קריסטפס פורזינגיס הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא לוקח הפסקה מכדורסל כדי להתמקד בבריאותו, לאחר תקופה ממושכת שבה הוא מתמודד עם בעיות רפואיות. עם זאת, ההחלטה של הסנטר הלטבי אינה צפויה לשנות את התוכניות של גולדן סטייט ווריירס לגביו, כשהקבוצה עדיין בוחנת אפשרות להעבירו בטרייד.
פורזינגיס בן ה-31 טרם שיחק העונה, לאחר שהחמיץ את מחנה האימונים ואת משחקי ההכנה בעקבות בעיה בריאותית. בעבר סיפר כי אובחן עם תסמונת POTS, הגורמת בין היתר להאצת קצב הלב במעבר לעמידה, אולם בגולדן סטייט לא אישרו בפומבי כי מדובר בגורם להיעדרותו הנוכחית.
בהודעה שפרסם, הסביר הלטבי כי קיווה לפתוח את העונה עם חבריו החדשים, אך גופו לא עמד בקצב ההכנות. "ממש ציפיתי לשחק העונה עם החבורה הזאת, אבל ככל שהעליתי את רמת האימונים, הגוף שלי לא הגיב כפי שציפיתי", כתב. "אני מרגיש טוב, אבל אני יודע מה נדרש כדי לשחק ברמה הגבוהה ביותר, ואני עדיין לא במקום שבו אני רוצה להיות כדי להציג את היכולת שאני מצפה מעצמי. בשלב הזה החלטתי להעמיד את הבריאות שלי בראש סדר העדיפויות ולקחת צעד אחורה מהמשחק שאני כל כך אוהב".
פורזינגיס הבהיר כי אין מדובר בהכרזה מפורשת על פרישה, והוסיף כי הוא מעוניין לשתף פעולה עם הנהלת הווריירס כדי למצוא פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים. "אני רוצה לנהוג בכבוד המרבי כלפי גולדן סטייט ולעבוד איתה כדי למצוא פתרון הגיוני", הדגיש.
אלא שמאחורי הקלעים, בגולדן סטייט כבר ממשיכים לבחון את האפשרות להיפרד מהסנטר באמצעות טרייד. לפי דיווח של אנתוני סלייטר מ-ESPN, ההודעה של פורזינגיס אינה משנה את מעמדו כנכס שעשוי לשמש את הקבוצה בעסקה, והווריירס עדיין שומרים לעצמם את האפשרות להעביר את חוזהו לפני מועד סגירת חלון הטריידים, ב-11 בפברואר.
שכרו של פורזינגיס, העומד על כ-20 מיליון דולר, ממשיך להיחשב במסגרת תקרת השכר של הקבוצה, אף שהווריירס אינם משלמים לו בזמן היעדרותו. הסעיף הזה עשוי להפוך את חוזהו לאטרקטיבי עבור קבוצות שמעוניינות לפנות מקום בתקרת השכר ולהיפטר מהתחייבויות כספיות ארוכות טווח. פורזינגיס הגיע לגולדן סטייט מאטלנטה הוקס במועד האחרון להעברות בעונה שעברה, וכעת עתידו במועדון לוט בערפל.