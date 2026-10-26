לוקה דונצ'יץ' ממשיך להוכיח שהוא מסוגל לכתוב מחדש את ספרי ההיסטוריה של לוס אנג'לס לייקרס. הסופרסטאר הסלובני סיפק הלילה (בין ראשון לשני) הצגה אדירה עם 52 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את קבוצתו לניצחון 123:132 על יוטה ג'אז, אחרי שכבר נקלעה לפיגור של 18 נקודות. הלייקרס שמרו על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושת משחקיהם הראשונים העונה, אבל המספרים של דונצ'יץ' היו הסיפור המרכזי של הערב.
השיא המשמעותי ביותר נרשם בקצב צבירת הנקודות שלו במדי הלייקרס. דונצ'יץ' הגיע ל-3,000 נקודות במדי הקבוצה כבר במשחקו ה-95, והפך לשחקן המהיר ביותר בתולדות המועדון להגיע לרף הזה. הוא שבר את שיאו של ג'ורג' מייקן האגדי, שנזקק ל-106 משחקים כדי להגיע ל-3,000 נקודות. אחריהם ברשימה נמצאים קארים עבדול-ג'באר, שהגיע להישג ב-109 משחקים, שאקיל אוניל ב-110, לברון ג'יימס ב-114 ואלג'ין ביילור ב-115.
וזה ממש לא היה השיא היחיד. דונצ'יץ' רשם את משחקו ה-19 עם לפחות 40 נקודות במדי הלייקרס, עקף את לברון, שעשה זאת 18 פעמים, וטיפס למקום השישי בתולדות המועדון בקטגוריה. בנוסף, הוא הגיע למשחקו העשירי בקריירה עם 50 נקודות לפחות, עקף את קווין דוראנט ויאניס אנטטוקומפו, שלכל אחד מהם תשעה משחקים כאלה, והשתווה לקארים עבדול-ג'באר במקום ה-11 בתולדות ה-NBA.
הסלובני גם הצטרף לרשימה מצומצמת של אגדות הלייקרס: הוא הפך לשחקן השלישי בתולדות המועדון שמסיים משחק עם לפחות 50 נקודות ו-10 אסיסטים. קדמו לו ג'רי ווסט ואלג'ין ביילור, כשהאחרון עשה זאת ב-1963.
וקחו עוד מספרים: זה היה משחקו הרביעי בקריירה של הסלובני עם לפחות 50 נקודות ו-10 אסיסטים. בכך הוא עקף את ניקולה יוקיץ', ראסל ווסטברוק, דמיאן לילארד ונט ארצ'יבלד, והשתווה למקום השני ברשימת השחקנים עם הכי הרבה משחקים כאלה בתולדות ה-NBA. רק ג'יימס הארדן, עם שמונה משחקים, מקדים אותו.
גם בהיסטוריה של הלייקרס נרשם פרק נוסף. דונצ'יץ' היה מעורב ישירות ב-79 נקודות של קבוצתו, באמצעות נקודות שקלע או אסיסטים שמסר. מדובר בנתון השלישי בטיבו בתולדות המועדון במשחק בודד, אחרי קובי בראיינט, שהיה אחראי ל-86 נקודות בערב ה-81 המפורסם שלו ב-2006, ואלג'ין ביילור, שרשם 80 נקודות כאלה ב-1959. בנוסף, הוא הפך לשחקן השני בלבד בתולדות הליגה שרושם משחק של 50 נקודות ו-10 אסיסטים במדי שתי קבוצות שונות - הלייקרס ודאלאס מאבריקס - אחרי ווילט צ'מברליין.
מעבר לנתונים ההיסטוריים, דונצ'יץ' סיפק את הסחורה ברגעים שבהם הלייקרס היו זקוקים לו יותר מכול. ברבע האחרון הוא קלע שלוש שלשות חשובות, כולל אחת שקבעה 116:116 כשנותרו 4:06 דקות לסיום. בהמשך הוא העלה את קבוצתו ליתרון של שש נקודות, ובמהלך הגנתי קריטי גם סחט עבירת תוקף.
ההצגה הייתה כה מרשימה, עד שגם אוהדי יוטה הריעו לו בקריאות "MVP". עבור דונצ'יץ', שהגיע למשחק לאחר תקופה ממושכת שבה לא שיחק כדורסל, זו הייתה עוד הוכחה לכך שהוא חוזר בהדרגה לכושר הטוב ביותר שלו.
"זו אחת התחושות הטובות ביותר, לקלוע את השלשות האלה בדקות האחרונות", אמר בסיום. "התאכזבתי שלא קלעתי את הזריקה על רגל אחת, אבל כל עוד ניצחנו, אני שמח. אני צריך להשתפר, אני עדיין בדרך לשם. זו הפעם הראשונה שלא שיחקתי כדורסל במשך שישה או שבעה חודשים, וזה הרבה זמן. אני לא רגיל לזה".
מאמן הלייקרס, ג'יי.ג'יי. רדיק, נהנה מכל רגע. "כשהוא נכנס לקצב, הוא עובר למצב של שואומן. הוא על הבמה ומופיע. תמיד כיף לראות את זה", אמר.