ניצחון שני במשחקי ההכנה לפורטלנד טרייל בלייזרס ודני אבדיה, שטיילו הלילה (בין שני לשלישי) מול לונדון ליונס 66:119. הפורוורד הישראלי ששיחק 17 דקות במחצית הראשונה הסתפק בתשע נקודות בלבד.
עבור לונדון ליונס, המשחק הלילה היה פיסת היסטוריה לא קטנה, כשהפכה לקבוצה הבריטית הראשונה שמשחקת נגד קבוצת NBA.
הבלייזרס, מטבע הדברים, שלטו במשחק מהפתיחה וירדו להפסקה ביתרון 33:72, לאחר ריצת 0:15 בארבע הדקות האחרונות של המחצית, והמשיכו להגדיל את הפער עד לסיום.
פורטלנד קלעה ב-56 אחוז מהשדה, כולל 16 שלשות מ-34 ניסיונות, ושלטה גם בצבע עם יתרון 24:54 בנקודות וריבאונד של 32:51.
אבדיה סיים את חלקו במשחק עם מדד פלוס-מינוס של 44+, הגבוה ביותר במשחק, למרות, שכאמור שיחק 17 דקות בלבד. טומאני קמארה וסקוט הנדרסון הובילו את פורטלנד עם 14 נקודות כ"א, בעוד יאנג האנסן וסידי סיסוקו הוסיפו 13 נקודות כל אחד. אצל לונדון מקסוול לואיס הוביל את הקלעים עם 13 נקודות.
במשחק הכנה נוסף הלילה, רשמה ברוקלין נטס ניצחון שלישי ברציפות - 122:131 את וושינגטון וויזארדס. בן שרף, שהסתפק בשמונה דקות בלבד, לא קלע אף נקודה אבל חילק ארבעה אסיסטים. דני וולף קלע שתי נקודות בפחות מתשע דקות. מייקל פורטר הוביל עם 22 נקודות וארבעה ריבאונדים. קישון ג'ורג' הוביל את הקלעים אצל המפסידה עם 21 נקודות וארבעה אסיסטים.