העונה האדירה של דני אבדיה. הלילה (בין שני לשלישי) הפורוורד הישראלי סיפק הופעת ענק והוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס לאחד מניצחונותיה הגדולים העונה - 111:128 בחוץ על קבוצת הכוכבים של פילדלפיה. מדובר בניצחון ה-11 העונה של הבלייזרס, ששבים למסלול הניצחונות לאחר ההפסד הכואב והדרמטי במדיסון סקוור גארדן לאלופת ה-NBA, ניו-יורק ניקס. עבור הסיקסרס לעומת זאת, מדובר בהפסד ראשון לאחר חמישה ניצחונות רצופים.

אבדיה קלע לא פחות מ-31 נקודות (25 מתוכן במחצית הראשונה), שלוש נקודות פחות מהשיא העונתי שלו שנקבע מוקדם יותר החודש בניצחון על פיניקס. הוא עשה זאת באחוזים נהדרים מהשדה (12 מ-19, 5 מ-9 לשלוש) והוסיף 7 אסיסטים, 3 ריבאונדים וחטיפה אחת לצד חמישה איבודים, ופעם נוספת סיים כקלע המוביל של פורטלנד.

גלריה עוד הופעת ענק. אבדיה חוגג ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

היה בלתי ניתן לעצירה, במיוחד במחצית הראשונה. אבדיה מול לברון ( צילום: AP Photo/Chris Szagola )

אבדיה להט גם מעבר לקשת ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

פילדלפיה טוב יותר פתחה את המשחק ועלתה ל-7:15. פורטלנד נטלה את ההובלה בפתיחת הרבע השני הודות ליכולת מצוינת של אבדיה, ושתי הקבוצות ירדו להפסקת המחצית בשוויון, 69:69. הרבע השלישי כבר היה הרבע של הבלייזרס, שהובילו לכל אורכו ועלו לקראת סיומו לפער דו ספרתי. ג'רו הולידיי, סקוט הנדרסון וג'ייסון קנט עלו נהדר מהספסל של האורחת, שברחה ל-92:107 בפתיחת הרבע המכריע.

לברון, טייריס מקסי וג'יילן בראון ניסו להחזיר את המקומיים למשחק, אך אבדיה, הולידיי, הנדרסון ודמיאן לילארד לא אפשרו להם להתקרב, והפער חצה כבר את רף 20 ההפרש, כשאפילו יאנג האנסן הצטרף לחגיגה.

מי שעוד היה נהדר בשורות הבלייזרס הוא דונובן קלינגן, שניצל את היעדרותו של ג'ואל אמביד בשורות פילדלפיה וסיפק עוד הופעה מצוינת עם דאבל דאבל של 15 נקודות ולא פחות מ-18 ריבאונדים, לצד 5 אסיסטים. לילארד והולידיי תרמו 18 כ"א, כאשר הנדרסון סיפק 17 נקודות.

לא הצליח למנוע מחבריו הפסד רביעי העונה. לברון מול אבדיה ( צילום: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בצד השני, לברון הוליך את קלעי הסיקסרס עם 23 נקודות, מקסי הוסיף 22 והולידיי תרם 20, אך זה לא הספיק לקבוצה של ניק נרס שספגה את הפסדה הרביעי בלבד העונה וירדה למאזן 4:14. למרות זאת, היא נותרה במקום הראשון במזרח ובעלת המאזן השני בטיבו ב-NBA.