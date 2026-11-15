ממפיס ממשיכה במומנטום אחרי שהביסה הלילה (בין שבת לראשון) 110:129 את ברוקלין והשיגה ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים (מאזן 4:9). מנגד, הנטס ספגו הפסד תשיעי העונה כאשר דני וולף שפתח בחמישייה יכול להתנחם בשיא עונתי: 14 נקודות (5 מ-13 מהשדה, 4 מ-8 לשלוש), לצד שישה ריבאונדים, אסיסט וחסימה.
ממפיס פתחה את המשחק בסערה וברחה ליתרון 23:38 כבר בסיום הרבע הראשון. גם שיפור מסוים ביכולת של ברוקלין ברבע השני לא הספיק, והיא ירדה להפסקה בפיגור 71:54. הגריזליס היו לוהטים מעבר לקשת עם 13 שלשות מ-23 ניסיונות במחצית הראשונה (56.5%), והמשיכו לנצל את היתרון שלהם בצבע גם בהמשך.
ברבע האחרון הצליחה ברוקלין לייצר ריצת 2:15, אך לא הצליחה להתקרב מספיק כדי לאיים על הניצחון. סדריק קווארד הוביל את ממפיס עם 23 נקודות ו-12 ריבאונדים, טיילור הנדריקס קלע שיא קריירה של 22 נקודות וספנסר הוסיף 17. מנגד, ג'וליוס רנדל הוביל את הנטס עם 22 נקודות, ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, בעוד דיירון שארפ רשם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, לצד חמישה אסיסטים.
ברוקלין נאלצה להסתדר ללא מייקל פורטר ג'וניור, שנעדר מסיבות אישיות, אך נהנתה מחזרתם לסגל של נולאן טראורה ומייקל בראון ג'וניור. הנטס סיימו את מסע החוץ במאזן 3:1 וינסו להתאושש במשחק הבית מול פילדלפיה ביום שני (02:30).