לוס אנג'לס לייקרס הודיעה הערב (שלישי) כי תציב פסל בדמותו של פיל ג'קסון מחוץ לאולמה הביתי, כהוקרה למאמן שהוביל את המועדון לחמש אליפויות NBA. הפסל ייחשף ב-9 באפריל, לפני משחק הבית של הקבוצה מול מינסוטה טימברוולבס.

ג'קסון אימן את הלייקרס בשתי קדנציות בין 1999 ל-2011 והוביל אותם לשבע הופעות בגמר. בקדנציה הראשונה זכה עם קובי בראיינט ושאקיל אוניל בשלוש אליפויות רצופות בין 2000 ל-2002, ובהמשך חזר לקבוצה והוביל את בראיינט ופאו גאסול לשתי אליפויות נוספות, ב-2009 וב-2010.

גלריה "גישה מבריקה לאימון". פיל ג'קסון ( צילום: AP )

"פיל ג'קסון הביא כדורסל של אליפויות", מסרה בעלי הלייקרס ג'יני באס. "הגישה המבריקה שלו לאימון הוציאה את המיטב מכמה מהגדולים ביותר ששיחקו את המשחק. היצירתיות והמחויבות שלו החזירו את מורשת האליפויות שלנו והציבו רף לדורות הבאים".

המאמן בן ה-80 יצטרף לשורה מפוארת של אנשי לייקרס שכבר זכו לפסלים מחוץ לאולם, בהם קובי בראיינט, מג'יק ג'ונסון, שאקיל אוניל, קארים עבדול ג'באר, ג'רי ווסט, אלג'ין ביילור, פט ריילי והשדר האגדי צ'יק הרן.

הפסל של בראיינט ( צילום: AP Photo/Eric Thayer )