סטיבן איי. סמית' שוב מספק כותרות, והפעם עם אמירה שעוררה סערה סביב לוס אנג'לס לייקרס. הפרשן הוותיק של ESPN מסרב לחזור בו מהתחזית שלו, לפיה הקבוצה של ג'יי.ג'יי רדיק לא תזכה באליפות ה-NBA העונה – והנימוק שלו קשור דווקא לצבע העור של השחקנים המובילים בסגל.

הלייקרס פתחו את העונה בצורה נהדרת עם מאזן 2:10, אך מבחינת סמית' זה לא משנה את התמונה. לאחר עזיבתו של לברון ג'יימס לפילדלפיה בקיץ, הקבוצה בנתה את השלד שלה סביב לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס והסנטר החדש ווקר קסלר. כבר בחודש יולי העניק סמית' לסגל החדש את הכינוי "White Dude Central", וכעת הוא מבהיר כי מבחינתו מדובר ביותר מבדיחה.

גלריה ריבס ודונצ'יץ' ( צילום: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בתוכנית הרדיו שלו ב-SiriusXM, ששודרה שלשום, התקשר מאזין מפלורידה בשם אנדרו ושאל אם פתיחת העונה החזקה של הלייקרס גרמה לו לשנות את דעתו. סמית' השיב בשלילה מוחלטת, ואף חזר על הטענה שלפיה קבוצה שהשלישייה המובילה שלה מורכבת משחקנים לבנים לא יכולה ללכת עד הסוף.

"אני חושב שהלייקרס נמצאים בידיים טובות, והעתיד שלהם יהיה מזהיר מאוד", אמר הפרשן, לפני שהבהיר את עמדתו. "אבל אני לא חושב שהם יעברו את הסיבוב השני בפלייאוף. אהיה המום אם זה יקרה. אני אומר את זה בצורה שנויה במחלוקת, כי מעולם לא ראיתי קבוצת NBA שהשחקנים המובילים שלה לבנים זוכה באליפות. זה מעולם לא קרה, ואני אומר לכם שאני לא חושב שזה יקרה גם השנה".

הצלע השלישית. קסלר ( צילום: AP Photo/Mark J. Terrill )