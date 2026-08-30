מכה קשה למונאקו. איגוד הכדורסל הצרפתי (FFBB) דחה היום (ראשון) את בקשת המועדון לבחינה מחודשת ודחופה של מצבו, ובכך הותיר את האלופה מחוץ לשתי הליגות המקצועניות בצרפת. המשמעות היא שמונאקו, אחת הקבוצות הבכירות בכדורסל האירופי בשנים האחרונות, עשויה להתחיל את העונה הקרובה בליגה השלישית במקרה הטוב.

ההחלטה מגיעה יממה בלבד לאחר פסיקה קודמת בעניינה של הקבוצה. במונאקו קיוו כי סימנים להתייצבות כלכלית והאפשרות לצירוף ספונסרים חדשים, שהיו מעניקים למועדון סיוע משמעותי, יספיקו כדי לשנות את ההחלטה. אלא שלפי הדיווחים בצרפת, מבחינת האיגוד - זה כבר מאוחר מדי.

רק לפני חודשיים היא עוד חגגה. מונאקו אחרי הזכייה באליפות צרפת ( צילום: JULIEN DE ROSA / AFP )

על פי דיווח בצרפת, באיגוד הצרפתי דחו את בקשותיה של מונאקו לבחון מחדש באופן מיידי את התיק שלה. בכך נסגרה למעשה הדלת בפני הקבוצה, שלא הצליחה לספק את הערבויות הפיננסיות שנדרשו ממנה לאחר חודשים של הבטחות שלא התממשו. האפשרות המשפטית היחידה שנותרה למונאקו היא לפנות לבית המשפט המנהלי, אולם לפי הדיווחים, הנהלת המועדון אינה מתכננת לעשות זאת.

מדובר בהתרסקות דרמטית במיוחד עבור המועדון מהנסיכות. מונאקו היא אלופת צרפת המכהנת וזכתה בעונה שעברה בארבעה תארים - הישג חסר תקדים בתולדותיה. בנוסף, לפני 15 חודשים בלבד היא עשתה היסטוריה כשהגיעה לראשונה לגמר היורוליג, שם הפסידה לפנרבחצ'ה. כעת, במקום להמשיך את הפרויקט בצמרת הכדורסל האירופי, במונאקו נאלצים לחשוב כיצד להציל את המועדון מהתרסקות מוחלטת.