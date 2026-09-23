דירוג שחקני ה-NBA של ESPN פורסם היום (רביעי), כשנותר פחות מחודש לפני פתיחת עונת 2026/27. בשלב הראשון פורסו מקומות 51-100, והפעם נחשפו המקומות 50-11, וביניהם דני אבדיה, שבשנה שעברה דורג במקום ה-66 וזינק השנה אל המקום ה-27 - הגבוה ביותר בקריירה שלו.
הדירוג השנה נערך במתכונת שונה מזו שהייתה נהוגה בשנים האחרונות. במקום הצבעה של יותר מ-100 אנשי ESPN, כתבים, עורכים ואנשי הפקה, הרשימה נקבעה על ידי פאנל של שבעה מומחים: בן גוליבר, וינסנט גודוול, זאק קראם, בובי מרקס, דייב מקמנמין, אנדרה סנלינגס ומאט "סטטס" וויליאמס. כל אחד מהם דירג את 100 השחקנים המובילים, והרשימות אוחדו לדירוג הסופי.
אבדיהאבדיה
זינוק מרשים. אבדיה
(צילום: Kirby Lee-Imagn Images)
המצביעים התבקשו לדרג את השחקנים על פי התרומה הצפויה שלהם בעונת 2026/27 בלבד, תוך שקלול של איכות וכמות – כלומר, גם רמת היכולת וגם היקף התרומה הצפוי בעונה הקרובה.
אבדיה זכה להתייחסות מיוחדת מצד גוליבר, שהצביע על העלייה המטאורית של הישראלי מאז המעבר לוושינגטון: "מעטים צפו את העלייה המהירה של אבדיה כאשר הבלייזרס רכשו אותו מהוויזארדס בטרייד ב-2024, שלא זכה לתשומת לב רבה. הפורוורד הישראלי סיפק עונת פריצה ב-2025/26, עם שיאי קריירה בנקודות, במדד היעילות (PER) וב-Win Shares, בדרך להופעת הבכורה הראשונה שלו באולסטאר ולהובלת פורטלנד לפלייאוף לראשונה זה חמש שנים. ויש גם חדשות טובות נוספות: אבדיה צפוי להיות אחד השחקנים המשתלמים ביותר ב-NBA בעונת 2026/27, בהתחשב בכך ששכרו הנמוך יחסית, 13.1 מיליון דולר, נמוך מה-MLE (חריגת השכר הבינונית)".
כחלק מהנימוק לדירוג, הוסיפו ב-ESPN נתון בולט: אבדיה דורג בעונה שעברה במקום הרביעי ב-NBA במספר העבירות שסחט, אך הצטיין במיוחד במשיכת מגע בתוך הצבע. לפי Genius IQ, אבדיה סחט 267 עבירות בתוך הצבע – שני ב-NBA רק לפאולו בנקרו שסחט 275.
אבדיה דורג השנה מעל שמות כמו קיירי אירווינג, ג'יימס הארדן, פסקאל סיאקם ואנתוני דייויס. מעל הפורוורד הישראלי? לברון יצא מהטופ 10 לראשונה מאז 2011/12 ושובץ במקום ה-18 (ירידה של 10 מקומות לעומת השנה שעברה). גם ג'יילן בראון (15), סטף קרי (12) וקווין דוראנט (13) נותרו מחוץ לעשיריה הראשונה.