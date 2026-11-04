השוטרים עצרו את סמית' ב-28 בספטמבר בעיר רויס סיטי, לאחר שמערכת אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי התריעה על רכבו והובילה לאיתור צו מעצר פעיל נגדו. בזמן שבדקו את פרטיו, ביקשו ממנו לצאת מהרכב והשיחה התגלגלה לכדורסל. סמית', שפרש ב-2020, סיפר על הקריירה שלו ועל התחנות שעבר בליגה, בהן קליבלנד והלייקרס. כשנשאל אם זכה באליפויות, השיב כי יש לו שתיים. אחד השוטרים שאל אם אחת מהן הייתה לצד קיירי ארווינג, וסמית' הוסיף בגאווה: "קיירי ולברון".

השוטרים עצרו את סמית' ב-28 בספטמבר בעיר רויס סיטי, לאחר שמערכת אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי התריעה על רכבו והובילה לאיתור צו מעצר פעיל נגדו. בזמן שבדקו את פרטיו, ביקשו ממנו לצאת מהרכב והשיחה התגלגלה לכדורסל. סמית', שפרש ב-2020, סיפר על הקריירה שלו ועל התחנות שעבר בליגה, בהן קליבלנד והלייקרס. כשנשאל אם זכה באליפויות, השיב כי יש לו שתיים. אחד השוטרים שאל אם אחת מהן הייתה לצד קיירי ארווינג, וסמית' הוסיף בגאווה: "קיירי ולברון".

השוטרים עצרו את סמית' ב-28 בספטמבר בעיר רויס סיטי, לאחר שמערכת אוטומטית לזיהוי לוחיות רישוי התריעה על רכבו והובילה לאיתור צו מעצר פעיל נגדו. בזמן שבדקו את פרטיו, ביקשו ממנו לצאת מהרכב והשיחה התגלגלה לכדורסל. סמית', שפרש ב-2020, סיפר על הקריירה שלו ועל התחנות שעבר בליגה, בהן קליבלנד והלייקרס. כשנשאל אם זכה באליפויות, השיב כי יש לו שתיים. אחד השוטרים שאל אם אחת מהן הייתה לצד קיירי ארווינג, וסמית' הוסיף בגאווה: "קיירי ולברון".

בשלב הזה השיחה קיבלה תפנית. השוטר, שהתברר כאוהד דאלאס, כינה את ג'יימס "האיש שאסור לנקוב בשמו". כשסמית' שאל אם הוא לא מחבב את כוכב הלייקרס, השוטר כבר לא התאפק: "הוא גנב לנו את לוקה, בנאדם. זה הכול בגללו. אני עדיין כועס. עדיין כועס". שוטר נוסף הצטרף לשיחה והבהיר שגם הוא לא ממש השלים עם הטרייד ההוא.

בשלב הזה השיחה קיבלה תפנית. השוטר, שהתברר כאוהד דאלאס, כינה את ג'יימס "האיש שאסור לנקוב בשמו". כשסמית' שאל אם הוא לא מחבב את כוכב הלייקרס, השוטר כבר לא התאפק: "הוא גנב לנו את לוקה, בנאדם. זה הכול בגללו. אני עדיין כועס. עדיין כועס". שוטר נוסף הצטרף לשיחה והבהיר שגם הוא לא ממש השלים עם הטרייד ההוא.

בשלב הזה השיחה קיבלה תפנית. השוטר, שהתברר כאוהד דאלאס, כינה את ג'יימס "האיש שאסור לנקוב בשמו". כשסמית' שאל אם הוא לא מחבב את כוכב הלייקרס, השוטר כבר לא התאפק: "הוא גנב לנו את לוקה, בנאדם. זה הכול בגללו. אני עדיין כועס. עדיין כועס". שוטר נוסף הצטרף לשיחה והבהיר שגם הוא לא ממש השלים עם הטרייד ההוא.