סרטון ממצלמות הגוף של שוטרים בטקסס חושף שיחה מדהימה למדי שהתנהלה עם שחקן ה-NBA לשעבר ג'יי.אר. סמית', רגע לפני מעצרו בספטמבר האחרון.
השוטרים עצרו את סמית' ב-28 בספטמבר בעיר רויס סיטי, לאחר שמערכת אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי התריעה על רכבו והובילה לאיתור צו מעצר פעיל נגדו. בזמן שבדקו את פרטיו, ביקשו ממנו לצאת מהרכב והשיחה התגלגלה לכדורסל. סמית', שפרש ב-2020, סיפר על הקריירה שלו ועל התחנות שעבר בליגה, בהן קליבלנד והלייקרס. כשנשאל אם זכה באליפויות, השיב כי יש לו שתיים. אחד השוטרים שאל אם אחת מהן הייתה לצד קיירי ארווינג, וסמית' הוסיף בגאווה: "קיירי ולברון".
התיעוד המדהים
בשלב הזה השיחה קיבלה תפנית. השוטר, שהתברר כאוהד דאלאס, כינה את ג'יימס "האיש שאסור לנקוב בשמו". כשסמית' שאל אם הוא לא מחבב את כוכב הלייקרס, השוטר כבר לא התאפק: "הוא גנב לנו את לוקה, בנאדם. זה הכול בגללו. אני עדיין כועס. עדיין כועס". שוטר נוסף הצטרף לשיחה והבהיר שגם הוא לא ממש השלים עם הטרייד ההוא.
הדברים התייחסו לטרייד הדרמטי מפברואר 2025, שבו שלחה דאלאס את דונצ'יץ' ללייקרס בתמורה לאנתוני דייויס ושחקנים נוספים. המהלך זעזע את ה-NBA והותיר את אוהדי המאבריקס המומים, ורבים מהם עדיין מתקשים להשלים עם הפרידה מכוכבם. אלא שלברון עצמו הכחיש בעבר כל מעורבות בעסקה. ג'יימס סיפר כי כלל לא עודכן על המהלך, וכי כששמע עליו לראשונה חשב שמדובר במתיחה. "בפעם הראשונה ששמעתי על זה, הייתי בטוח שזה פייק. חשבתי שזו מתיחה", סיפר אז. לדבריו, רק לאחר שפגש את דונצ'יץ' הבין שהטרייד אכן יצא לפועל.
אלא שזמן קצר לאחר שיחת הכדורסל, האווירה השתנתה לחלוטין. השוטרים אישרו כי קיים נגד סמית' צו מעצר פעיל שהוצא על ידי משטרת סאות'לייק, בעקבות אירוע שהתרחש לכאורה ב-18 בספטמבר במחוז טרנט. שחקן העבר נעצר בחשד לתקיפה שגרמה לחבלה גופנית במסגרת אלימות במשפחה. הוא נותר במעצר למשך הלילה ושוחרר בערבות של 5,000 דולר.