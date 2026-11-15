ממפיס ממשיכה במומנטום אחרי שהביסה הלילה (בין שבת לראשון) 110:129 את ברוקלין והשיגה ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים (מאזן 4:9). מנגד, הנטס ספגו הפסד תשיעי העונה כאשר דני וולף שפתח בחמישייה יכול להתנחם בשיא עונתי: 14 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 4 מ-8 לשלוש), לצד שישה ריבאונדים, אסיסט וחסימה.

ממפיס ממשיכה במומנטום אחרי שהביסה הלילה (בין שבת לראשון) 110:129 את ברוקלין והשיגה ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים (מאזן 4:9). מנגד, הנטס ספגו הפסד תשיעי העונה כאשר דני וולף שפתח בחמישייה יכול להתנחם בשיא עונתי: 14 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 4 מ-8 לשלוש), לצד שישה ריבאונדים, אסיסט וחסימה.

ממפיס ממשיכה במומנטום אחרי שהביסה הלילה (בין שבת לראשון) 110:129 את ברוקלין והשיגה ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים (מאזן 4:9). מנגד, הנטס ספגו הפסד תשיעי העונה כאשר דני וולף שפתח בחמישייה יכול להתנחם בשיא עונתי: 14 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 4 מ-8 לשלוש), לצד שישה ריבאונדים, אסיסט וחסימה.

ממפיס פתחה את המשחק בסערה וברחה ליתרון 23:38 כבר בסיום הרבע הראשון. גם שיפור מסוים ביכולת של ברוקלין ברבע השני לא הספיק, והיא ירדה להפסקה בפיגור 71:54. הגריזליס היו לוהטים מעבר לקשת עם 13 שלשות מ-23 ניסיונות במחצית הראשונה (56.5%), והמשיכו לנצל את היתרון שלהם בצבע גם בהמשך.

ממפיס פתחה את המשחק בסערה וברחה ליתרון 23:38 כבר בסיום הרבע הראשון. גם שיפור מסוים ביכולת של ברוקלין ברבע השני לא הספיק, והיא ירדה להפסקה בפיגור 71:54. הגריזליס היו לוהטים מעבר לקשת עם 13 שלשות מ-23 ניסיונות במחצית הראשונה (56.5%), והמשיכו לנצל את היתרון שלהם בצבע גם בהמשך.

ממפיס פתחה את המשחק בסערה וברחה ליתרון 23:38 כבר בסיום הרבע הראשון. גם שיפור מסוים ביכולת של ברוקלין ברבע השני לא הספיק, והיא ירדה להפסקה בפיגור 71:54. הגריזליס היו לוהטים מעבר לקשת עם 13 שלשות מ-23 ניסיונות במחצית הראשונה (56.5%), והמשיכו לנצל את היתרון שלהם בצבע גם בהמשך.