קריסטפס פורזינגיס הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא לוקח הפסקה מכדורסל כדי להתמקד בבריאותו, לאחר תקופה ממושכת שבה הוא מתמודד עם בעיות רפואיות. עם זאת, ההחלטה של הסנטר הלטבי אינה צפויה לשנות את התוכניות של גולדן סטייט ווריירס לגביו, כשהקבוצה עדיין בוחנת אפשרות להעבירו בטרייד.

קריסטפס פורזינגיס הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא לוקח הפסקה מכדורסל כדי להתמקד בבריאותו, לאחר תקופה ממושכת שבה הוא מתמודד עם בעיות רפואיות. עם זאת, ההחלטה של הסנטר הלטבי אינה צפויה לשנות את התוכניות של גולדן סטייט ווריירס לגביו, כשהקבוצה עדיין בוחנת אפשרות להעבירו בטרייד.

קריסטפס פורזינגיס הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא לוקח הפסקה מכדורסל כדי להתמקד בבריאותו, לאחר תקופה ממושכת שבה הוא מתמודד עם בעיות רפואיות. עם זאת, ההחלטה של הסנטר הלטבי אינה צפויה לשנות את התוכניות של גולדן סטייט ווריירס לגביו, כשהקבוצה עדיין בוחנת אפשרות להעבירו בטרייד.

פורזינגיס בן ה-31 טרם שיחק העונה, לאחר שהחמיץ את מחנה האימונים ואת משחקי ההכנה בעקבות בעיה בריאותית. בעבר סיפר כי אובחן עם תסמונת POTS, הגורמת בין היתר להאצת קצב הלב במעבר לעמידה, אולם בגולדן סטייט לא אישרו בפומבי כי מדובר בגורם להיעדרותו הנוכחית.

פורזינגיס בן ה-31 טרם שיחק העונה, לאחר שהחמיץ את מחנה האימונים ואת משחקי ההכנה בעקבות בעיה בריאותית. בעבר סיפר כי אובחן עם תסמונת POTS, הגורמת בין היתר להאצת קצב הלב במעבר לעמידה, אולם בגולדן סטייט לא אישרו בפומבי כי מדובר בגורם להיעדרותו הנוכחית.

פורזינגיס בן ה-31 טרם שיחק העונה, לאחר שהחמיץ את מחנה האימונים ואת משחקי ההכנה בעקבות בעיה בריאותית. בעבר סיפר כי אובחן עם תסמונת POTS, הגורמת בין היתר להאצת קצב הלב במעבר לעמידה, אולם בגולדן סטייט לא אישרו בפומבי כי מדובר בגורם להיעדרותו הנוכחית.