אבדיה סיים את חלקו במשחק עם מדד פלוס-מינוס של 44+, הגבוה ביותר במשחק, למרות, שכאמור שיחק 17 דקות בלבד. טומאני קמארה וסקוט הנדרסון הובילו את פורטלנד עם 14 נקודות כ"א, בעוד יאנג האנסן וסידי סיסוקו הוסיפו 13 נקודות כל אחד. אצל לונדון מקסוול לואיס הוביל את הקלעים עם 13 נקודות.