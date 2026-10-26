לוקה דונצ'יץ' ממשיך להוכיח שהוא מסוגל לכתוב מחדש את ספרי ההיסטוריה של לוס אנג'לס לייקרס. הסופרסטאר הסלובני סיפק הלילה (בין ראשון לשני) הצגה אדירה עם 52 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את קבוצתו לניצחון 123:132 על יוטה ג'אז, אחרי שכבר נקלעה לפיגור של 18 נקודות. הלייקרס שמרו על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושת משחקיהם הראשונים העונה, אבל המספרים של דונצ'יץ' היו הסיפור המרכזי של הערב.