקום הצבעה של יותר מ-100 אנשי ESPN, כתבים, עורכים ואנשי הפקה, הרשימה נקבעה על ידי פאנל של שבעה מומחים: בן גוליבר, וינסנט גודוול, זאק קראם, בובי מרקס, דייב מקמנמין, אנדרה סנלינגס ומאט "סטטס" וויליאמס. כל אחד מהם דירג את 100 השחקנים המובילים, והרשימות אוחדו לדירוג הסופי.

המצביעים התבקשו לדרג את השחקנים על פי התרומה הצפויה שלהם בעונת 2026/27 בלבד, תוך שקלול של איכות וכמות – כלומר, גם רמת היכולת וגם היקף התרומה הצפוי בעונה הקרובה.

המצביעים התבקשו לדרג את השחקנים על פי התרומה הצפויה שלהם בעונת 2026/27 בלבד, תוך שקלול של איכות וכמות – כלומר, גם רמת היכולת וגם היקף התרומה הצפוי בעונה הקרובה.

המצביעים התבקשו לדרג את השחקנים על פי התרומה הצפויה שלהם בעונת 2026/27 בלבד, תוך שקלול של איכות וכמות – כלומר, גם רמת היכולת וגם היקף התרומה הצפוי בעונה הקרובה.